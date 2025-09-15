Отправиться на охоту за обитателями Японского моря
Морская рыбалка сильно отличается от речной. Она более статична, но не менее азартна — всё зависит от того, кого вы хотите поймать. Камбала, минтай, терпуг, треска и даже кальмар — всё это может оказаться на вашем крючке. В сопровождении опытного рыбака вы отправитесь в открытое море с острова Русский. Лёгкий бриз, плеск волн и неожиданные уловы сделают эту поездку незабываемой!
Приключение для всех. Вы отправитесь в Японское море с острова Русский. Программа подходит как для новичков, так и для опытных рыбаков.
Рыбалка на разных локациях — в зависимости от сезона и вида рыбы. Под руководством опытного капитана вы сможете поймать на крючок камбалу, минтая, чёрного терпуга, треску и кальмара.
Уникальный опыт. У вас будет возможность выбрать, на какую рыбалку отправиться, — дневную или ночную. Особенно интересна ночная на кальмара, когда на воде загораются огни, а морские каракатицы устраивают «чернильное шоу».
Море эмоций и адреналина — ощущение поклёвки, натяжение лески, неожиданность улова и азарт с каждой новой попыткой.
Организационные детали
Предоплату вы вносите на сайте, а оставшуюся часть — переводом по номеру телефона минимум за 20 часов до начала программы. После оплаты гид пришлёт чек. При отмене рыбалки из-за непогоды мы вернём средства в течение суток.
Программа 12+
Утренняя рыбалка начинается в 7:00, ночная — в 20:00. В дождь или шторм выход в море отменяется
По запросу можем организовать трансфер до пирса и обратно — от 3000 ₽
Мы предоставляем удочки, блёсна, наживку. Пакет или ведёрко под рыбу рекомендуем купить заранее. Возьмите с собой перекус на весь день, кофе или чай. Кипяток на шхуне есть
Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В бухте Новик
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и читать дальшеуменьшить
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денисова
Заказали рыбалку на двоих с трансфером. Из за погоды перенесли по моему согласию на другой день. Водитель довёз да причала и проводил до шхуны. Удочки и наживку дали, объяснили как ловить. Все очень хорошо. С уловом не повезло, поймали десяток камбалы и пару рыб, которых отпустили. Спасибо организаторам.
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Е
Елена
В августе 2025 года мы с сыном летали во Владивосток. Наше первое мероприятие после прилета в город- это была рыбалка. Организовано было все отлично. Капитан судна Константин знает свое дело. читать дальшеуменьшить
Он нам много рассказывал о рыбалке и научил меня ловить рыбу в море. До этого я ее не ловила. Была ботаником в этом плане. Мы были на Камчатке, я заказывала морскую прогулку. Там мой сын немного рыбачил. Тут я для разнообразия решила заказать просто рыбалку и не прогадала. Коллектив попался хороший- все фанаты рыбалки и опытные люди. Мы с сыном были новичками, но поймали рыбы не меньше всех, если не больше. Константин научил меня держакть удочку правильно и рыбачить. оказалось, что это очень увлекательное занятие. Я поймала много рыбы, в том числе огромную треску, которую мы закаптили потом на день рожденье мужа. Константин любит свой край, поэтому он нам объяснил, что камчатского краба, которого мы поймали нужно отпустить, так как он в красной книге и мы его отпустили. Один мужчина поймал даже рыбу фугу. Ловили мы в нескольких местах и поймали все очень хорошо. Мы потом эту рыбу заморозили и привезли в Питер. Очень рекомендую рыбалку с Константином. Спасибо ему огромное!А также спасибо организаторам этой рыбалки. Они нам посылали даже видео-как добраться до кораблика. Наталья- Вам огромное спасибо за организацию рыбалки.
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Э
Эдуард
Спасибо большое! Очень понравилось. Рыба клевала достаточно активно. Выловили больше ведро разнообразной рыбы, в основном камбала. Большую часть рыбы отпускали, особенно небольших размеров. Спасибо так же за трансфер. Рекомендую 👍
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А
Анастасия
Мероприятия подойдет опытным рыбакам. Я - новичок. Было все равно очень интересно и клев был. Организаторы знают хорошие места. Но все же сами организаторы не нацелены на таких людей. Не читать дальшеуменьшить
очень удобная точка сборки в бухте на острове Русский. Но дорога туда какая-никакая есть, поэтому на такси или машине можно доехать и уехать. Обязательно берите воды и салфеток, тряпок для рук.
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С
Станислав
Рыбалка удалась! Все понравилось! Советую, было много разной рыбы!
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Наталья
Огромное удовольствие и шикарный улов! 🐟
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