Романтические экскурсии по Волгограду

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Волгограде, цены от 7 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Волгоградское море
На яхте
5 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море: индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 5 чел.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Посетите винодельни, узнайте об истории виноделия и насладитесь дегустацией
22 сен в 10:00
28 сен в 10:00
13 500 за всё до 3 чел.
Волга - красота под парусами
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Волга - красота под парусами
Пуститься в увлекательное путешествие на яхте премиум-класса с опытным капитаном
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 сентября 2024
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Спасибо!!! Очень понравилось
  • К
    Карунос
    22 августа 2024
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции. Катались на яхте 2 часа, посмотрели достопримечательности с воды, красота!
    Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоцииЭкскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоцииЭкскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоцииЭкскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоцииЭкскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоцииЭкскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции
  • И
    Иван
    17 августа 2024
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Всё отлично, очень понравилась прогулка на яхте, будем в Волгограде, обязательно обратимся ещё!
  • А
    Андрей
    30 июля 2024
    Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
    Любовь, большое спасибо за отличную экскурсию. Неожиданное для нас путешествие (виноделием интересуемся, но не ожидали обнаружить винодельни в Волгоградской области).
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    Глубокое знание темы, интересный рассказ про местные хозяйства и особенности виноделия в этом регионе. Хороши были дегустации, что особенно было актуально в эти жаркие дни. Однозначно рекомендуем экскурсию с увлеченным человеком!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Романтические»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Волгоградское море
  2. Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
  3. Волга - красота под парусами
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  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в сентябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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