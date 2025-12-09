Это место называют главной высотой России — на экскурсии вы поймёте, как и почему именно здесь в годы войны решилось будущее страны. Вы подниметесь к вершине кургана, увидите стены-руины, Зал Воинской Славы, Площадь Скорби и услышите о том, как здесь появилась грандиозная статуя — одно из семи чудес России.

Описание экскурсии

Мамаев Курган в годы войны

Вы узнаете, каким было это место во время ожесточенной битвы за Сталинград, как зародилась и развивалась идея создания мемориального комплекса, из каких ключевых элементов он сложился и почему.

Каменная хроника боевых подвигов

Стены-руины расскажут о переломном моменте сражения, о подвигах штурмовых отрядов, снайперов, связистов и новобранцев. Вы услышите истории обычных людей, которые стали героями.

Зал Воинской Славы

Вы пройдёте по 200 символическим ступеням, постоите у Вечного огня, который освещает имена героев. Мы поговорим о значимости этого места и его роли в сохранении памяти о павших защитниках.

Площадь Скорби, скульптура Скорбь Матери и монумент Родина-мать зовёт!

Мы также остановимся у могилы Василия Чуйкова — главного военного консультанта мемориала. Мы обсудим процесс создания величественного монумента, рассмотрим первоначальные проекты и поговорим об источниках вдохновения скульптора.

Организационные детали