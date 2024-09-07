читать дальше Глубокое знание темы, интересный рассказ про местные хозяйства и особенности виноделия в этом регионе. Хороши были дегустации, что особенно было актуально в эти жаркие дни. Однозначно рекомендуем экскурсию с увлеченным человеком!

Любовь, большое спасибо за отличную экскурсию. Неожиданное для нас путешествие (виноделием интересуемся, но не ожидали обнаружить винодельни в Волгоградской области).