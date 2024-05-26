1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Горсад переходит в Комсомольский парк, где вы увидите симпатичную часовню на месте старой церкви и старинные постройки, которые сохранились в парке: пожарную каланчу, Дом науки и искусств, женскую гимназию»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«Здесь вы полюбуетесь величественной панорамой Волги, которая простирается до самого горизонта, и рассмотрите церковь Иоанна Предтечи – первое каменное здание города, где, согласно преданиям, крестили легендарного Степана Разина»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
«Вы увидите площадь Павших Борцов, восстановленный собор Александра Невского, старинную синагогу и легендарный планетарий — лучший в мире на момент строительства»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
«Храмы в окрестностях Волгограда и экскурсия по Серафимовичу»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ЛЛюбовь24 июля 2023Дмитрий очень увлекательно рассказал о своем любимом городе. Будет интересно и вхрослым,и детям.
- ССветлана13 июня 2023Очень познавательная и интересная экскурсия, всем рекомендую
- ААндрей24 апреля 2023Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с другой стороны. Даниил доходчиво и подробно рассказывает и отвечает на вопросы. Спасибо за экскурсию! Всём рекомендуем!
- ЮЮлия22 сентября 2022Ребята!!! Будете в Волгограде обязательно обратитесь за проведением экскурсии по городу к Дмитрию. Мы в восторге от рассказов, от знания
- ЮЮлия22 августа 2022Спасибо большое Даниилу, все четко, по делу, информации много, она разнообразная и интересная!
- ТТатьяна13 мая 2022Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказчик. Видно, что любит свой город и его историю.
- ААнтон21 апреля 2022Были проездом на один день в Волгограде. Решили расширить свои познания о таком интересном и великом городе! Дмитрию огромное спасибо!
- ООльга30 мая 2021В Волгограде были первый раз. У нас был только один день и хотелось получить максимум информации и впечатлений от знакомства
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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