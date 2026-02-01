Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
16 фев в 08:00
23 фев в 08:00
29 900 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка в шале из сруба на берегу заповедной бухты Петрова. Всё включено
Отдохнуть у Японского моря и на острове Петрова, поговорить о тиграх, маралах, драконах и чжурчжэнях
Начало: Владивосток, 8:00, место по договорённости
16 фев в 08:00
19 фев в 08:00
120 000 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Исследовать Владивосток по морю и суше, посетить гребешковую ферму и лучшие рестораны города
Начало: Аэропорт Владивостока, 13:00
8 июл в 12:00
147 000 ₽ за человека
