Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы

Царицын, Сталинград, Волгоград — за каждым названием своя эпоха и след в истории страны. Чтобы прочувствовать масштаб событий и величие подвига народа, приглашаем на обзорную экскурсию по городу на перекрёстке путей из Азии в Европу. Вы глубоко погрузитесь в прошлое, пройдёте по улицам, где каждый камень хранит память о войне, и увидите памятные места.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы посетите центральную набережную имени 62-й Армии — главные ворота города со стороны Волги. Прогуляетесь по мемориальным аллеям и площадям и увидите Вечный огонь и пост № 1.

Пройдёте по улице Мира — символу возрождённого послевоенного города. Вам ждут памятники обороны Сталинграда и руины, которые остались со времён Великой Отечественной войны.

Познакомитесь с богатой историей города, которая отразилась в его названиях: Царицын — Сталинград — Волгоград.

Посетите музей-панораму «Сталинградская битва». Музейный гид проведет экскурсию по панораме «Разгром-немецко фашистских войск под Сталинградом». После экскурсии сможете факультативно посетить залы музея.

Увидите памятные места и достопримечательности: храм Александра Невского, нулевой километр, драматический и музыкальный театры, памятник маршалу Чуйкову, дом сержанта Якова Павлова, руины мельницы Гергардта.

Организационные детали