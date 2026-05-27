«Дни фронтового госпиталя» - иммерсивный аудиоспектакль

Проехать в стилизованном вагоне электрички и услышать реальную историю эвакогоспиталя (в Волгограде)
В основе спектакля — подлинные дневники и письма майора медслужбы и начальника эвакогоспиталя №1585. За годы войны здесь вылечили почти четыре тысячи раненых.

В стилизованном вагоне электрички вы послушаете профессиональный аудиоспектакль, узнаете о сложностях и радостях военных врачей и медсестёр и словно сами станете участником жизни госпиталя на колёсах.
Описание аудиогида

«Мы вернули фронту почти два полка! Да ещё каких солдат — опытных, обстрелянных, бесстрашных!»

В нашем спектакле голоса врачей, медсестёр, раненых звучат как личный разговор. Слушая аудиоспектакль в полноразмерных наушниках, вы узнаете:

  • как всё это можно было организовать в условиях войны и чего это стоило
  • какие переживания доставляли раненые медикам
  • как не только вылечить, но ещё и поднять боевой дух
  • чем накормить раненых и персонал
  • зачем госпиталю свой клуб и что пели солдатам
  • и поймёте, почему военный госпиталь — больше чем лечебное учреждение

На LED-экране вы будете следить за передвижением поезда — от Сталинграда до Берлина. А параллельно сможете отмечать путь эвакогоспиталя на бумажной карте, которую получите при посадке.

Маршрут специального стилизованного вагона: пригородный вокзал Волгоград I — станция Шпалопропитка и обратно. В середине — перерыв 15 мин с чаем из солдатского термоса.

Организационные детали

  • Электричка отправляется строго по расписанию — пожалуйста, приходите заранее
  • Рассадка произвольная, вагон оборудован биотуалетом
  • Мы выдадим вам накладные наушники с одноразовыми чехлами, а после вы сдадите их обратно
  • Чай из термоса в перерыве входит в стоимость
  • Вас будут сопровождать гиды нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 16 лет1300 ₽
Студенты2250 ₽
Пенсионеры и люди старше 55 лет2250 ₽
Семейный (2 взрос.+1 реб.) за человека1800 ₽
Группа от 5 человек, за человека2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пригородном вокзале Волгоград I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я родилась и выросла в Волгограде и очень люблю свой город — его историю, атмосферу и людей. Особенно я увлечена темой иммерсивных экскурсий, которые помогают переживать историю вместе с ее
героями. Вместе с профессиональной командой мы создаём по-настоящему уникальные проекты, где каждый гость становится частью живой истории, погружается в атмосферу и события, которые сформировали Волгоград. Для меня важно отходить от клише, делиться с жителями города и путешественниками искренними эмоциями и памятью, которая хранится в каждом уголке города. Не просто рассказывать о прошлом, а оживлять его, чтобы именно ВЫ были в центре событий 🤍 Я всегда рада сделать ваше знакомство с Волгоградом максимально глубоким и запоминающимся!

