вместе с героиней проживаешь их. И в этот момент понимаешь, насколько трагична была судьба этих мальчиков и девочек, ещё ничего не увидевших в жизни, но в большинстве своем уже обреченных никогда ничего и не увидеть. Организаторы большие молодцы. В жаркий день на экскурсию предлагаются белые солнцезащитные зонтики, что нас, жителей Урала, очень порадовало. Также удобно, что на экскурсию выдаются большие качественные наушники с одноразовыми чехлами, а не маленькие одноразовые. Огромное им спасибо!