Найдено 3 тура в категории « На яхте » во Владивостоке, цены от 74 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки во Владивостоке в 2025 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь