Аудиогид
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду»
24 ноя в 15:00
25 ноя в 12:30
1600 ₽ за человека
Аудиогид
Голоса опалённых страниц
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
«Аудиозапись построена так, что есть технические паузы на переходы улиц — остановки для личных нужд не предусмотрены»
Расписание: в понедельник в 15:00, в воскресенье в 15:30
23 ноя в 16:00
24 ноя в 15:00
2500 ₽ за человека
Аудиогид
Иммерсивная прогулка в наушниках «Мастер своей пьесы»
Пройти мимо главных театров Волгограда и услышать байки, истории и закулисные секреты
Начало: На улице Мира, 12
«Аудиозапись построена так, что есть технические паузы на переходы улиц — остановки для личных нужд не предусмотрены»
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 октября 2025Великолепная экскурсия, для подростков отличная подача материала по истории города! Для взрослых новый формат экскурсии, интересная подача материала! С Татьяной время пролетело незаметно. Погода была великолепная, при выходе на набережную от открывающихся видов аж дух захватывает! Мы отлично провели время!
- ААнна7 октября 2025Бесподобно! В перый день по приезду в Волгоград выбрали с сыном данную экскурсию и ни капельки не пожалели. Познакомились с
- ВВалерия28 сентября 2025Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое. Обязательно сходим на такую экскурсию в Выборге.
- ЮЮлия17 сентября 2025Чудесная экскурсия-прогулка буквально по всему центру города. Трогательная история и трепетное отношение к туристам. Интересная подача материала, где-то заставляет задуматься,
- ААндрей17 сентября 2025Обязательно рекомендую данную экскурсию. Необычный формат, достаточно интересный и интерактивный) полная и доступная информация. Всем советую!
- ААлексей2 сентября 2025Замечательная экскурсия!
Можно ближе познакомиться с историей города через личные истории героев.
Потрясающая атмосфера, слаженная команда. Рекомендую.
- ИИрина1 сентября 2025Отличная экскурсия! Рекомендую!
- ССветлана23 августа 2025Спасибо большое Татьяне и Надежде. Получили полный пакет восторга. Именно тут ты ещё раз вспомнишь, что надо жить здесь и
- ККоноплина22 августа 2025Экскурсия по Волгоградскому маршруту погрузила нас в атмосферу героического прошлого нашей страны — времен Великой Отечественной войны и особенно ожесточенных
- ААлексей22 августа 2025Oтличная экскурсия. На столько необычной подачи материала я не ожидал. Рассказать о трагедии Сталинграда не сухими цифрами и заученными фактами
- ААлексеенко18 августа 2025Отлично организовано, были с детьми, дети тоже счастливые слушали внимательно, интересный подход с элементами игры
- ГГалина15 августа 2025Экскурсия необычная с использованием оборудования и это интересно. Ты слышишь всё очень хорошо. Формат экскурсии очень поднимает настроение, смотришь на всё другими глазами. Раскрепощаешься и чувствуешь себя ребёнком, которому рассказывают добрую сказку. Очень понравилось.
- ООксана9 августа 2025Все прошло замечательно!
Благодарю Татьяну за организацию!
Было интересно, весело, время прошло незаметно!
- ИИрина4 августа 2025Очень необычный формат, ориентирован, скорее, на детей, но взрослым тоже может понравится. Подача информации скорее общедоступная, чем сухая академическая проза. Технически все слажено, все организационные моменты прекрасно реализованы. Экскурсовод доброжелательна, пунктуальная и позитивная. Рекомендую, если еще не пробовали!!!
- ДДмитрий3 августа 20252 августа посетили всей семьёй экскурсию "Голоса опаленных страниц". Очень интересно! Трогательная до слез история девушки Симы. Эмоционально и познавательно! Рекомендуем к посещению.
- ВВиталия2 августа 2025Отличная экскурсия. Необычная, душевная, открывающая город военной поры немного с другой стороны. Полностью погружаешься в атмосферу тех страшных дней и
- ДДарья22 июля 202522.07.2025г. впервые побывала на иммерсивной экскурсии с Татьяной по центру Волгограда. Данный формат мне в новинку и я от него
- ЕЕкатерина21 июля 2025Впервые была на иммерсивной экскурсии. Интересно и неожиданно. Понравилось содержание. Много творческих моментов. Внуку знакомство с Волгоградом понравилось. Он здесь
- ННаталья20 июля 2025Необычный формат экскурсии. Аудиорассказ от лица девушки Симы, прочувствовавшей на себе всё горе войны. Нас снабдили белыми зонтиками, наушниками и
- ЮЮлия15 июля 2025Экскурсия проведена великолепно! Настолько интересно подан материал, что заслушались даже дети 8 лет!
Экскурсия лаконична, но в то же время, ёмко
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в ноябре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 2500. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2025 год по теме «Аудиогиды», 108 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь