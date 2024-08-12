Описание тура
Приморье - самый великолепный край России. Здесь дикая тайга встречается с Тихим океаном, здесь тигры ходят по живописнейшим бухтам, а леопардов называют призраками леса, здесь море цвета изумруда, дикое, живое, а люди добрые и отзывчивые.
Приезжайте и убедитесь! Такой красоты вы не видели нигде в нашей стране!
Мы посетим 2 заповедника и 2 национальных парка, где в дикой природе обитают самые редкие кошки планеты: амурские тигры и дальневосточные леопарды. Проведем 5 дней в самых красивых бухтах Дальнего Востока и 3 дня - в самом сердце тайги. Почувствуем присутствие тигра, посетим мистический остров и отведаем нашей божественной дальневосточной кухни!
Программа тура по дням
Полуостров Гамова. Земля Леопарда
Мы встречаем вас в аэропорту Владивостока или в отеле, где вы остановились ранее самостоятельно. Мы рекомендуем прилететь в наш город за 2-3 дня до начала тура, чтобы прийти в себя после смены часовых поясов (разница с Москвой +7 часов) и осмотреться.
Трансфер на полуостров Гамова с остановкой на эко тропе нацпарка Земля Леопарда, чтобы познакомиться с нашей флорой и фауной. Зимой сюда приезжают фотографы со всего мира, чтобы заснять редчайших кошек планеты, дальневосточного леопарда и амурского тигра, на снегу в их натуральной среде обитания. 6 часов в пути. Ланч в дороге.
Размещение в глэмпингах в лесу с видом на нацпарк либо на комфортной базе отдыха на полуострове Гамова. Свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и вдохнуть силу Японского моря. Ужин.
Бухта Астафьева и полуостров Гамова являются визитной карточкой Приморского края. Морская вода лазурного цвета, здесь произрастают редчайшие корейские сосны над водой, а бухты невероятной красоты, когда мы показываем фотографии с этих мест, люди с других городов страны думают, что это Новая Зеландия. При этом вы побываете в нескольких бухтах, ни капли не похожих друг на друга. У вас также будет возможность искупаться в водах заповедника и понежится на белоснежном песке. Картинки отсюда вы привезете нереальные, таких не привозят даже из самых дальних стран.
Дальневосточный Морской Заповедник. Бухта Витязь
После завтрака вы заедете на оленью ферму в несколько гектаров полуострова Гамова, которая была создана специально для привлечения сюда диких леопардов и тигров, чтобы заново размножить на их исторической территории. Дикие кошки приходят сюда охотиться на оленей, приводят своих котят, размножаются и занимают свою территорию, тем самым национальный парк Земля Леопарда увеличивает ареал обитания краснокнижных животных. Этот олений парк никак не похож ни на зоопарк, ни на сафари парк, на гигантской территории бегают и кормятся целые стада оленей, человека они к себе не подпускают, но есть парочка осмелевших особей, которых в свое время спасли от браконьеров и привезли сюда, с которыми можно сфотографироваться и покормить их с рук.
Далее мы отправимся на невероятной красоты заповедные бухты Нерпичью или Среднюю с инспектором заповедника, где мы можем увидеть свежие следы тигра и леопарда по дороге к морю. Если позволит погода, искупаемся в море на диком пляже без единой души вокруг.
После перекуса мы отправимся в 3-часовой джип тур по полуострову либо на 2-часовую катерную прогулку, в т. ч. на бухту Теляковского, Остров Томящегося Сердца, увидим волшебные панорамы на залив Петра Великого. После мы отведаем свежего гребешка с лимоном и соевым соусом - нашу приморскую визитную карточку. Поужинаем вечером в глэмпинге.
Земля Леопарда
После завтрака под шум волны или пение леса мы отправимся в сторону Лазовского заповедника, в наше секретное охотхозяйтство, раскинувшееся на тысячи гектаров между национальным парком Зов Тигра и Лазовским заповедником и выступающее коридором для перехода амурских тигров. Время в пути 6 часов, пообедаем в дороге.
