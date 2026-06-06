На красивом судне вы отчалите от яхт-клуба и за пару часов пройдёте вдоль всего правого берега Волги и центральной набережной Волгограда. С борта увидите одну из высочайших статуй мира «Родина-мать зовет!», главный стадион «Волгоград-Арена», памятник погибшим морякам, «Танцующий» мост, здание Музея-панорамы «Сталинградская битва», знаменитый Речной порт и живописные необитаемые волжские острова.
Уникальное приключение в самом сердце города
Как опытный капитан я объясню азы управления парусной яхтой и познакомлю с красотой яхтинга.
Организационные детали
Важно: маршрут выше актуален и гарантирован с июня до октября. Вне этого времени прогулка проходит по Волгоградскому водохранилищу, где так же много удивительных мест со своей историей. Точные даты, маршрут экскурсии на водохранилище, а также возможность увидеть шлюзование на яхте уточняйте в переписке с капитаном.
Прогулка проходит на морской парусной яхте, оборудованной всем необходимым для вашего удобства и безопасности, в сопровождении капитана и его помощника
Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно на прогулке, поэтому не запрещаем приносить с собой еду и напитки
По вашему желанию маршрут и длительность прогулки можно изменить (увеличение продолжительности прогулки оплачивается из расчета 10 000 ₽/час при условии свободного времени)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Всю жизнь увлекаюсь парусным спортом и яхтингом, являюсь капитаном крейсерской яхты и имею более 30 лет опыта прогулок под парусом. Также прекрасно знаю и люблю свой город, поэтому и решил поделиться с гостями Волгограда особенностями речного отдыха и жизни на воде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
–
3
1
2
–
1
–
Светлана
Это была одна из самых интересных водных прогулок! Очень хотелось прогуляться по Волге именно на яхте под парусом. И погода позволила нам это сделать) Хотя, вначале преподнесла нам немало сюрпризов. читать дальшеуменьшить
За два часа застали и шквалистый ветер, и дождь. Но, потом, когда всё стихло- увидели прекраснейший огненный закат солнца и радугу. Даже наш капитан Александр и его помощник сказали, что давно не видели такого буйства красок) Александр очень интересно рассказал историю Волгограда со времен золотой Орды. Было очень интересно послушать именно эту часть истории, потому что про это нигде не рассказывают. Про Сталинградскую битву хорошо и подробно рассказывают на Мамаевом Кургане и в музее-панораме. А вот про зарождение города, про волжские торговые пути и золотую Орду- об этом подробно и доступно рассказывает Александр. При этом вокруг разворачивается живописная картина с главными достопримечательностями города- Родина-мать, стадион, танцующий мост, плавучий памятник погибшим морякам и кораблям. Сама яхта отчаливает от яхт-клуба Альбион. Добраться до него на такси не составит никакого труда. Очень удобно и недалеко от центра города. Мы остались в полном восторге от прогулки и говорим миллион слов благодарности капитану Александру, помощнику капитана Александру и Ивану- за тёплую и душевную встречу, за интересный рассказ, замечательную прогулку и за шикарные фотографии, которые будут напоминать нам об этом прекрасном дне!
+2
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Наталья
11 мая состоялась наша замечательная прогулка на яхте под парусом по реке Волга, с прекрасным капитаном Александром и его помощником Александром. Капитан замечательный человек, с первых минут располагает к себе. читать дальшеуменьшить
Вежливый, внимательный и приятный человек. На борту были предложена холодная вода. Во время прогулки Александр рассказывал об истории Волгоградского края, мы узнали много интересного, то что раньше и не знали. Отдельное спасибо что была возможность порулить яхтой, наши подростки 16 и 15 лет это оценили, и потом это вспоминали с восторгом. Сделали много красивых фотографий, полюбовались пейзажем. На борту есть туалет. Спасибо большое. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
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Юлия
Все понравилось) очень уютно и атмосферно было на яхте) мы были с бабушкой 89 лет, капитан и его помощник проявили особое отношение, очень аккуратно помогли подняться и спуститься. Были вежливыми, рассказывали интересные истории. Вся семья осталась в восторге)
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В
Вера
В период с 16-19 мая находились в вашем городе, от которого остались в полном восторге! Во второй день нашего путешествия совершили прогулку на парусной яхте вдоль Волгограда. Компания наша состояла читать дальшеуменьшить
из 6 человек (2 пенсионера и 4 молодых людей) и маленького ребенка (2г и 10 мес). Все впервые были на яхте. Нас встретили капитан (Александр) и его помощник (тоже Александр). Очень серьезные и ответственные товарищи, при этом, не лишенные чувства юмора. Был проведен инструктаж о порядке нахождения на судне, ознакомили с оборудованием и предметами быта, предоставили пледы, подушки и даже спальное место для малыша, который благополучно уснул во время прогулки. Из рассказа Александра (капитана) мы узнали очень много нового и интересного об истории этих мест. И были приятно удивлены его знаниями и профессионализмом! В ходе прогулки были сделаны классные фото и видео! МЫ искренне благодарны экипажу яхты за эту прогулку и у нас остались самые теплые воспоминания! Будьте здоровы и желаем вам по больше туристов!
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Елена
По Волге под парусом на закате, разве может не понравится такая прогулка, конечно все сложилось. Капитан рассказывал по ходу прогулки интересные истории, пофотографировались. Единственное, на лавочках хотелось чтоб были непромокаемые сидушки, но может это не положено по технике безопасности, не критично. Спасибо.
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В
Виктория
Отлично прокатились под парусом по Волге! Александр-настоящий капитан, привлекательный собеседник, поддержит диалог на любую тему, расскажет интересные рассказы про историю и людях Царицына, местную природу, объекты, которые будете проходить. Даже после всех экскурсий по городу узнали много интересного про местные земли и события. Отличная идея была подарить себе романтичную прогулку на яхте по Волге с Александром! Спасибо!
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