Владимир Ж. – Гид из Волгограда

Я ознакомлю вас с городом на Волге во время поездки на автомобиле 🚘.



Начнём путешествие от железнодорожного вокзала и закончим подъёмом на Мамаев курган.



Увидим главный символ и гордость Волгограда — «Родина-мать зовёт».



Вы сделаете красивые 🤩 фотографии 📸, узнаете историю 📖 этих мест и увидите важнейшие культурные памятники.