Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 30 000 ₽ за человека
Лучший выборЗнакомьтесь, Волгоградское море: индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7990 ₽ за всё до 5 чел.
до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная водная прогулка по Волге в Волгограде
Откройте для себя красоту Волгограда с воды! Яхта, закат и вечерние огни города создадут атмосферу, полную романтики и уюта
Начало: В районе яхт-клуба «Пилигрим»
15 янв в 19:00
16 янв в 19:00
28 990 ₽ за всё до 8 чел.
- ИИрина7 сентября 2025Солёное озеро Баскунчак и красная гора БогдоДата посещения: 6 сентября 2025Были в начале сентября - погода, вода, организация поездки, сама гора и конечно же озеро были Супер!
- ННаталья18 августа 2025Знакомьтесь, Волгоградское мореДата посещения: 13 августа 2025Замечательная прогулка в замечательной компании! Олег настоящий профессионал, влюбленный в свое дело! Получили огромное удовольствие.
- ИИрина10 июня 2025Знакомьтесь, Волгоградское мореДата посещения: 9 июня 2025Олег - прекрасный экскурсовод. Обладает глубокими знаниями о Волжском и окрестностях. Ни один вопрос не остался без ответа. Очень внимательный
- ДДвоешерстнов30 мая 2025Знакомьтесь, Волгоградское мореДата посещения: 29 мая 2025Хорошая прогулка под парусом. Достаточно интересный рассказ шкипера Олега об акватории Волгоградского моря. Профессиональное управление судном даже при сильном встречном ветре, что особенно понравилось 12-и летнему мальчику. Хорошая прогулка для семьи.
- ООльга10 ноября 2025Александр прекрасный экскурсовод, день прошел весело и непринужденно. Мы осилили переход к Ведьминому клыку и даже спустились к подножию. Узнали много нового о Волгограде, увидели не только Волгу, но и Дон. Виды потрясающие!
- ВВиктория13 октября 2025Классное путешествие, ненавязчивая компания капитана, а еще очень чисто на палубе!
- ТТатьяна3 октября 2025Нам повезло. На экскурсии, о которой мы давно мечтали г. Богдо, и оз. Баскунчак нас сопровождал Константин
Он оказался общительным, отлично
- ИИрина2 октября 2025Накануне мы ездили с Александром и Екатериной на обзорную экскурсию по городу, в ходе которой увидели и узнали много интересного.
- ААнна28 сентября 2025Добрый день всем, были в славном городе Волгограде первый раз с 24 по 28 сентября. Заранее выбрали экскурсию Александра с
- ЕЕвгения27 сентября 2025Константин очень внимательный человек и аккуратный водитель. Как гид много знает и с удовольствием по дороге рассказывает, поэтому она пролетает
- ДДарья21 сентября 2025Экскурсия понравилась. Спасибо Константину. Еще рыбу с арбузами прикупили. Накормил в отличной кафешки нас.
По разному воспринимается озеро с горы и непосредственно ходя по соли. Впечатляет соленость, как люди там живут вообще.
- ГГалина19 сентября 2025Недавно ездили на гору Богро и озеро Баскунчак, ожидания совпали с реальностью полностью, большое спасибо команде за отличную экскурсию, за
- ЕЕвгений14 сентября 2025Было интересно и поучительно - ветер надувал паруса - мы впитывали морской бриз 👍✊🏽Рекомендую ☝️
- ББольшакова3 сентября 2025Нам очень понравилось! Было необычно,рассказы интересные,время провели с семьёй супер!
- ВВарвара30 августа 2025Потрясающий вечер в компании чудесного капитана Олега!!! Дети в восторге! Время пролетело не заметно…
- ККристина28 августа 2025Спасибо большое Олегу за вечернюю прогулку на яхте, мы встретили потрясающий закат на Волге, а Олег нам поведал истории о Волгограде и его жителях
- ННадежда24 августа 2025Наш гид - Евгений- прекрасный собеседник, ненавязчивый, отвечал на все наши вопросы, дал нам информацию дозировано чтобы не перегрузить, показал
- ААндрей23 августа 2025Олег опытный капитан и интересный собеседник. Прогулка оправдала ожидания, все остались довольны.
- ООльга21 августа 2025Приятная прогулка по "Волгоградскому морю". Яхта с парусом, это не моторка))) были семьей, пока мы слушали интересные истории Олега, дети снимали свои бесконечные ролики. Каждый получил своё удовольствие. Спасибо Олегу за такую замечательную прогулку!
- ЕЕлена20 августа 2025Однозначно рекомендуем и экскурсовода, и саму экскурсию! Екатерина, как водитель, тоже молодец! Александр - очень грамотный гид с прекрасной речью. Мы остались очень довольны!
