Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
Пересечь тайгу, покорить вершины и исследовать заповедники с реликтовыми растениями
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
8 окт в 08:00
176 600 ₽ за человека
Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
Полюбоваться живописными бухтами, погулять по мысам и перезагрузиться в домиках с панорамным видом
Начало: Владивосток, рядом с ТЦ «Луговая», 8:00
20 сен в 08:00
19 900 ₽ за человека
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 5:00
2 сен в 08:00
30 000 ₽ за человека
