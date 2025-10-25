Волгоград - это не только знаменитые памятники, но и скрытые архитектурные шедевры. Квест проведёт вас по улице Мира, где задания помогут раскрыть символику города. Вы увидите Волгоградский планетарий, библиотеку им.

Горького и мастерскую скульптора Чаплыгина. Участники узнают судьбы людей, оставивших след в истории, и разгадают метафоры в облике города. Квест подходит как для новичков, так и для жителей, желающих взглянуть на город по-новому

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Задания квеста проведут вас по улице Мира — первой восстановленной после Сталинградской битвы. Выполняя несложные задания, вы внимательно вглядитесь в детали архитектуры и поймёте, почему именно эта улица стала символом нового Волгограда.

По пути вы увидите:

Волгоградский планетарий — подарок немецких трудящихся к 70-летию Сталина

Главпочтамт — пример архитектуры послевоенного неоклассицизма

Мастерскую скульптора П. И. Чаплыгина — человека, оставившего визуальный след в облике города

Отель «Волгоград»

Множество узнаваемых и неожиданных объектов, раскрывающих город в лицах, образах и символах

Элементы квеста вовлекут вас в живой диалог с Волгоградом, и вы раскроете метафорическое значение его архитектуры и геометрии.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз в Волгограде

Тем, кто здесь живёт, хочет взглянуть на привычные места с нового ракурса и готов к радости открытий в родном городе

Организационные детали

Особенности мобильного квеста:

Это экскурсия без участия живого гида

После бронирования и внесения предоплаты на сайте вам придёт ссылка на доплату

После 100% оплаты вы получите ссылку на квест

Ссылка активна для одного устройства в течение года с момента покупки

Для прохождения квеста потребуется доступ к интернету

Квест можно в любой момент поставить на паузу и продолжить позже

Обратите внимание: