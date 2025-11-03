Серж, ваш проводник из прошлого, проведет вас по улицам Волгограда, раскрывая малоизвестные факты и показывая скрытые уголки. Вы увидите центральную набережную, улицу Ленина и Комсомольский сквер. Узнаете, как сохранились деревянные дома и что здесь делали неандертальцы. Экскурсия подарит вам уникальный взгляд на город, который пережил множество эпох и событий

Описание экскурсии

Приглашаю вас на свидание с русским Чикаго, как называли город сто лет назад. Я расскажу вам любопытные истории Царицына — Сталинграда — Волгограда и покажу скрытые уголки центра города.

Итак, вы увидите:

Центральную набережную Волгограда — колыбель города

Улицу Ленина (бывшая Успенская) — перекрёсток эпох

Комсомольский сквер и первый трамвай

Памятники Царицына и женские гимназии

Александро-Невский собор и вокзал

Нулевой километр и ЦУМ

Самый старый дом

Улицу Пугачёвская — деревянное чудо

Вы узнаете:

Что здесь делали неандертальцы сто тысяч лет назад

Почему от столицы Золотой Орды не осталось ничего

Зачем закапывали дома в пойме реки Царицы

Как сохранился целый квартал старинных деревянных домов, когда рядом плавились в огне дома из кирпича

И ещё много интригующих фактов из прошлого города и его архитектуры! А если захочется взять паузу — мы зайдём в кафе, которое помнит и Распутина, и Сталина, и Деникина, а равно и барона Врангеля.

Организационные детали