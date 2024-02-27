Аренда и сплавы на сап-бордах во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «SUP-прогулки» во Владивостоке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
«Сняв обувь, мы сможем прогуляться по косе до самого маяка, искупаться, а после обеда нас ждёт экскурсия на сап-серфах»
22 сен в 10:00
67 000 за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
«Палатки, сап-борды и хорошее настроение — вот и всё, что нам понадобится для полного ретрита»
9 июля в 08:00
13 авг в 08:00
18 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Добавим активности: дойдём на сапах до острова, покрытого соснами, прокатимся на катере и увидим закрытый для посещения маяк с воды и лежбище нерп, прогуляемся к пяти водопадам в национальном парке «Земля леопарда»»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Владивосток и Приморье - свидание с океаном
  2. Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
  3. Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогулки на сапах во Владивостоке — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Владивостока, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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