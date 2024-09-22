12 часов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
«Осмотрим красные осыпи с разноцветными прожилками, поговорим о горных породах, а также о местных легендах: Богдо называют поющей горой — даже при слабом ветре на скалистых склонах слышен неясный гул, напоминающий бормотание»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
«Загадки горы Богдо Вы посетите еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Начало: Ваш отель
«Вы посетите природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место»
Завтра в 07:00
18 окт в 07:00
13 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 сентября 2024Экскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горы Богдо(хотя мы были не
- ННаталья9 сентября 2024Денис превосходный гид и человек, а также хороший водитель. Все было как и планировалось. Виды впечатлили. На следующий день по рекомендации гида прокатились по Волге на моторное лодке посетив Старую Сарепту.
- ММарина3 сентября 2024Чудесная поездка на гору Богдо и озеро Баскунчак! Вера и Сергей подарили нам незабываемые впечатления. Мы увидели инопланетные пейзажи, искупались
- ЕЕлена30 августа 2024Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля - колоритная особенность региона. Купание
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Горы»
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