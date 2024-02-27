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Авторский тур
6 дней
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
«Сняв обувь, мы сможем прогуляться по косе до самого маяка, искупаться, а после обеда нас ждёт экскурсия на сап-серфах»
22 сен в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
«Палатки, сап-борды и хорошее настроение — вот и всё, что нам понадобится для полного ретрита»
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Добавим активности: дойдём на сапах до острова, покрытого соснами, прокатимся на катере и увидим закрытый для посещения маяк с воды и лежбище нерп, прогуляемся к пяти водопадам в национальном парке «Земля леопарда»»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «SUP-прогулки»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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