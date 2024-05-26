Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Волгограда

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Волгограде, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Горсад переходит в Комсомольский парк, где вы увидите симпатичную часовню на месте старой церкви и старинные постройки, которые сохранились в парке: пожарную каланчу, Дом науки и искусств, женскую гимназию»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«Здесь вы полюбуетесь величественной панорамой Волги, которая простирается до самого горизонта, и рассмотрите церковь Иоанна Предтечи – первое каменное здание города, где, согласно преданиям, крестили легендарного Степана Разина»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
«Вы увидите площадь Павших Борцов, восстановленный собор Александра Невского, старинную синагогу и легендарный планетарий — лучший в мире на момент строительства»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Спасо-Преображенский монастырь - легенда донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
«Храмы в окрестностях Волгограда и экскурсия по Серафимовичу»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    26 мая 2024
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
  • Л
    Любовь
    24 июля 2023
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Дмитрий очень увлекательно рассказал о своем любимом городе. Будет интересно и вхрослым,и детям.
  • С
    Светлана
    13 июня 2023
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Очень познавательная и интересная экскурсия, всем рекомендую
  • А
    Андрей
    24 апреля 2023
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с другой стороны. Даниил доходчиво и подробно рассказывает и отвечает на вопросы. Спасибо за экскурсию! Всём рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2022
    Царицын, Сталинград, Волгоград
    Ребята!!! Будете в Волгограде обязательно обратитесь за проведением экскурсии по городу к Дмитрию. Мы в восторге от рассказов, от знания
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    истории города. При этом он отвечал на все вопросы, которые возникали во время экскурсии. Рассказывает все очень доступно и понятно. Во время экскурсии впитываешь в себя всю историю города, от которой по коже бегут мурашки. Мало таких экскурсоводов, которые могут погрузить тебя в прошлое, провести через время и вернуть обратно. Мы с мужем в восторге!!!!!

  • Ю
    Юлия
    22 августа 2022
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Спасибо большое Даниилу, все четко, по делу, информации много, она разнообразная и интересная!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2022
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказчик. Видно, что любит свой город и его историю.
  • А
    Антон
    21 апреля 2022
    Царицын, Сталинград, Волгоград
    Были проездом на один день в Волгограде. Решили расширить свои познания о таком интересном и великом городе! Дмитрию огромное спасибо!
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    Было очень интересно и информативно! Сразу видно, что человек любит свой город и с необыкновенным тёплом рассказывает о нём! Рекомендую экскурсии Дмитрия! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

  • О
    Ольга
    30 мая 2021
    Царицын, Сталинград, Волгоград
    В Волгограде были первый раз. У нас был только один день и хотелось получить максимум информации и впечатлений от знакомства
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    с городом. Нам это удалось, благодаря замечательному гиду Дмитрию! Замечательный рассказчик!,влюблённый в свой город, глубоко знающий историю. Очень внимательный и тактичный человек! Спасибо огромное, Дмитрий! Всем, кто хочет действитель узнать историю города-одназначно- к Дмитрию!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 250 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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