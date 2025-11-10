Путешествие по Волгограду предлагает уникальную возможность погрузиться в его богатую историю. Маршрут начинается с Нулевого километра, символической точки отсчёта. Затем посетители увидят Площадь Павших Борцов, узнают о её значении и увидят главные здания. Аллея Героев, Дом Павлова и мельница Гергардта расскажут о героизме защитников города. Кульминацией станет посещение Мамаева кургана с его величественным монументом «Родина-мать зовёт»

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Нулевой километр — символическая точка отсчёта расстояний, принятая в разных городах ещё с античных времён.

Площадь Павших Борцов — центральная площадь Волгограда. Рассмотрим её достопримечательности и основные здания: Главпочтамт, гостиницы «Интурист» и «Волгоград», универмаг, медицинский университет, Новый экспериментальный театр.

Аллея Героев — пешеходный бульвар. Появился на карте города в 50-х годах, уже после восстановления Сталинграда.

Дом Павлова, или Дом Солдатской Славы — 4-этажный жилой дом 1930 года постройки. Во время Сталинградской битвы здесь в течение 58 дней держала оборону группа советских бойцов.

Паровая мельница Гергардта — один из символов Волгограда, свидетель героической обороны города и напоминание о том, как выглядели руины Сталинграда в 1943 году.

Мамаев курган, на котором расположен грандиозный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Главный его монумент — «Родина-мать зовёт».

Организационные детали