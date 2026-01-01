По волнам Японского моря на яхте с маской, сапом и деликатесами (мини-группа)

Услышать дыхание скал, заняться снорклингом и продегустировать свежайшие морепродукты
Собираем копилку впечатлений: увидим нерп с расстояния вытянутой руки, поплаваем на сапе, пройдём прямо под Русским мостом с купюры 2000 рублей, устроим ужин-барбекю на борту яхты и помедитируем на краю скал, обрывающихся в Японское море.

Вас ждут захватывающие суровые пейзажи, уютные вечера под крики чаек и плеск волн, обрывистые берега и одинокие скалы посреди проливов, песчаные пляжи и лесные тропы.
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Пролив Старка и остров Попова

Собираемся в марине Владивостока, знакомимся, проходим инструктаж по безопасности и выходим в море. Зайдём в пролив Старка для купания и обеда. После направимся на остров Попова, где исследуем экологическую тропу и посетим музей «Природа моря и её охрана», если захотим. Вечером нас ждёт первый ужин на яхте.

2 день

Остров Попова - остров Рикорда

В 9:00 позавтракаем и будем держать курс на остров Рикорда с крутыми отвесными скалами и тёмными галечными пляжами, названный в честь мореплавателя и начальника Камчатского края. С альпийских лугов здесь доносится аромат трав и цветов, над головой пролетают стрижи и голосистые чайки, и кроме нас и природы — никого.

Остров находится между Амурским и Уссурийскими заливами, их разделяют всего 100 шагов, которые мы пройдём. Вечером за доплату вас ждёт дегустация морепродуктов: устриц, мидий, трепангов и морских ежей. Из моря прямиком к нам в тарелку!

3 день

Переход в бухту Миноносок

После завтрака отправимся в бухту Миноносок. Сюда, в воды Славянского залива, заходили в основном мелкие суда — миноноски, отсюда и название. Это, кстати, самый тёплый и мелкий залив. Здесь можно заняться снорклингом (в воде очень красивые морские звёзды), рыбалкой или покататься на сапе. Желающие смогут попариться в бане прямо на воде (за доп. плату), а вечером нас ждёт ужин-барбекю.

4 день

Бухта Миноносок - посёлок Славянка - мыс Брюса

Сегодня побываем в посёлке Славянка и увидим плавучий космодром «Морской старт» для запуска ракет. Затем пройдёмся по магазинам, пополним запасы еды и воды и пообедаем. Далее начнём экскурсию на мыс Брюса, где материк обрывается в Японское море — настоящий край земли с колоннами из окаменевших потоков магмы, которые когда-то вышли на поверхность, а теперь застыли навсегда, омываемые волнами. Экскурсия оплачивается дополнительно.

Полюбуемся маяком Бюссе 1911 года, расположенном на высшей точке полуострова.

Вечером вернёмся на яхту и поужинаем.

5 день

Мыс Брюса - о. Антипенко - о. Желтухина - о. Рейнеке

Сегодня будем гулять на яхте по островам. Отправляемся в гости к нерпам — на остров Антипенко. У кекура Колонны — одиноко стоящей в заливе Петра Великого скалы часто встречаются симпатичные тюлени. Саму скалу облюбовали морские птицы: бакланы, чайки и топорики.

Сделаем эффектные кадры представителей местной фауны и пойдём дальше, к острову Желтухина, привлекающему внимание яркими красно-оранжевыми скалами. Здесь вы сможете поплавать с маской и трубкой, а затем прогуляемся по живописной тропе.

Следующая локация — остров Рейнеке, где будем наслаждаться отдыхом на песчаных пляжах, соседствующих со скалами, и купанием. Вечером — ужин на яхте.

6 день

О. Рейнеке - о. Путятина - кекуры Пять пальцев - о. Аскольд

Проснёмся с рассветом, позавтракаем и отправимся к острову Путятина. Здесь нас ждёт удивительный подводный мир: красочные скалы, разнообразные рыбы, осьминоги, гребешки и мидии. Чтобы увидеть всё это, достаточно нырнуть с маской.

Затем мы возьмём курс к кекурам Пять пальцев — вертикальным скалам, которые возвышаются над проливом Аскольд. В солнечную погоду они сияют золотом, а в пасмурную становятся тёмными.

Прислушаемся к загадочному звуку — это воздух, который проходит через расщелины скал.

Бросим якорь у острова Аскольд или вернёмся к Путятину, если подведёт погода. Пообедаем и отдохнём: можно прыгать с яхты, рыбачить, кататься на сапе, гулять по пляжу. Ужинаем на борту.

7 день

О. Аскольд - о. Русский

После завтрака отправимся на остров Русский. При желании и за доплату можно подняться на Ворошиловскую батарею.

После обеда пройдём мимо знаковых мест города: Приморского океанариума, смарт-кампуса ДВФУ, под известным Русским мостом, увидим маяк Токаревского на косе, которая уходит в воду во время прилива.

Остановимся, чтобы искупаться в бухте Новик, а затем насладимся последним ужином нашего путешествия. Надеемся увидеть красивый закат.

Ночь мы проведём в марине.

8 день

Отъезд из Владивостока

Рано утром позавтракаем и в 10:00 освободим яхту. До новых встреч в наших круизах!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник85 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвки на яхте (в рамках маршрута)
  • Услуги капитана и повара
  • Трёхразовое питание
  • Постельное бельё и полотенца
  • Удочки, спиннинги и другие снасти для рыбалки
  • Сап, маски, трубки, ласты
  • Резиновая лодка с мотором
  • Топливо
Что не входит в цену
  • Билеты до Владивостока и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение бани
  • Питание в кафе и ресторанах (в том числе, питание капитана согласно морской традиции)
  • Экскурсии и посещение музеев
  • Дегустация морепродуктов
Место начала и завершения?
Владивосток, марина на острове Русский, 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 74 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов
на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы, Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.

