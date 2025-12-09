Изучить мемориальный комплекс, узнать о Сталинградской битве и увидеть смену роты почётного караула
Это место называют главной высотой России — на экскурсии вы поймёте, как и почему именно здесь в годы войны решилось будущее страны.
Вы подниметесь к вершине кургана, увидите стены-руины, Зал Воинской Славы, Площадь Скорби и услышите о том, как здесь появилась грандиозная статуя — одно из семи чудес России.
Описание экскурсии
Мамаев Курган в годы войны
Вы узнаете, каким было это место во время ожесточенной битвы за Сталинград, как зародилась и развивалась идея создания мемориального комплекса, из каких ключевых элементов он сложился и почему.
Каменная хроника боевых подвигов
Стены-руины расскажут о переломном моменте сражения, о подвигах штурмовых отрядов, снайперов, связистов и новобранцев. Вы услышите истории обычных людей, которые стали героями.
Зал Воинской Славы
Вы пройдёте по 200 символическим ступеням, постоите у Вечного огня, который освещает имена героев. Мы поговорим о значимости этого места и его роли в сохранении памяти о павших защитниках.
Площадь Скорби, скульптура Скорбь Матери и монумент Родина-мать зовёт!
Мы также остановимся у могилы Василия Чуйкова — главного военного консультанта мемориала. Мы обсудим процесс создания величественного монумента, рассмотрим первоначальные проекты и поговорим об источниках вдохновения скульптора.
Организационные детали
Протяжённость маршрута — около 1,5 км, он включает подъём по ступенькам
Мы не рекомендуем эту программу для детей младшего возраста
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые
2000 ₽
Дети (до 12 лет)
1500 ₽
Дети (до 7 лет)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — Организатор в Волгограде
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приему и обслуживанию тургрупп в Волгограде.
Мы организуем экскурсии и туры не только
по Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге, Мамаеву Кургану. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем куда сходить дополнительно и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер!
Добро пожаловать в город-герой Волгоград!