за всё до 4 чел.

3 500 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: По договоренности или 0-километр

за всё до 4 чел.

5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00

Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней

за всё до 6 чел.

10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо

🚶 Пешая

Индивидуальная

1.5 часа 5 отзывов

Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам Начало: Ул. Гагарина, 14

Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00