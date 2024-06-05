1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
- ННадежда5 июня 2024Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная прогулка! Рекомендую
- ААнна1 июня 2024Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
- ДДанила1 июня 202401.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
- ААлексей23 мая 2024Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
- ННаталья17 мая 2024Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
- ИИрина16 мая 2024Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Уникальный опыт»
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