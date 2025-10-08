Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Волгограде
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
Пешая
1 час
101 отзыв
Аудиогид
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду»
24 ноя в 15:00
25 ноя в 12:30
1600 ₽ за человека
Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
Пешая
1 час
7 отзывов
Аудиогид
Голоса опалённых страниц
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
«Аудиозапись построена так, что есть технические паузы на переходы улиц — остановки для личных нужд не предусмотрены»
Расписание: в понедельник в 15:00, в воскресенье в 15:30
23 ноя в 16:00
24 ноя в 15:00
2500 ₽ за человека
Иммерсивная прогулка в наушниках «Мастер своей пьесы»
Пешая
1 час
Аудиогид
Иммерсивная прогулка в наушниках «Мастер своей пьесы»
Пройти мимо главных театров Волгограда и услышать байки, истории и закулисные секреты
Начало: На улице Мира, 12
«Аудиозапись построена так, что есть технические паузы на переходы улиц — остановки для личных нужд не предусмотрены»
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 октября 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Великолепная экскурсия, для подростков отличная подача материала по истории города! Для взрослых новый формат экскурсии, интересная подача материала! С Татьяной время пролетело незаметно. Погода была великолепная, при выходе на набережную от открывающихся видов аж дух захватывает! Мы отлично провели время!
  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Бесподобно! В перый день по приезду в Волгоград выбрали с сыном данную экскурсию и ни капельки не пожалели. Познакомились с
    главными достопримечательностями города (улицы, памятники, парки и т. д.). Очень понравился формат экскурсии, надевая наушники ты полностью ты отключаешь от мирской суеты и погружаешься в рассказ, который сопровождается не только интересным рассказом гида но и имеет музыкальное сопровождение (было ощущение что мы участвуем в 3D кинофильме). При этом есть паузы, когда можно задать интересующие вопросы экскурсоводу. Аналогичную экскурсию приобрели по посещению Мамаева кургана 🔥💥 ощущения ВАУ. Рекомендую 💯👍🏻

  • В
    Валерия
    28 сентября 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое. Обязательно сходим на такую экскурсию в Выборге.
  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    Чудесная экскурсия-прогулка буквально по всему центру города. Трогательная история и трепетное отношение к туристам. Интересная подача материала, где-то заставляет задуматься,
    где-то трогает до глубины души. Рассказывает о Сталинградской битвы не фактами и историческими сводками, а голосами и рассказами простых людей и детей, переживших эти страшные времена в истории своего родного города. Рекомендую посетить данную экскурсию даже если вы не интересуетесь военной историей, однозначно история Симы никого не оставит равнодушным.

  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Обязательно рекомендую данную экскурсию. Необычный формат, достаточно интересный и интерактивный) полная и доступная информация. Всем советую!
  • А
    Алексей
    2 сентября 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    Замечательная экскурсия!
    Можно ближе познакомиться с историей города через личные истории героев.
    Потрясающая атмосфера, слаженная команда. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    1 сентября 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Отличная экскурсия! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    23 августа 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Спасибо большое Татьяне и Надежде. Получили полный пакет восторга. Именно тут ты ещё раз вспомнишь, что надо жить здесь и
    сейчас, не откладывать на завтра. Не стесняться своим эмоций и чувств. Получаешь обзор, исторические факты о городе, с элементами погружения в себя. Приходите не пожалеете.

  • К
    Коноплина
    22 августа 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    Экскурсия по Волгоградскому маршруту погрузила нас в атмосферу героического прошлого нашей страны — времен Великой Отечественной войны и особенно ожесточенных
    боев за Сталинград. Маршрут продуман таким образом, чтобы каждый участник смог прочувствовать всю тяжесть испытаний, выпавших на долю защитников города.
    Мы проследовали по улицам, где буквально каждое здание хранит память о событиях давно минувших дней.
    Звучащие голоса фрагментов дневниковых записей и писем передавали чувства солдат и мирных жителей, переживших самые страшные дни осады Сталинграда. Мы узнали историю разрушенных зданий и улиц, заново открыли страницы истории нашего Отечества, ощущая глубокую связь с прошлым и осознавая важность памяти о подвигах предков.
    Данная экскурсия является отличным способом познакомиться с историей и глубже ощутить дух героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к великой эпохе и задуматься о ценности мира и жизни.

