Город в птицах: мобильный квест в Волгограде

Погрузитесь в историю Волгограда через увлекательный квест. Откройте для себя архитектурные шедевры и неочевидные символы города
Волгоград - это не только знаменитые памятники, но и скрытые архитектурные шедевры. Квест проведёт вас по улице Мира, где задания помогут раскрыть символику города. Вы увидите Волгоградский планетарий, библиотеку им.
Горького и мастерскую скульптора Чаплыгина. Участники узнают судьбы людей, оставивших след в истории, и разгадают метафоры в облике города. Квест подходит как для новичков, так и для жителей, желающих взглянуть на город по-новому

4.3
4 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные задания
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🗿 Исторические факты
  • 📚 Культурное обогащение
  • 🌟 Новый взгляд на город
Что можно увидеть

  • Волгоградский планетарий
  • Областная библиотека им. Горького
  • Мастерская скульптора П.И. Чаплыгина
  • Отель «Волгоград»

Описание квеста

Задания квеста проведут вас по улице Мира — первой восстановленной после Сталинградской битвы. Выполняя несложные задания, вы внимательно вглядитесь в детали архитектуры и поймёте, почему именно эта улица стала символом нового Волгограда.

По пути вы увидите:

  • Волгоградский планетарий — подарок немецких трудящихся к 70-летию Сталина
  • Главпочтамт — пример архитектуры послевоенного неоклассицизма
  • Мастерскую скульптора П. И. Чаплыгина — человека, оставившего визуальный след в облике города
  • Отель «Волгоград»
  • Множество узнаваемых и неожиданных объектов, раскрывающих город в лицах, образах и символах

Элементы квеста вовлекут вас в живой диалог с Волгоградом, и вы раскроете метафорическое значение его архитектуры и геометрии.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто первый раз в Волгограде
  • Тем, кто здесь живёт, хочет взглянуть на привычные места с нового ракурса и готов к радости открытий в родном городе

Организационные детали

Особенности мобильного квеста:

  • Это экскурсия без участия живого гида
  • После бронирования и внесения предоплаты на сайте вам придёт ссылка на доплату
  • После 100% оплаты вы получите ссылку на квест
  • Ссылка активна для одного устройства в течение года с момента покупки
  • Для прохождения квеста потребуется доступ к интернету
  • Квест можно в любой момент поставить на паузу и продолжить позже

Обратите внимание:

  • Рекомендуемый возраст участников 14+
  • Квест можно проходить в любое удобное время, однако важно, чтобы был открыт главпочтамт: с пн по пт — с 08:00 до 21:00, сб и вс — с 09:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Волгоградского планетария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 49 туристов
Аттестованный экскурсовод по г. Волгограду. Люблю учиться и осваивать новые форматы в своей профессии. Недавно прошла обучение по программе создания квест-экскурсий. В результате, придумалась городская экскурсия в приложении. В формате самостоятельной прогулки, но с познавательным приключением.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
Ольга
Ольга
25 окт 2025
Задумка интересная, но честно говоря до конца маршрут не прошли, стала скучновато… но это был наш третий день в городе, поняли что многое уже видели. Надо брать в первый день))
Очень понравилось около библиотеки, сами бы не нашли такое место
А
Алёна
27 авг 2025
Очень интересный формат, ранее не сталкивались с таким, экскурсия в виде квеста нам понравилась. Но есть один минус, мы не увидели на кованых воротах ЧП, и фрески в виде птицы тоже, там были какие-то ремонтные работы
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Алена, спасибо вам большое за отзыв. Понимаем, что работы по ремонту домов на маршруте, могут внести некоторый дискомфорт в наши
прогулки. Но, с другой стороны, то, что значимые в архитектурно-историческом плане здания ремонтируются, не может нас ни радовать. Это жизнь города, в ее повседневном проявлении. В настоящий момент ремонт фасада рядом с коваными воротами уже частично завершен и есть возможность отыскать, и загаданные буквы, и мозаичные картинки.

Мария
Мария
22 июл 2025
В целом, квест интересный сюжетно и действительно приятный в плане посещения центральных мест в городе.
Для меня как коренного волгоградца также было интересно и познавательно в некоторых моментах.
Но мне не понравился
сторонний сайт, который постоянно подглючивал, и я дважды квест перезапускала. К пользователю совершенно не дружелюбен. Кроме того, в тексте следования по маршруту не всегда очевидно куда направляться (даже жителю города), а если погодные условия не благоволят, то тыркаться и искать место совершенно не хочется.
Детям художественно исторический текст может показаться скучноватым, а те самые птицы - не в каждой точке маршрута. Тем не менее, общее впечатление положительное, но над тех особенностями желательно поработать организаторам.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Мария, спасибо за вашу обратную связь. Технические особенности работы с сайтом переданы его разработчикам. Учтем ваши комментарии и будем становиться лучше)
Елена
Елена
18 июн 2025
Забронировала квест для знакомства с городом семьей, хотя и были задуманы экскурсии групповые. Очень понравился подход к теме города, было увлекательно отгадывать вопросы, искать подсказки на зданиях города, и в целом было очень увлекательно. Впервые столкнулась с таким форматом и осталась очень довольна. Спасибо организаторам за такую интересную прогулку по городу
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Елена, от всей души благодарю вас за прекрасный отзыв о нашей квест-экскурсии. Приезжайте к нам ещё!

