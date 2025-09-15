Морская рыбалка сильно отличается от речной. Она более статична, но не менее азартна — всё зависит от того, кого вы хотите поймать. Камбала, минтай, терпуг, треска и даже кальмар — всё это может оказаться на вашем крючке. В сопровождении опытного рыбака вы отправитесь в открытое море с острова Русский. Лёгкий бриз, плеск волн и неожиданные уловы сделают эту поездку незабываемой!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Приключение для всех. Вы отправитесь в Японское море с острова Русский. Программа подходит как для новичков, так и для опытных рыбаков.

Рыбалка на разных локациях — в зависимости от сезона и вида рыбы. Под руководством опытного капитана вы сможете поймать на крючок камбалу, минтая, чёрного терпуга, треску и кальмара.

Уникальный опыт. У вас будет возможность выбрать, на какую рыбалку отправиться, — дневную или ночную. Особенно интересна ночная на кальмара, когда на воде загораются огни, а морские каракатицы устраивают «чернильное шоу».

Море эмоций и адреналина — ощущение поклёвки, натяжение лески, неожиданность улова и азарт с каждой новой попыткой.

Организационные детали

Предоплату вы вносите на сайте, а оставшуюся часть — переводом по номеру телефона минимум за 20 часов до начала программы. После оплаты гид пришлёт чек. При отмене рыбалки из-за непогоды мы вернём средства в течение суток.