2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море: индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Посетите винодельни, узнайте об истории виноделия и насладитесь дегустацией
22 сен в 10:00
28 сен в 10:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Волга - красота под парусами
Пуститься в увлекательное путешествие на яхте премиум-класса с опытным капитаном
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 сентября 2024Спасибо!!! Очень понравилось
- ККарунос22 августа 2024Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции. Катались на яхте 2 часа, посмотрели достопримечательности с воды, красота!
- ИИван17 августа 2024Всё отлично, очень понравилась прогулка на яхте, будем в Волгограде, обязательно обратимся ещё!
- ААндрей30 июля 2024Любовь, большое спасибо за отличную экскурсию. Неожиданное для нас путешествие (виноделием интересуемся, но не ожидали обнаружить винодельни в Волгоградской области).
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Романтические»
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