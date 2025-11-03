Серж, ваш проводник из прошлого, проведет вас по улицам Волгограда, раскрывая малоизвестные факты и показывая скрытые уголки. Вы увидите центральную набережную, улицу Ленина и Комсомольский сквер. Узнаете, как сохранились деревянные дома и что здесь делали неандертальцы. Экскурсия подарит вам уникальный взгляд на город, который пережил множество эпох и событий
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю
- 🏛️ Уникальные достопримечательности
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
- 🎭 Интересные исторические факты
- ☕ Возможность отдохнуть в кафе
Что можно увидеть
- Центральная набережная Волгограда
- Улица Ленина
- Комсомольский сквер
- Александро-Невский собор
- Нулевой километр
Описание экскурсии
Приглашаю вас на свидание с русским Чикаго, как называли город сто лет назад. Я расскажу вам любопытные истории Царицына — Сталинграда — Волгограда и покажу скрытые уголки центра города.
Итак, вы увидите:
- Центральную набережную Волгограда — колыбель города
- Улицу Ленина (бывшая Успенская) — перекрёсток эпох
- Комсомольский сквер и первый трамвай
- Памятники Царицына и женские гимназии
- Александро-Невский собор и вокзал
- Нулевой километр и ЦУМ
- Самый старый дом
- Улицу Пугачёвская — деревянное чудо
Вы узнаете:
- Что здесь делали неандертальцы сто тысяч лет назад
- Почему от столицы Золотой Орды не осталось ничего
- Зачем закапывали дома в пойме реки Царицы
- Как сохранился целый квартал старинных деревянных домов, когда рядом плавились в огне дома из кирпича
И ещё много интригующих фактов из прошлого города и его архитектуры! А если захочется взять паузу — мы зайдём в кафе, которое помнит и Распутина, и Сталина, и Деникина, а равно и барона Врангеля.
Организационные детали
- Кофе-пауза оплачивается отдельно (по желанию)
- Всем прибывшим в город впервые мини-квест в подарок — подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 199 туристов
Историк, краевед, коллекционер старины. Люблю свой город и его историю. Хочу передавать знания другим посредством встреч и общения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Андрей
3 ноя 2025
Если вы хотите увидеть воочию и почувствовать рядом с собой дух Волгограда, то берите экскурсии у Сержа! Эмоционально, интересно, захватывающе, увлекательно, познавательно — те эпитеты, что могут описать время проведённое с ним! Кроме того у него получатся захватить внимание детей и это говорит о многом!
Е
Елена
26 окт 2025
Спасибо году, познакомились с городом и отлично провели время!
С
Светлана
16 окт 2025
Не прошло и года (прошло пол) и я с отзывом. Были на экскурсии в конце марта. Подача, динамика, взаимодействие 10 из 10. Это прям долгая прогулка с денди времён Царицына, во время которой узнаешь историю города вне событий ВОВ. Очень много интересной информации.
Igor
14 окт 2025
Серж, спасибо за прогулку!
Отличный выбор темы экскурсии, её оформления, маршрута и подачи.
Отдельная благодарность за приятный и абсолютно уместный эпатаж=) это круто!
п. с. родители были в восторге=)
Отличный выбор темы экскурсии, её оформления, маршрута и подачи.
Отдельная благодарность за приятный и абсолютно уместный эпатаж=) это круто!
п. с. родители были в восторге=)
С
Сергей
29 сен 2025
Спасибо большое Сержу за интересную и познавательную прогулку! Понравилась очень динамичная подача материала, индивидуальный подход к каждому участнику экскурсии, а также вовлечение каждого в процесс (нас было двое взрослых и двое подростков - всем понравилось) Серж, так держать, привлекайте как можно больше туристов и посвящайте их так же активно и увлекательно в историю этого великого города!
Анастасия
9 сен 2025
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Сержу,что познакомил с городом с новой стороны. 2.5 часа пролетели абсолютно незаметно. Интересный материал, всё доступно и понятно. Очень интересно слушать,лёгкая и непринуждённая подача. Не важно впервые вы в городе или его завсегдатай - обязательно к посещению
О
Ольга
26 авг 2025
Экскурсия понравилась. Советуем друзьям.
Ирина
23 авг 2025
Наш экскурсовод Серж провел экскурсию интересно, с максимальным вниманием к нашим вопросам и настроению. Показал немного другой город, героический, но не застывший и торжественный, а живой, красивый, зелёный. Рассказ состоялся и из фактов, и из жизненных историй. Успели даже немного больше, чем ожидали. Доехали на трамвае до Мамаева кургана. И это было красивой торжественной точкой экскурсии.
М
Мария
23 июл 2025
Мы в восхищении! Серж покорил нас не только знаниями, эмпатией, симпатией и качественным совмещением спортивной составляющей (марш-бросок по городу впечатляющий), так и культурно-просветительскую с огромным количеством интересных фактов. Экскурсия была
Элеонора
12 июл 2025
Увлекательно и познавательно! Рекомендую.
Елена
23 июн 2025
Спасибо, огромное!
Нам очень понравилось, дети спрашивают - пойдём ещё гулять с Сержем. Обязательно открывайте новые маршруты и мы обязательно присоединимся
Нам очень понравилось, дети спрашивают - пойдём ещё гулять с Сержем. Обязательно открывайте новые маршруты и мы обязательно присоединимся
Наталья
22 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнали о городе много интересных фактов. Интересная, позновательная, креативная. Всем рекомендую прошло весело и душевно. Благодарим Сержа за очень информативную экскурсию 🤩👍
Л
Лариса
26 мая 2025
С первой минуты встречи и заканчивая прощанием всё было чудесно! Прогулка прошла весело и познавательно. Серж - харизматичный, весёлый и образованный человек. С удовольствием порекомендую его экскурсию друзьям.
Альберт
24 мая 2025
Волгоград, как правило, вызывает ассоциацию со Сталинградской битвой и Отечественной войной, однако история города значительно глубже и интереснее. Именно эту сторону Царицына смог нам показать Серж на своей экскурсии. Серж
О
Оксана
1 мая 2025
Было очень интересно и познавптельно!! Большое спасибо гиду за увлекательную экскурсию!
Входит в следующие категории Волгограда
