Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга

Проникнуться непростой, но очень красивой и пьянящей историей волгоградского виноделия
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Приглашаю побывать на винодельнях самого молодого региона на винной карте нашей страны.

Вы пополните свои знания по истории виноделия, услышите рассказы о редких сортах винограда и работе местных энтузиастов. А ещё насладитесь красивыми видами и продегустируете несколько образцов вина.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Программа поездки

  • Выезд из Волгограда на комфортабельном автомобиле.
  • Тематическая путевая экскурсия об истории казачества и традициях купеческого виноделия.
  • Посещение одной или двух виноделен:.

«Гусев

Ъ», «Покровская», «Зимовец» или «Вилла София»
  • Винная дегустация: 5-6 сортов вида + лёгкие закуски (сыр, крекеры)
  • По желанию — покупка вина в фирменном магазине

    • Вы узнаете

    • Каким трудом даётся виноградарство в зоне рискованного земледелия.
    • Как выращивают виноград и делают вино.
    • В чём заключается профессия винодела.

    Организационные детали

    • Участие строго 18+.
    • Перед бронированием просьба уточнять, посещение какой винодельни возможно в выбранную дату.
    • На винодельне мы присоединимся к сборной группе: экскурсию и дегустацию будет вести винодел или один из местных гидов.
    • Посещение винодельни с дегустацией оплачивается дополнительно.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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