Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке

Увидеть острова Верховского и их обитателей, подышать морским воздухом и покупаться
Приглашаем сменить обстановку, перезагрузиться и добавить в день немного волн, впечатлений и яркий гастрономический акцент.

Вы посмотрите на дикую природу и заедете на мореферму, где по желанию и за доплату можно купить свежие гребешки.

А аттестованный гид-капитан расскажет о Японском море, островах и жизни чудесных дальневосточных ларг.
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке

Описание экскурсии

Токаревский маяк — отправная точка маршрута. Берём курс в сторону пролива Старка. Уже с первых минут путешествия вас будут сопровождать живописные морские пейзажи, острова, свежий солёный воздух и то самое ощущение отдыха, ради которого все сбегают из города.

Острова Верховского — место, где в естественной среде обитают дальневосточные ларги (морские котики). Вы понаблюдаете за ними с воды, сделаете красивые фотографии и насладитесь редкой встречей с дикой природой.

Мореферма. Предлагаем попробовать морики — так местные называют морепродукты. Здесь можно самостоятельно выбрать и приобрести свежий гребешок. Это отличный шанс добавить гастрономические впечатления — свежие, настоящие, с морским характером.

Высадка на берег. Вы можете неспешно погулять по пляжу, поесть морепродукты, подышать морем и, если позволит погода, искупаться.

Возвращение к маяку. Обратный путь проходит тем же живописным маршрутом.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном катере. На борту есть шапочки, пледы, дождевики и спасательные жилеты (в том числе детские)
  • Перед отправлением вам проведут инструктаж по безопасности
  • Гребешок оплачивается отдельно по желанию
  • Высадка с катера производится на необорудованный берег, поэтому экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями
  • Капитан может отменить выход в море или скорректировать маршрут из-за плохой погоды
  • С вами будет опытный капитан-гид из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4410 ₽
Дети до 7 лет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На косе Токаревского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина
Сабина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4845 туристов
Однажды я купила билет до Владивостока и решила найти катерный тур по островам Японского моря. Посетив Приморье и его красивые места, я так влюбилась в море и бешеную энергетику стихии,
читать дальше

что решила остаться здесь и начать показывать этот удивительный край России и вам! Побыв туристом, я смогла найти подводные камни и построить комфортный и сбалансированный формат туров. Вместе с моей командой мы разработали уникальные маршруты, которые оставят только лучшие впечатления в ваших сердцах.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Е
Остались незабываемые впечатления от прогулки! На катере выдавали жилеты, шапочки, пледы, дождевики-всё для комфорта. Капитан отличный рассказчик, узнала много нового и интересного. Отдельная благодарность за возможность близко рассмотреть ледокол. Также удалось близко увидеть морских животных. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Остались смешанные впечатления.

Экскурсия по ряду причин стартовала не у маяка, а потому увидели мы его только с очень большого расстояния, уже сидя на катере в море.

Какой-то интересной программы тоже не
читать дальше

было, по пути называли только названия островов, без какой либо конкретики или их истории.

Мореферма — мем. Неопрятная кафешка из нулевых с очерь ограниченным меню, слепленным на коленке. Было даже грустно, что это обязательная часть программы.

НО, увидели морских котиков. Это главное. Они были и от этих зверьков были получены только положительные эмоции. Если едете ради них, то можно скататься, но в одиночестве вам будет скучно. Если и ехать, то с компанией, которая будет вас развлекать в пути, так как большая часть экскурсии — плавание по бескрайнему морю до острова с тюленями. Оно и понятно, острова эти далеко.

Вам был полезен этот отзыв?

