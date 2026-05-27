В основе спектакля — подлинные дневники и письма майора медслужбы и начальника эвакогоспиталя №1585. За годы войны здесь вылечили почти четыре тысячи раненых. В стилизованном вагоне электрички вы послушаете профессиональный аудиоспектакль, узнаете о сложностях и радостях военных врачей и медсестёр и словно сами станете участником жизни госпиталя на колёсах.

Описание аудиогида

«Мы вернули фронту почти два полка! Да ещё каких солдат — опытных, обстрелянных, бесстрашных!»

В нашем спектакле голоса врачей, медсестёр, раненых звучат как личный разговор. Слушая аудиоспектакль в полноразмерных наушниках, вы узнаете:

как всё это можно было организовать в условиях войны и чего это стоило

какие переживания доставляли раненые медикам

как не только вылечить, но ещё и поднять боевой дух

чем накормить раненых и персонал

зачем госпиталю свой клуб и что пели солдатам

и поймёте, почему военный госпиталь — больше чем лечебное учреждение

На LED-экране вы будете следить за передвижением поезда — от Сталинграда до Берлина. А параллельно сможете отмечать путь эвакогоспиталя на бумажной карте, которую получите при посадке.

Маршрут специального стилизованного вагона: пригородный вокзал Волгоград I — станция Шпалопропитка и обратно. В середине — перерыв 15 мин с чаем из солдатского термоса.

