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Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»

5
21 отзыв
Владимир Ж.
Владимир Ж. – Гид из Волгограда
Я ознакомлю вас с городом на Волге во время поездки на автомобиле 🚘.

Начнём путешествие от железнодорожного вокзала и закончим подъёмом на Мамаев курган.

Увидим главный символ и гордость Волгограда — «Родина-мать зовёт».

Вы сделаете красивые 🤩 фотографии 📸, узнаете историю 📖 этих мест и увидите важнейшие культурные памятники.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»

Что вы увидите

  • Железнодорожный вокзал
  • Площадь Павших борцов
  • Мельница Гергардта
  • Дом Павлова
  • Мамаев Курган
Экскурсионная программа: • Экскурсия ⛳ начинается с площади железнодорожного вокзала у фонтана ⛲ «Детский хоровод», ставшего в своё время визитной карточкой города;
  • Далее мы проследуем к Площади Павших борцов — центральной площади города. Архитектура зданий решена в едином выразительном и мемориальном характере, подчеркивающем её название;
  • Разумеется, мы осмотрим руины мельницы Гергардта — одного из трех разрушенных в ходе боёв и не восстановленных зданий, оставленных в Сталинграде после войны в назидание потомками в память об ужасах войны;
  • Увидим и дом Солдатской Славы или Дом Павлова — четырехэтажное здание, ставшее в 42 году неприступным бастионом и отмеченное на картах немецкого штаба как дом-крепость;
  • Вы услышите историю 📖 Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь - дерево 🌲, пережившее события Сталингадской битвы и заботливо сохраненное жителями Волгограда;
  • После этого мы проследуем на Мамаев курган, где вы воочию оцените монументальность и величие легендарной Родины-Матери;
  • По окончании экскурсии 🧭 мы доставим вас в центр города (или к вашему отелю) на автомобиле 🚘
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Ж.
Владимир Ж.
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21 отзыв оставили туристы

Владимир Ж. проводит ещё 5 экскурсий

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