Заночуем в уютном коттедже со всеми удобствами, а если хватит сил с дороги, поедем на вечернее сафари в поисках редких сов, белок-летяг, оленей, медведей и, если повезет, короля тайги - амурского тигра. Самым отважным можно сесть в засидку - специальное охотничье укрытие для наблюдения за медведями, кабанами и оленями. Таежный ужин из дичи.
Лазовский Заповедник. Бухты Заря и Проселочная
Завтрак. Трансфер в самые красивые бухты Приморского края: б. Заря и б. Проселочная (1.5 часа в пути). Здесь можно увидеть свежие следы тигра и, кто знает, возможно, и самого тигра. Невероятные скальные образования на берегу захватывают дух. Пикник у моря. Треккинг с инспектором заповедника. Озеро Заря. Прогулка по бухтам, видовым площадкам. Если позволит погода, понежимся на солнышке и искупаемся в заповедных морских заводях. Возвращение в охотхозяйство (1.5 часа). Ужин.
Бухты Заря и Проселочная славятся своей водой неописуемого цвета и каменными останцами на берегу моря, связанные с различными легендами об исчезнувшей цивилизации Атлантов, существовавшей ранее на территории Приморского края. Здесь также нет ни баз отдыха, ни домов, так как эти бухты входят в территорию заповедника, здесь туристам нельзя находиться без инспектора, тем самым сохраняется первозданность этих мест. Зимой помимо следов тигра наши туристы видели здесь с берега кита северный плавун, редчайший вид, заплывающий в наши воды Японского моря.
Национальный Парк Зов Тигра. Река Милоградовка
Завтрак. Отправление в нацпарк Зов Тигра (2 часа до первой остановки) на подготовленных джипах. На сегодняшний день в парке обитают порядка 15 особей амурского тигра. Отдых у реки Милоградовки, самой красивой реки Приморья.
Этот день вы проведете в самом сердце тайги, где нет деревень в округе, а из постоянных жителей только два инспектора заповедника.
Река Милоградовка потрясает своими голубыми и розовыми порогами. Вы вдохнете лесного воздуха, отключитесь от связи, поймаете таежный дзен. Места здесь невероятной красоты, здесь нет ни отелей, ни баз отдыха, только скромные избушки егерей в лучших традициях первооткрывателей из книг Арсеньева. Следы тигра и тигрят здесь повсюду, есть также возможность увидеть гималайского медведя, изюбрей, пятнистых оленей и редких птиц. Трекинг вдоль реки Милоградовки, каньоны, водопады, купание в реке. Походный пикник у реки. В ней можно искупаться, попрыгать в каньон, понежится на камнях, глядя на причудливые приморские облака. Движение сквозь тайгу на машине в поиске следов и возможностью увидеть тигров и других животных уссурийской тайги. Все время с нами будет гос. инспектор, который знает все о тиграх, так как занимается ими более 20 лет. Однажды в это день мы увидели огромного самца тигра своими глазами, который охотился на оленей у реки, свежие утренние следы тигрицы с двумя котятами в 50 метрах от зимовья и саму тигрицу с котятами, перебегающих нам лесную дорогу.
Возвращение в охотхозяйство. Ужин. Банька по желанию.
Бухта Петрова/Бухта Окуневая
! В эти дни мы оставляем за собой право выбирать, в какой бухте будет проходить пляжный отдых в зависимости от погоды, состояния дорог и настроения заповедника (дома стало затруднительно бронировать даже сильно заранее). И первый, и второй варианты - восхитительны. Белоснежные пляжи, скалы, лазурное море, окруженные тайгой.
Вариант 1. Бухта Петрова.
Завтрак. Трансфер в бухту Петрова. Это одна из самых красивых, диких и энергетически сильных бухт Приморского края. Здесь невероятные закаты, белоснежный песок, кристально чистая морская вода и олени, иногда выбегающие к пляжу. По дороге к этой бухте на последних 10 километрах туристы, сидя в машинах, часто встречают оленей. Здесь самая большая концентрация оленя в Лазовском районе, поэтому тигры чувствуют себя здесь сыто и вальяжно. Зимой на бухте Петрова часто встречают следы тигра, но в летнее время, когда поток туристов увеличивается, они уходят в лес и на соседние бухты.
