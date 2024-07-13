Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Приглашаю побывать на винодельнях самого молодого региона на винной карте нашей страны.
Вы пополните свои знания по истории виноделия, услышите рассказы о редких сортах винограда и работе местных энтузиастов. А ещё насладитесь красивыми видами и продегустируете несколько образцов вина.
Вы пополните свои знания по истории виноделия, услышите рассказы о редких сортах винограда и работе местных энтузиастов. А ещё насладитесь красивыми видами и продегустируете несколько образцов вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Программа поездки
- Выезд из Волгограда на комфортабельном автомобиле.
- Тематическая путевая экскурсия об истории казачества и традициях купеческого виноделия.
- Посещение одной или двух виноделен:.
«Гусев
Ъ», «Покровская», «Зимовец» или «Вилла София»
Винная дегустация: 5-6 сортов вида + лёгкие закуски (сыр, крекеры) По желанию — покупка вина в фирменном магазине
Вы узнаете
- Каким трудом даётся виноградарство в зоне рискованного земледелия.
- Как выращивают виноград и делают вино.
- В чём заключается профессия винодела.
Организационные детали
- Участие строго 18+.
- Перед бронированием просьба уточнять, посещение какой винодельни возможно в выбранную дату.
- На винодельне мы присоединимся к сборной группе: экскурсию и дегустацию будет вести винодел или один из местных гидов.
- Посещение винодельни с дегустацией оплачивается дополнительно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Волгограде
Я коренная волгоградка, журналист, экскурсовод, винный энтузиаст, «топлю» за российское вино. Мой винный проект стартовал в 2018 году. Тогда о потрясающих виноделах Нижней Волги и их винах почти никто неЗадать вопрос
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