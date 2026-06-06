Предлагаем окунуться в атмосферу удивительных открытий! Вы ощутите, каково пройтись под парусом вдоль центральной набережной Волгограда. Насладитесь просторами великой Волги и сможете взглянуть на недоступные для пешеходов достопримечательности. Увидите живописные необитаемые острова и Мамаев Курган, а также узнаете от яхтсмена историю парусного спорта на берегах нижней Волги.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Волгоград с Волги в компании волжанина

На красивом судне вы отчалите от яхт-клуба и за пару часов пройдёте вдоль всего правого берега Волги и центральной набережной Волгограда. С борта увидите одну из высочайших статуй мира «Родина-мать зовет!», главный стадион «Волгоград-Арена», памятник погибшим морякам, «Танцующий» мост, здание Музея-панорамы «Сталинградская битва», знаменитый Речной порт и живописные необитаемые волжские острова.

Уникальное приключение в самом сердце города

Как опытный капитан я объясню азы управления парусной яхтой и познакомлю с красотой яхтинга.

Организационные детали

Важно: маршрут выше актуален и гарантирован с июня до октября. Вне этого времени прогулка проходит по Волгоградскому водохранилищу, где так же много удивительных мест со своей историей. Точные даты, маршрут экскурсии на водохранилище, а также возможность увидеть шлюзование на яхте уточняйте в переписке с капитаном.