Мамаев курган - место, где время замерло

Изучить мемориальный комплекс, узнать о Сталинградской битве и увидеть смену роты почётного караула
Это место называют главной высотой России — на экскурсии вы поймёте, как и почему именно здесь в годы войны решилось будущее страны.

Вы подниметесь к вершине кургана, увидите стены-руины, Зал Воинской Славы, Площадь Скорби и услышите о том, как здесь появилась грандиозная статуя — одно из семи чудес России.
Описание экскурсии

Мамаев Курган в годы войны

Вы узнаете, каким было это место во время ожесточенной битвы за Сталинград, как зародилась и развивалась идея создания мемориального комплекса, из каких ключевых элементов он сложился и почему.

Каменная хроника боевых подвигов

Стены-руины расскажут о переломном моменте сражения, о подвигах штурмовых отрядов, снайперов, связистов и новобранцев. Вы услышите истории обычных людей, которые стали героями.

Зал Воинской Славы

Вы пройдёте по 200 символическим ступеням, постоите у Вечного огня, который освещает имена героев. Мы поговорим о значимости этого места и его роли в сохранении памяти о павших защитниках.

Площадь Скорби, скульптура Скорбь Матери и монумент Родина-мать зовёт!

Мы также остановимся у могилы Василия Чуйкова — главного военного консультанта мемориала. Мы обсудим процесс создания величественного монумента, рассмотрим первоначальные проекты и поговорим об источниках вдохновения скульптора.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 1,5 км, он включает подъём по ступенькам
  • Мы не рекомендуем эту программу для детей младшего возраста
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые2000 ₽
Дети (до 12 лет)1500 ₽
Дети (до 7 лет)Бесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножия Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил
Михаил — Организатор в Волгограде
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приему и обслуживанию тургрупп в Волгограде. Мы организуем экскурсии и туры не только
по Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге, Мамаеву Кургану. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем куда сходить дополнительно и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер! Добро пожаловать в город-герой Волгоград!

