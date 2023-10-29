Туры из центра Владивостока

Найдено 3 тура в категории «Из центра» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Регина
    29 октября 2023
    Приморье. По следам исследовательских экспедиций
    Все было супер))
  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
    Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
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    базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приморье. По следам исследовательских экспедиций
  2. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  3. Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Сафари-парк
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 140 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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