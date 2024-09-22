Экскурсии к горам Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Волгограде, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
«Осмотрим красные осыпи с разноцветными прожилками, поговорим о горных породах, а также о местных легендах: Богдо называют поющей горой — даже при слабом ветре на скалистых склонах слышен неясный гул, напоминающий бормотание»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 25 000 за человека
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
На машине
13 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
«Загадки горы Богдо Вы посетите еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
На машине
12 часов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Начало: Ваш отель
«Вы посетите природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место»
Завтра в 07:00
18 окт в 07:00
13 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 сентября 2024
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Экскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горы Богдо(хотя мы были не
    читать дальше

    в сезон. В сезон вся гора усыпана тюльпанами и это мотивация для еще одной поездки) и мир другой планеты озера Баскунчак. Очень рекомендую данную экскурсию с Константином.

    Экскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горыЭкскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горыЭкскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горыЭкскурсия на гору Богдо и соленое озеро Баскунчак открыла для меня мир астраханских степей, красоту горы
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Денис превосходный гид и человек, а также хороший водитель. Все было как и планировалось. Виды впечатлили. На следующий день по рекомендации гида прокатились по Волге на моторное лодке посетив Старую Сарепту.
  • М
    Марина
    3 сентября 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Чудесная поездка на гору Богдо и озеро Баскунчак! Вера и Сергей подарили нам незабываемые впечатления. Мы увидели инопланетные пейзажи, искупались
    читать дальше

    в нашем "мертвом море". Вера очень много и с любовью рассказывала о своем крае, за разговорами дорога прошла незаметно. Сергей очень хорошо и аккуратно вел машину. Спасибо большое Вере и Сергею за этот день!

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля - колоритная особенность региона. Купание
    читать дальше

    в солёном озере Баскунчак - это 100% заряд бодрости и энергии. Спасибо Константину, что не дал скучать в дороге, интересно рассказывал об истории и настоящем. Замечательная и незабываемая экскурсия!!!

    Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -Посетили экскурсию "Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо". Бескрайная степь, арбузная бахча, луковые поля -

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
  2. Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
  3. Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Родина-мать зовёт!
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Дом Павлова
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год по теме «Горы», 15 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам