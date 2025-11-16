Мои заказы

Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда

Найти вокзал и планетарий - и прочитать историю по фантикам
Как насчёт необычного способа познакомиться с центром Волгограда — через квест и вкусные загадки? Вы пройдёте по улице Мира и Аллее Героев, узнаете, как Царицын стал Сталинградом, а затем Волгоградом, попробуете ответить на вопросы, используя сладкие подсказки. В квесте мы объединили игру, историю и лёгкий юмор — прогулка подойдёт для всей семьи.
5
3 отзыва
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда© Екатерина
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда© Екатерина
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда© Екатерина

Описание квеста

  • прогулка по историческому центру Волгограда — улица Мира, Аллея Героев и набережная.
  • сталинградский тополь-ветеран и место захоронения Героя Советского Союза Рубена Ибаррури.
  • планетарий, возрождённый собор Александра Невского и школа, где учился режиссёр Элем Климов.
  • игровые задания, связанные с архитектурой и историей города.
  • возможность найти здания, изображённые на конфетах, и разгадать тайны Царицына — Сталинграда — Волгограда.

Организационные детали

  • Возраст участников — от 5 лет (можно обговорить индивидуально).
  • Можем завершить прогулку в фирменном магазине волгоградской кондитерской фабрики и попробовать сладости (оплачивается самостоятельно).
  • Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.

в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Волгограде
Много лет живу на берегах Волги и очаровываюсь ее величием и простором! Хочу Вам показать ее такой, какой не знают даже многие местные жители.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Лариса
Лариса
16 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Часто бываю в Волгограде проездом. Автобус - вокзал. . Но сегодняшняя экскурсия показала город другим, было интересно, познавательно, захотелось переехать жить в Волгоград. Город на конфетах это очень интересно. Настоящий квест. Все конфеты съедала сразу, как находила памятное место на фантике. Катя, спасибо. Было очень душевно.
Т
Татьяна
16 ноя 2025
Классно провели время! Узнали много нового! Переполняет гордость за своих земляков. О таком в школе не рассказывали!
Классно провели время! Узнали много нового! Переполняет гордость за своих земляков. О таком в школе не рассказывали!
К
Константин
12 ноя 2025
Отличная прогулка получилась! С удивлением узнали, что мы приехали в Золотую Орду)) и много об истории вашего славного города)) теперь можем угощать родню конфетами из Волгограда, и рассказывать о нем долго и интересно! Обязательно вернемся к вам еще!

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии из Волгограда

Неизведанный Волгоград
На машине
5.5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Волгоград
Путешествие по пяти районам Волгограда: от царицынских построек до немецкой колонии XIX века. Узнайте, как город жил и развивался
Начало: Центральная набережная
Сегодня в 10:00
22 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
На машине
3 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
29 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде