Экскурсионная программа: • Экскурсия ⛳ начинается с площади железнодорожного вокзала у фонтана ⛲ «Детский хоровод», ставшего в своё время визитной карточкой города;
Далее мы проследуем к Площади Павших борцов — центральной площади города. Архитектура зданий решена в едином выразительном и мемориальном характере, подчеркивающем её название;
Разумеется, мы осмотрим руины мельницы Гергардта — одного из трех разрушенных в ходе боёв и не восстановленных зданий, оставленных в Сталинграде после войны в назидание потомками в память об ужасах войны;
Увидим и дом Солдатской Славы или Дом Павлова — четырехэтажное здание, ставшее в 42 году неприступным бастионом и отмеченное на картах немецкого штаба как дом-крепость;
Вы услышите историю 📖 Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь - дерево 🌲, пережившее события Сталингадской битвы и заботливо сохраненное жителями Волгограда;
После этого мы проследуем на Мамаев курган, где вы воочию оцените монументальность и величие легендарной Родины-Матери;
По окончании экскурсии 🧭 мы доставим вас в центр города (или к вашему отелю) на автомобиле 🚘
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги.
Что не входит
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.