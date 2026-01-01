Вас ждут захватывающие суровые пейзажи, уютные вечера под крики чаек и плеск волн, обрывистые берега и одинокие скалы посреди проливов, песчаные пляжи и лесные тропы.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей с 7 лет.
Программа тура по дням
Пролив Старка и остров Попова
Собираемся в марине Владивостока, знакомимся, проходим инструктаж по безопасности и выходим в море. Зайдём в пролив Старка для купания и обеда. После направимся на остров Попова, где исследуем экологическую тропу и посетим музей «Природа моря и её охрана», если захотим. Вечером нас ждёт первый ужин на яхте.
Остров Попова - остров Рикорда
В 9:00 позавтракаем и будем держать курс на остров Рикорда с крутыми отвесными скалами и тёмными галечными пляжами, названный в честь мореплавателя и начальника Камчатского края. С альпийских лугов здесь доносится аромат трав и цветов, над головой пролетают стрижи и голосистые чайки, и кроме нас и природы — никого.
Остров находится между Амурским и Уссурийскими заливами, их разделяют всего 100 шагов, которые мы пройдём. Вечером за доплату вас ждёт дегустация морепродуктов: устриц, мидий, трепангов и морских ежей. Из моря прямиком к нам в тарелку!
Переход в бухту Миноносок
После завтрака отправимся в бухту Миноносок. Сюда, в воды Славянского залива, заходили в основном мелкие суда — миноноски, отсюда и название. Это, кстати, самый тёплый и мелкий залив. Здесь можно заняться снорклингом (в воде очень красивые морские звёзды), рыбалкой или покататься на сапе. Желающие смогут попариться в бане прямо на воде (за доп. плату), а вечером нас ждёт ужин-барбекю.
Бухта Миноносок - посёлок Славянка - мыс Брюса
Сегодня побываем в посёлке Славянка и увидим плавучий космодром «Морской старт» для запуска ракет. Затем пройдёмся по магазинам, пополним запасы еды и воды и пообедаем. Далее начнём экскурсию на мыс Брюса, где материк обрывается в Японское море — настоящий край земли с колоннами из окаменевших потоков магмы, которые когда-то вышли на поверхность, а теперь застыли навсегда, омываемые волнами. Экскурсия оплачивается дополнительно.
Полюбуемся маяком Бюссе 1911 года, расположенном на высшей точке полуострова.
Вечером вернёмся на яхту и поужинаем.
Мыс Брюса - о. Антипенко - о. Желтухина - о. Рейнеке
Сегодня будем гулять на яхте по островам. Отправляемся в гости к нерпам — на остров Антипенко. У кекура Колонны — одиноко стоящей в заливе Петра Великого скалы часто встречаются симпатичные тюлени. Саму скалу облюбовали морские птицы: бакланы, чайки и топорики.
Сделаем эффектные кадры представителей местной фауны и пойдём дальше, к острову Желтухина, привлекающему внимание яркими красно-оранжевыми скалами. Здесь вы сможете поплавать с маской и трубкой, а затем прогуляемся по живописной тропе.
Следующая локация — остров Рейнеке, где будем наслаждаться отдыхом на песчаных пляжах, соседствующих со скалами, и купанием. Вечером — ужин на яхте.
О. Рейнеке - о. Путятина - кекуры Пять пальцев - о. Аскольд
Проснёмся с рассветом, позавтракаем и отправимся к острову Путятина. Здесь нас ждёт удивительный подводный мир: красочные скалы, разнообразные рыбы, осьминоги, гребешки и мидии. Чтобы увидеть всё это, достаточно нырнуть с маской.
Затем мы возьмём курс к кекурам Пять пальцев — вертикальным скалам, которые возвышаются над проливом Аскольд. В солнечную погоду они сияют золотом, а в пасмурную становятся тёмными.
Прислушаемся к загадочному звуку — это воздух, который проходит через расщелины скал.
Бросим якорь у острова Аскольд или вернёмся к Путятину, если подведёт погода. Пообедаем и отдохнём: можно прыгать с яхты, рыбачить, кататься на сапе, гулять по пляжу. Ужинаем на борту.
О. Аскольд - о. Русский
После завтрака отправимся на остров Русский. При желании и за доплату можно подняться на Ворошиловскую батарею.
После обеда пройдём мимо знаковых мест города: Приморского океанариума, смарт-кампуса ДВФУ, под известным Русским мостом, увидим маяк Токаревского на косе, которая уходит в воду во время прилива.
Остановимся, чтобы искупаться в бухте Новик, а затем насладимся последним ужином нашего путешествия. Надеемся увидеть красивый закат.
Ночь мы проведём в марине.
Отъезд из Владивостока
Рано утром позавтракаем и в 10:00 освободим яхту. До новых встреч в наших круизах!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|85 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночёвки на яхте (в рамках маршрута)
- Услуги капитана и повара
- Трёхразовое питание
- Постельное бельё и полотенца
- Удочки, спиннинги и другие снасти для рыбалки
- Сап, маски, трубки, ласты
- Резиновая лодка с мотором
- Топливо
Что не входит в цену
- Билеты до Владивостока и обратно
- Трансферы из/в аэропорт
- Посещение бани
- Питание в кафе и ресторанах (в том числе, питание капитана согласно морской традиции)
- Экскурсии и посещение музеев
- Дегустация морепродуктов