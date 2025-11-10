Изучая Волгоград: от Нулевого километра до Мамаева кургана
Путешествие по Волгограду, охватывающее ключевые исторические места и памятники. Узнайте больше о героической обороне города и его восстановлении
Путешествие по Волгограду предлагает уникальную возможность погрузиться в его богатую историю. Маршрут начинается с Нулевого километра, символической точки отсчёта. Затем посетители увидят Площадь Павших Борцов, узнают о её значении и увидят главные здания. Аллея Героев, Дом Павлова и мельница Гергардта расскажут о героизме защитников города. Кульминацией станет посещение Мамаева кургана с его величественным монументом «Родина-мать зовёт»
Нулевой километр — символическая точка отсчёта расстояний, принятая в разных городах ещё с античных времён.
Площадь Павших Борцов — центральная площадь Волгограда. Рассмотрим её достопримечательности и основные здания: Главпочтамт, гостиницы «Интурист» и «Волгоград», универмаг, медицинский университет, Новый экспериментальный театр.
Аллея Героев — пешеходный бульвар. Появился на карте города в 50-х годах, уже после восстановления Сталинграда.
Дом Павлова, или Дом Солдатской Славы — 4-этажный жилой дом 1930 года постройки. Во время Сталинградской битвы здесь в течение 58 дней держала оборону группа советских бойцов.
Паровая мельница Гергардта — один из символов Волгограда, свидетель героической обороны города и напоминание о том, как выглядели руины Сталинграда в 1943 году.
Мамаев курган, на котором расположен грандиозный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Главный его монумент — «Родина-мать зовёт».
Организационные детали
В Музее-панораме «Сталинградская битва» осматриваем открытую часть экспозиции
Если группа большая, мы будем использовать радиогарнитуру для лучшей слышимости
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нулевого километра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 165 туристов
На юге России так много интересного, а я так люблю путешествовать, что со временем из хобби это переросло в профессию: я открыл своё небольшое агентство, в котором работают профессиональные гиды и я сам. Я постоянно разрабатываю всё новые программы, чтобы вы могли полноценно увидеть наш край и чтобы у вас были причины вернуться, открыть для себя новые локации.