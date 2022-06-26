Приглашаю вас поплавать на моей парусной яхте по городу-герою Волгограду! Вы насладитесь просторами синей Волги и с другого ракурса посмотрите на достопримечательности города, включая недоступные для пешеходов. Увидите необитаемые острова и новый стадион, узнаете о Волгограде до и после Сталинградской битвы, а также услышите о парусном спорте.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Волгоград с волги в компании волжанина

Наша парусная яхта оборудована всем необходимым, чтобы вы были в безопасности. На красивом судне вы отчалите от Ельшанской набережной и за пару часов пройдете вдоль всего правого побережья Волгограда до стадиона. С борта увидите «Танцующий» мост, памятник погибшим морякам, здание Музея-панорамы «Сталинградская битва», набережную, порт и многочисленные волжские острова.

Как волжанин, отлично знающий свой родной город, я расскажу главное о его прошлом и настоящем. А как опытный капитан объясню азы управления парусной яхтой.

Организационные детали

Маршрут выше актуален с июля. До конца июня прогулка проходит по Волгоградскому морю и включает шлюзование.