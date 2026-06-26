Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
Увидеть город, переписавший историю, и услышать, как он восставал из руин
Царицын, Сталинград, Волгоград — за каждым названием своя эпоха и след в истории страны.
Чтобы прочувствовать масштаб событий и величие подвига народа, приглашаем на обзорную экскурсию по городу на перекрёстке путей из Азии в Европу.
Вы глубоко погрузитесь в прошлое, пройдёте по улицам, где каждый камень хранит память о войне, и увидите памятные места.
Описание экскурсии
Вы посетите центральную набережную имени 62-й Армии — главные ворота города со стороны Волги. Прогуляетесь по мемориальным аллеям и площадям и увидите Вечный огонь и пост № 1.
Пройдёте по улице Мира — символу возрождённого послевоенного города. Вам ждут памятники обороны Сталинграда и руины, которые остались со времён Великой Отечественной войны.
Познакомитесь с богатой историей города, которая отразилась в его названиях: Царицын — Сталинград — Волгоград.
Посетите музей-панораму «Сталинградская битва». Музейный гид проведет экскурсию по панораме «Разгром-немецко фашистских войск под Сталинградом». После экскурсии сможете факультативно посетить залы музея.
Увидите памятные места и достопримечательности: храм Александра Невского, нулевой километр, драматический и музыкальный театры, памятник маршалу Чуйкову, дом сержанта Якова Павлова, руины мельницы Гергардта.
Организационные детали
В стоимость включены все билеты по маршруту
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 16 лет
3499 ₽
Стандартный
3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 294 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде.
Организуем экскурсии и туры читать дальшеуменьшить
не только по Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге и мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер.
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