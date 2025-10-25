Волгоград - это не только знаменитые памятники, но и скрытые архитектурные шедевры. Квест проведёт вас по улице Мира, где задания помогут раскрыть символику города. Вы увидите Волгоградский планетарий, библиотеку им.
Что можно увидеть
- Волгоградский планетарий
- Областная библиотека им. Горького
- Мастерская скульптора П.И. Чаплыгина
- Отель «Волгоград»
Описание квеста
Задания квеста проведут вас по улице Мира — первой восстановленной после Сталинградской битвы. Выполняя несложные задания, вы внимательно вглядитесь в детали архитектуры и поймёте, почему именно эта улица стала символом нового Волгограда.
По пути вы увидите:
- Волгоградский планетарий — подарок немецких трудящихся к 70-летию Сталина
- Главпочтамт — пример архитектуры послевоенного неоклассицизма
- Мастерскую скульптора П. И. Чаплыгина — человека, оставившего визуальный след в облике города
- Отель «Волгоград»
- Множество узнаваемых и неожиданных объектов, раскрывающих город в лицах, образах и символах
Элементы квеста вовлекут вас в живой диалог с Волгоградом, и вы раскроете метафорическое значение его архитектуры и геометрии.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто первый раз в Волгограде
- Тем, кто здесь живёт, хочет взглянуть на привычные места с нового ракурса и готов к радости открытий в родном городе
Организационные детали
Особенности мобильного квеста:
- Это экскурсия без участия живого гида
- После бронирования и внесения предоплаты на сайте вам придёт ссылка на доплату
- После 100% оплаты вы получите ссылку на квест
- Ссылка активна для одного устройства в течение года с момента покупки
- Для прохождения квеста потребуется доступ к интернету
- Квест можно в любой момент поставить на паузу и продолжить позже
Обратите внимание:
- Рекомендуемый возраст участников 14+
- Квест можно проходить в любое удобное время, однако важно, чтобы был открыт главпочтамт: с пн по пт — с 08:00 до 21:00, сб и вс — с 09:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Волгоградского планетария
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Наталья — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 49 туристов
Аттестованный экскурсовод по г. Волгограду. Люблю учиться и осваивать новые форматы в своей профессии. Недавно прошла обучение по программе создания квест-экскурсий. В результате, придумалась городская экскурсия в приложении. В формате самостоятельной прогулки, но с познавательным приключением.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывах
Ольга
25 окт 2025
Задумка интересная, но честно говоря до конца маршрут не прошли, стала скучновато… но это был наш третий день в городе, поняли что многое уже видели. Надо брать в первый день))
Очень понравилось около библиотеки, сами бы не нашли такое место
А
Алёна
27 авг 2025
Очень интересный формат, ранее не сталкивались с таким, экскурсия в виде квеста нам понравилась. Но есть один минус, мы не увидели на кованых воротах ЧП, и фрески в виде птицы тоже, там были какие-то ремонтные работы
Наталья
Ответ организатора:
Алена, спасибо вам большое за отзыв. Понимаем, что работы по ремонту домов на маршруте, могут внести некоторый дискомфорт в наши
Мария
22 июл 2025
В целом, квест интересный сюжетно и действительно приятный в плане посещения центральных мест в городе.
Для меня как коренного волгоградца также было интересно и познавательно в некоторых моментах.
Но мне не понравился
Наталья
Ответ организатора:
Мария, спасибо за вашу обратную связь. Технические особенности работы с сайтом переданы его разработчикам. Учтем ваши комментарии и будем становиться лучше)
Елена
18 июн 2025
Забронировала квест для знакомства с городом семьей, хотя и были задуманы экскурсии групповые. Очень понравился подход к теме города, было увлекательно отгадывать вопросы, искать подсказки на зданиях города, и в целом было очень увлекательно. Впервые столкнулась с таким форматом и осталась очень довольна. Спасибо организаторам за такую интересную прогулку по городу
Наталья
Ответ организатора:
Елена, от всей души благодарю вас за прекрасный отзыв о нашей квест-экскурсии. Приезжайте к нам ещё!
