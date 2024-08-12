1 день

Полуостров Гамова. Земля Леопарда

Мы встречаем вас в аэропорту Владивостока или в отеле, где вы остановились ранее самостоятельно. Мы рекомендуем прилететь в наш город за 2-3 дня до начала тура, чтобы прийти в себя после смены часовых поясов (разница с Москвой +7 часов) и осмотреться.

Трансфер на полуостров Гамова с остановкой на эко тропе нацпарка Земля Леопарда, чтобы познакомиться с нашей флорой и фауной. Зимой сюда приезжают фотографы со всего мира, чтобы заснять редчайших кошек планеты, дальневосточного леопарда и амурского тигра, на снегу в их натуральной среде обитания. 6 часов в пути. Ланч в дороге.

Размещение в глэмпингах в лесу с видом на нацпарк либо на комфортной базе отдыха на полуострове Гамова. Свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и вдохнуть силу Японского моря. Ужин.

Бухта Астафьева и полуостров Гамова являются визитной карточкой Приморского края. Морская вода лазурного цвета, здесь произрастают редчайшие корейские сосны над водой, а бухты невероятной красоты, когда мы показываем фотографии с этих мест, люди с других городов страны думают, что это Новая Зеландия. При этом вы побываете в нескольких бухтах, ни капли не похожих друг на друга. У вас также будет возможность искупаться в водах заповедника и понежится на белоснежном песке. Картинки отсюда вы привезете нереальные, таких не привозят даже из самых дальних стран.

