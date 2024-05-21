Экскурсии выходного дня в Волгограде

Найдено 10 экскурсий в категории «На выходные» в Волгограде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волгоград: территория побед
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
107 отзывов
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500 за всё до 4 чел.
Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Волгоград: голос города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Новый винный регион
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Новый винный регион
Начало: По договорённости
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
13 500 за всё до 3 чел.
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 2 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    21 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
    Все было супер, нам очень понравилось!
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
    Экскурсия очень познавательная и интересная. Большое спасибо Александру за интересный рассказ.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
    Были на экскурсии «Город трёх эпох» - это что-то невероятное ❤️‍🔥 Игорь, ты Лучший 💪 три часа пролетели как один
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    миг: восторг, мурашки по телу, слёзы 🫶 и да, мы хотим вернуться в Волгоград и еще раз попасть на Мамаев курган ✨ Рекомендуем 👍

  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Волгоград: территория побед
    Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
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    позволяют легко воспринимать информацию. События, рассказанные экскурсоводом Еленой очень интересны поучительны. Кроме того учитывая, что она историк, она может подстроиться под любой уровень знаний, легко переключается. Видно, что Елена любит свой город, гордится своим краем и страной. Экскурсия очень понравилась, не пожалела что собрались. Хотя до этого уже посетили Мамаев Курган, почитали историю создания мемориала, но с экскурсоводом, конечно же интереснее

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Волгоград: территория побед
    Прекрасная эмоциональная экскурсия. Елена ведёт гостей через историю своего города уверенно, легко оперируя фактами, подкрепляя сухую историческую информацию живыми историями
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    людей личным отношением. Было здорово вновь вспомнить известные факты и узнать что то новое. Горячо рекомендую экскурсию всем - взрослым и детям, Елена найдёт подход к любой аудитории.

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новый винный регион
    Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
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    все прошло на 5 с плюсом. Дмитрий Гусев- мастер своего дела,. Доходчиво и познавательно прошла наша встреча. А еще у них очень вкусные сыры. Спасибо большое за экскурсию. Если будем в Волгограде еще, обязательно посетим и другие винодельни.

  • С
    Снежана
    2 мая 2024
    Волгоград: голос города
    Отличная экскурсия, в меру длинная и очень информативная. Гид чутко реагировал на желания группы и подстраивался под наш ритм. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
  • Н
    Надежда
    19 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
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    самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и практически мгновенно. Автомобиль фольксваген поло с кондиционером, дорога в четыре часа пролетела почти незаметно. Денис прекрасный рассказчик и отличный водитель. Часть дороги к горе проходит по грунтовке, но проехали очень мягко. Виды с горы фантастические, действительно одно из чудес России, тюльпаны у подножия цветут, степь ими усыпана. Пляжи Баскунчака в апреле ещё не открыты, но смогли спуститься и полюбоваться самим озером. Спасибо большое организаторам. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    «Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
    Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду началась со знакомства с экскурсоводом Еленой Владимировной, очень приятным в общении человеком, знатоком своего дела,
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    ценителем и патриотом своего города, лингвистом по образованию. Экскурсия началась с площади у ж. д. вокзала, потом посетили храм Александра Невского, далее по аллее Героев спустились к набережной р. Волга. Затем экскурсия переместилась на Мамаев курган. Дошли до монумента Родина мать, наблюдали смену караула, прослушали историю павших героев. Четырёх часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Всё очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На выходные»

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  1. Волгоград: территория побед
  2. Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
  3. Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
  4. Волгоград: голос города
  5. Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На выходные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 950 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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