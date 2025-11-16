Как насчёт необычного способа познакомиться с центром Волгограда — через квест и вкусные загадки? Вы пройдёте по улице Мира и Аллее Героев, узнаете, как Царицын стал Сталинградом, а затем Волгоградом, попробуете ответить на вопросы, используя сладкие подсказки. В квесте мы объединили игру, историю и лёгкий юмор — прогулка подойдёт для всей семьи.
Описание квеста
- прогулка по историческому центру Волгограда — улица Мира, Аллея Героев и набережная.
- сталинградский тополь-ветеран и место захоронения Героя Советского Союза Рубена Ибаррури.
- планетарий, возрождённый собор Александра Невского и школа, где учился режиссёр Элем Климов.
- игровые задания, связанные с архитектурой и историей города.
- возможность найти здания, изображённые на конфетах, и разгадать тайны Царицына — Сталинграда — Волгограда.
Организационные детали
- Возраст участников — от 5 лет (можно обговорить индивидуально).
- Можем завершить прогулку в фирменном магазине волгоградской кондитерской фабрики и попробовать сладости (оплачивается самостоятельно).
- Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.
в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Волгограде
Много лет живу на берегах Волги и очаровываюсь ее величием и простором! Хочу Вам показать ее такой, какой не знают даже многие местные жители.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
16 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Часто бываю в Волгограде проездом. Автобус - вокзал. . Но сегодняшняя экскурсия показала город другим, было интересно, познавательно, захотелось переехать жить в Волгоград. Город на конфетах это очень интересно. Настоящий квест. Все конфеты съедала сразу, как находила памятное место на фантике. Катя, спасибо. Было очень душевно.
Т
Татьяна
16 ноя 2025
Классно провели время! Узнали много нового! Переполняет гордость за своих земляков. О таком в школе не рассказывали!
К
Константин
12 ноя 2025
Отличная прогулка получилась! С удивлением узнали, что мы приехали в Золотую Орду)) и много об истории вашего славного города)) теперь можем угощать родню конфетами из Волгограда, и рассказывать о нем долго и интересно! Обязательно вернемся к вам еще!
