Мои заказы

Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы

Увидеть город, переписавший историю, и услышать, как он восставал из руин
Царицын, Сталинград, Волгоград — за каждым названием своя эпоха и след в истории страны.

Чтобы прочувствовать масштаб событий и величие подвига народа, приглашаем на обзорную экскурсию по городу на перекрёстке путей из Азии в Европу.

Вы глубоко погрузитесь в прошлое, пройдёте по улицам, где каждый камень хранит память о войне, и увидите памятные места.
Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы

Описание экскурсии

Вы посетите центральную набережную имени 62-й Армии — главные ворота города со стороны Волги. Прогуляетесь по мемориальным аллеям и площадям и увидите Вечный огонь и пост № 1.

Пройдёте по улице Мира — символу возрождённого послевоенного города. Вам ждут памятники обороны Сталинграда и руины, которые остались со времён Великой Отечественной войны.

Познакомитесь с богатой историей города, которая отразилась в его названиях: Царицын — Сталинград — Волгоград.

Посетите музей-панораму «Сталинградская битва». Музейный гид проведет экскурсию по панораме «Разгром-немецко фашистских войск под Сталинградом». После экскурсии сможете факультативно посетить залы музея.

Увидите памятные места и достопримечательности: храм Александра Невского, нулевой километр, драматический и музыкальный театры, памятник маршалу Чуйкову, дом сержанта Якова Павлова, руины мельницы Гергардта.

Организационные детали

  • В стоимость включены все билеты по маршруту
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет3499 ₽
Стандартный3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 294 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
читать дальшеуменьшить

не только по Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге и мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер. Добро пожаловать в город-герой Волгоград!

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии на «Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы»

Волгоград - четыре века истории
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
Волгоград - четыре века истории
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
По Волгограду с гостем из прошлого
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Волгограду с гостем из прошлого
Прогуляться по старинным кварталам и погрузиться в дореволюционную атмосферу города
Начало: На центральной набережной
Завтра в 09:30
28 июн в 09:00
6990 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
274 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 09:00
28 июн в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде
3999 ₽ за человека