  • А
    Алексей
    22 августа 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    Oтличная экскурсия. На столько необычной подачи материала я не ожидал. Рассказать о трагедии Сталинграда не сухими цифрами и заученными фактами
    это просто превосходно. История людей, которые пережили этот ужас берёт за душу. Но самый пронзительный момент в экскурсии это голоса детей Сталинграда. И немой вопрос одной девочки почему эти "люди" нас ненавидят. Так и остался без ответа. А вообще надо сказать большое спасибо за такую экскурсию.

  • А
    Алексеенко
    18 августа 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Отлично организовано, были с детьми, дети тоже счастливые слушали внимательно, интересный подход с элементами игры
  • Г
    Галина
    15 августа 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Экскурсия необычная с использованием оборудования и это интересно. Ты слышишь всё очень хорошо. Формат экскурсии очень поднимает настроение, смотришь на всё другими глазами. Раскрепощаешься и чувствуешь себя ребёнком, которому рассказывают добрую сказку. Очень понравилось.
  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Все прошло замечательно!
    Благодарю Татьяну за организацию!
    Было интересно, весело, время прошло незаметно!
  • И
    Ирина
    4 августа 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Очень необычный формат, ориентирован, скорее, на детей, но взрослым тоже может понравится. Подача информации скорее общедоступная, чем сухая академическая проза. Технически все слажено, все организационные моменты прекрасно реализованы. Экскурсовод доброжелательна, пунктуальная и позитивная. Рекомендую, если еще не пробовали!!!
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    2 августа посетили всей семьёй экскурсию "Голоса опаленных страниц". Очень интересно! Трогательная до слез история девушки Симы. Эмоционально и познавательно! Рекомендуем к посещению.
  • В
    Виталия
    2 августа 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    Отличная экскурсия. Необычная, душевная, открывающая город военной поры немного с другой стороны. Полностью погружаешься в атмосферу тех страшных дней и
    вместе с героиней проживаешь их. И в этот момент понимаешь, насколько трагична была судьба этих мальчиков и девочек, ещё ничего не увидевших в жизни, но в большинстве своем уже обреченных никогда ничего и не увидеть. Организаторы большие молодцы. В жаркий день на экскурсию предлагаются белые солнцезащитные зонтики, что нас, жителей Урала, очень порадовало. Также удобно, что на экскурсию выдаются большие качественные наушники с одноразовыми чехлами, а не маленькие одноразовые. Огромное им спасибо!

  • Д
    Дарья
    22 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    22.07.2025г. впервые побывала на иммерсивной экскурсии с Татьяной по центру Волгограда. Данный формат мне в новинку и я от него
    в восторге! Никто и ничто не отвлекает тебя от погружения в историю города, от рассказов о знакомых местах. Также интересна импровизационная часть, где каждый может быть собой! Спасибо большое!!

  • Е
    Екатерина
    21 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Впервые была на иммерсивной экскурсии. Интересно и неожиданно. Понравилось содержание. Много творческих моментов. Внуку знакомство с Волгоградом понравилось. Он здесь
    впервые. Экскурсовод Танюша очаровала своей заботой и чутким вниманием. Неформальное отношение к работе и людям пленяет. Спасибо большое! Приедем еще! С уважением, Екатерина, г. Ростов-на-Дону.

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
    Необычный формат экскурсии. Аудиорассказ от лица девушки Симы, прочувствовавшей на себе всё горе войны. Нас снабдили белыми зонтиками, наушниками и
    мы следовали за девушкой Екатериной, которая по пути следования указывала на значимые места из рассказа. Трогательная история Симы, до мурашек. Спасибо организаторам за такой формат.

  • Ю
    Юлия
    15 июля 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Экскурсия проведена великолепно! Настолько интересно подан материал, что заслушались даже дети 8 лет!
    Экскурсия лаконична, но в то же время, ёмко
    и глубоко затрагивает все архиважные моменты города!
    Экскурсовод Татьяна - большой профессионал! Увлекла людей всех возрастов! Спасибо ей огромное!
    Очень рекомендую всем, кто собирается в Волгоград!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
  2. Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
  3. Иммерсивная прогулка в наушниках «Мастер своей пьесы»
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Родина-мать зовёт!
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в ноябре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 2500. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2025 год по теме «Аудиогиды», 108 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь