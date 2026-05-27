В основе спектакля — подлинные дневники и письма майора медслужбы и начальника эвакогоспиталя №1585. За годы войны здесь вылечили почти четыре тысячи раненых.
В стилизованном вагоне электрички вы послушаете профессиональный аудиоспектакль, узнаете о сложностях и радостях военных врачей и медсестёр и словно сами станете участником жизни госпиталя на колёсах.
Описание аудиогида
«Мы вернули фронту почти два полка! Да ещё каких солдат — опытных, обстрелянных, бесстрашных!»
В нашем спектакле голоса врачей, медсестёр, раненых звучат как личный разговор. Слушая аудиоспектакль в полноразмерных наушниках, вы узнаете:
- как всё это можно было организовать в условиях войны и чего это стоило
- какие переживания доставляли раненые медикам
- как не только вылечить, но ещё и поднять боевой дух
- чем накормить раненых и персонал
- зачем госпиталю свой клуб и что пели солдатам
- и поймёте, почему военный госпиталь — больше чем лечебное учреждение
На LED-экране вы будете следить за передвижением поезда — от Сталинграда до Берлина. А параллельно сможете отмечать путь эвакогоспиталя на бумажной карте, которую получите при посадке.
Маршрут специального стилизованного вагона: пригородный вокзал Волгоград I — станция Шпалопропитка и обратно. В середине — перерыв 15 мин с чаем из солдатского термоса.
Организационные детали
- Электричка отправляется строго по расписанию — пожалуйста, приходите заранее
- Рассадка произвольная, вагон оборудован биотуалетом
- Мы выдадим вам накладные наушники с одноразовыми чехлами, а после вы сдадите их обратно
- Чай из термоса в перерыве входит в стоимость
- Вас будут сопровождать гиды нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 16 лет
|1300 ₽
|Студенты
|2250 ₽
|Пенсионеры и люди старше 55 лет
|2250 ₽
|Семейный (2 взрос.+1 реб.) за человека
|1800 ₽
|Группа от 5 человек, за человека
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пригородном вокзале Волгоград I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я родилась и выросла в Волгограде и очень люблю свой город — его историю, атмосферу и людей. Особенно я увлечена темой иммерсивных экскурсий, которые помогают переживать историю вместе с ее