Сам остров Петрова имеет невероятную историю древних цивилизаций, а также азиатских пиратов, которые сражались с местными аборигенами в 6-10 веках нашей эры. На него вы поедете во второй день, если позволит волна.
Также сделаем трекинг в бухту Песчаную, излюбленное место обитания семьи амурских тигров и стада оленей. По дороге также можно будет увидеть останки поселений чжурчженей, древних жителей нашего региона. Свободное время на пляже.
Ночь вы проведете в очень комфортных домах заповедника, которые были построены при поддержке Wwf. Внутри каждого дома есть кухня, кондиционер, холодильник, душевая с туалетом, 2 спальные комнаты. И все это дополнено панорамными окнами с великолепным видом на закаты, восходы, пляж и остров Петрова.
Бухта Петрова/Бухта Окуневая
Вариант 2. После завтрака мы отправимся на один из самых красивых пляжей Приморья в бухте Окуневой под Находкой. Время в пути составит около 3 часов. Когда гости с запада попадают сюда, они не верят, что такой пляжный отдых возможен в России и сравнивают это место с Сейшелами. Здесь мы два дня будем гулять по соседним невероятным бухтам, купаться на волнах в чистейшем море, ловить морских ежей, ходить на рыбалку на треску и камбалу, заедем поглазеть на морских котиков на катере, прогуляемся по лесу, встретим закаты, получим несмываемый дальневосточный загар, поедим свежих морепродуктов. Место очень душевное.
Дайвинг и сапы по запросу.
Жить будем в уютных пляжных 4-местных домах со всеми удобствами. Внутри каждого дома есть кухня, общая комната, телевизор, кондиционер, холодильник, диван, душевая с туалетом, 2 спальные комнаты.
Возвращение во Владивосток
Завтрак под шум прибоя. Трансфер во Владивосток (5-6 часов). Обед в кафе по дороге. Размещение в отеле Азимут 4. Если успеем, сделаем краткий сити тур по основным достопримечательностям портового города. Ужин в грузинском ресторане Супра с примесью Приморья, навряд ли вы где-то в России ели хинкали с гребешком и хачапури с крабом, а сама Супра признана лучшим грузинским рестораном России. В Азимуте у вас будет двухместный номер и чудесный завтрак на следующее утро.
Пора домой
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Если с утра будет время до вылета, либо вы остаетесь во Владивостоке дальше, можем по запросу организовать вам обзорную экскурсию по самым интересным местам, таким, как Золотой мост, маяк на Эгершельде, Подводная лодка, Набережная Цесаревича, Площадь борцов за власть советов, Корабельная Набережная, О. Русский, океанариум или морскую рыбалку. Владивосток очень красивый город, утопающий в тумане и портовой романтике. Если позволит время, сводим вас в обед в корейский ресторан, самая популярная еда у местного населения.
Что включено
- Работу гидов, водителей, инспекторов
- Питание: завтрак, обед и ужин каждый день
- Свежие морепродукты
- Проживание 8 ночей
- Морская прогулка на катере
- Транспорт бизнес-класса, таежный транспорт
- Пропуски и сборы в заповедники
- Все экскурсии, включенные в программу
Что не входит в цену
- Билет на самолет
- Медицинская страховка
- Алкоголь
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой?
Удобную одежду: футболки, легкие штаны, шорты, легкая ветровка, купальный костюм. Треккинговую обувь, желательно непромокаемую и не скользящую по мокрым камням, спортивные сандалии/кроксы. Крем от загара. Головной убор. Солнечные очки. Небольшой рюкзак для дневных походов. Индивидуальную аптечку, если вы принимаете лекарства.
Визы
Если вы являетесь гражданином другой страны, мы с радостью поможем вам информацией по возможным типам виз для вашей страны и при необходимости пришлем приглашение для оформления туристической визы.
В данный момент доступно оформление электронной визы для граждан 64 стран, некоторым странам виза не требуется, а остальным можно легко оформить обычную туристическую визу в своей стране в посольстве Рф либо с помощью визового агента.