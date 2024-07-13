Любовь — ваш гид в Волгограде

читать дальше знал. Интерес к нашему винному региону с тех пор значительно вырос, как и качество вина. Сегодня поездки по винодельням Региона Нижняя Волга — обязательная программа для искушенных винолюбов и прекрасный отдых для тех, кто только начинает своё знакомство с миром российского виноделия.

Я коренная волгоградка, журналист, экскурсовод, винный энтузиаст, «топлю» за российское вино. Мой винный проект стартовал в 2018 году. Тогда о потрясающих виноделах Нижней Волги и их винах почти никто не