1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Новый винный регион
Начало: По договорённости
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria21 мая 2024Все было супер, нам очень понравилось!
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень познавательная и интересная. Большое спасибо Александру за интересный рассказ.
- ТТатьяна14 мая 2024Были на экскурсии «Город трёх эпох» - это что-то невероятное ❤️🔥 Игорь, ты Лучший 💪 три часа пролетели как один
- ААнна14 мая 2024Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная эмоциональная экскурсия. Елена ведёт гостей через историю своего города уверенно, легко оперируя фактами, подкрепляя сухую историческую информацию живыми историями
- ИИрина3 мая 2024Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
- ССнежана2 мая 2024Отличная экскурсия, в меру длинная и очень информативная. Гид чутко реагировал на желания группы и подстраивался под наш ритм. Рекомендую!
- ААлексей26 апреля 2024Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
- ННадежда19 апреля 2024Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
- ЕЕлена9 апреля 2024Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду началась со знакомства с экскурсоводом Еленой Владимировной, очень приятным в общении человеком, знатоком своего дела,
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