Вы посмотрите на дикую природу и заедете на мореферму, где по желанию и за доплату можно купить свежие гребешки.
А аттестованный гид-капитан расскажет о Японском море, островах и жизни чудесных дальневосточных ларг.
Описание экскурсии
Токаревский маяк — отправная точка маршрута. Берём курс в сторону пролива Старка. Уже с первых минут путешествия вас будут сопровождать живописные морские пейзажи, острова, свежий солёный воздух и то самое ощущение отдыха, ради которого все сбегают из города.
Острова Верховского — место, где в естественной среде обитают дальневосточные ларги (морские котики). Вы понаблюдаете за ними с воды, сделаете красивые фотографии и насладитесь редкой встречей с дикой природой.
Мореферма. Предлагаем попробовать морики — так местные называют морепродукты. Здесь можно самостоятельно выбрать и приобрести свежий гребешок. Это отличный шанс добавить гастрономические впечатления — свежие, настоящие, с морским характером.
Высадка на берег. Вы можете неспешно погулять по пляжу, поесть морепродукты, подышать морем и, если позволит погода, искупаться.
Возвращение к маяку. Обратный путь проходит тем же живописным маршрутом.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере. На борту есть шапочки, пледы, дождевики и спасательные жилеты (в том числе детские)
- Перед отправлением вам проведут инструктаж по безопасности
- Гребешок оплачивается отдельно по желанию
- Высадка с катера производится на необорудованный берег, поэтому экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями
- Капитан может отменить выход в море или скорректировать маршрут из-за плохой погоды
- С вами будет опытный капитан-гид из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4410 ₽
|Дети до 7 лет
|3600 ₽
Экскурсия по ряду причин стартовала не у маяка, а потому увидели мы его только с очень большого расстояния, уже сидя на катере в море.
Какой-то интересной программы тоже не