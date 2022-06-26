Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда

С ветром в волосах полюбоваться городом и узнать его поближе

Приглашаю вас поплавать на моей парусной яхте по городу-герою Волгограду! Вы насладитесь просторами синей Волги и с другого ракурса посмотрите на достопримечательности города, включая недоступные для пешеходов.

Увидите необитаемые острова и новый стадион, узнаете о Волгограде до и после Сталинградской битвы, а также услышите о парусном спорте.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Волгоград с волги в компании волжанина

Наша парусная яхта оборудована всем необходимым, чтобы вы были в безопасности. На красивом судне вы отчалите от Ельшанской набережной и за пару часов пройдете вдоль всего правого побережья Волгограда до стадиона. С борта увидите «Танцующий» мост, памятник погибшим морякам, здание Музея-панорамы «Сталинградская битва», набережную, порт и многочисленные волжские острова.

Как волжанин, отлично знающий свой родной город, я расскажу главное о его прошлом и настоящем. А как опытный капитан объясню азы управления парусной яхтой.

Организационные детали

Маршрут выше актуален с июля. До конца июня прогулка проходит по Волгоградскому морю и включает шлюзование.

  • Прогулка проходит на парусной яхте в сопровождении капитана и его помощника
  • Мы приглашаем до 8 гостей, включая самых маленьких путешественников
  • Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно на прогулке, поэтому не запрещаем приносить с собой еду и напитки
  • По вашему желанию маршрут можно изменить (увеличение продолжительности прогулки оплачивается из расчета 3500 руб. /час)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ельшанской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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