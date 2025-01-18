От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
«В первые 4 дня запланированы короткие переходы по 1-2 часа, чтобы вы смогли привыкнуть к яхте и адаптироваться жить на воде»
6 июл в 10:00
14 июл в 10:00
77 000 ₽ за человека
Гастрономический тур в Приморский край
Начало: Приморский край, Владивосток
«Приморье встретит вас панорамными видами и изысканной кухней, потрясающего небесно-голубого оттенка водами и морскими деликатесами, а прогулка на яхте, рыбалка и джип-тур дополнят ваш отдых разнообразными впечатлениями»
23 июн в 10:00
22 июл в 10:00
232 000 ₽ за человека
По волнам Японского моря на яхте с маской, сапом и деликатесами
Услышать дыхание скал, заняться снорклингом и продегустировать свежайшие морепродукты
Начало: Владивосток, марина на острове Русский, 10:00
«Будем жить на яхте «Ритм» с тремя 2-местными каютами, 2 туалетами, душем и горячей водой»
6 июл в 10:00
14 июл в 10:00
74 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор18 января 2025Организация четко поставлена, вся информация по туру поступала вовремя. Думаем, что ещё раз будем обращаться к этому организатору. Отзыв от Виктора и Лады.
- ВВячеслав12 января 2025Отзыв об организаторе в двух словах: всё работало без сбоев.
- ЕЕрмолаева11 января 2025У нас был гид экскурсовод Владислав. Знает своё дело, интеллигентный, интересный и внимательный. С нами была дочка 12 лет, ей было интересно его слушать. Всё было вовремя, благодаря ему и нескучно!
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На яхте»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 74 900 до 232 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки во Владивостоке в 2025 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь