Наша парусная яхта оборудована всем необходимым, чтобы вы были в безопасности. На красивом судне вы отчалите от Ельшанской набережной и за пару часов пройдете вдоль всего правого побережья Волгограда до стадиона. С борта увидите «Танцующий» мост, памятник погибшим морякам, здание Музея-панорамы «Сталинградская битва», набережную, порт и многочисленные волжские острова.
Как волжанин, отлично знающий свой родной город, я расскажу главное о его прошлом и настоящем. А как опытный капитан объясню азы управления парусной яхтой.
Маршрут выше актуален с июля. До конца июня прогулка проходит по Волгоградскому морю и включает шлюзование.