Уникальный опыт – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Волгограде, цены от 1 600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
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    взрослым!!! Все продумано до мелочей 👍 начиная от подготовки к экскурсии до последней точки. Организация на высшем уровне👏 Благодарим Татьяну и всю ее команду по подготовке и организации экскурсии!!! Рекомендуем посетить однозначно! 💯

  • Д
    Данила
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    01.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
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    в новом, не привычном жанре. Оказалось именно то, что хотелось видеть. Час экскурсии пролетел на оном дыхании. Дети не отвлекаясь на гаджеты следовали за гидом. Взрослые не могли сдержать эмоции. Я, взрослый мужчина посещавший Курган всю сознательную жизнь увидел его и узнал заново. Я искренне рекомендую эту экскурсию как лучшее из возможных вариантов. Помните, на стандартной экскурсии дети теряют внимание через 5 минут и из не вернуть. При этом многие взрослые держаться по принципу оплачено, или просто не удобно развернуться. Эмоции-это то, что дала нам эта экскурсия. Второй раз готовы за ней вернуться.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
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    Материал четкий, понятный, интересный. Всего в меру! Погружение 100%! Прямо впечатлены. Несколько раз аж эмоции захлестывали и наворачиваются слезы… Татьяна- экскурсовод очень приятная и компетентная! Однозначно рекомендую всем! Это вовсе не аудиогид! Это погружение в те времена… спасибо огромное! ❤️

  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещёСамые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
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    Царицына/Волгограда! Замечательный рассказчик. Яхта красивая, паруса развернули и вообще - огонь!! С погодой повезло, такого заката мы давно не видели) И вообще дети фоткались и говорили, что они в Дубае на отдыхе) чисто, приветливо. Мы правда не успели шампанское прикупить, так что поедете, не забудьте) Поездку однозначно рекомендуем!!! понравилось всем без исключения - родителям, детям и внукам!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Уникальный опыт»

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  6. Мельница Гергардта
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  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
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