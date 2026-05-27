Групповая пешая экскурсия «От Царицына до Волгограда» - без Мамаева Кургана

Приглашаем вас на детальную обзорную экскурсию, в ходе которой вы откроете для себя все ключевые достопримечательности и вехи истории города-героя.
В сопровождении профессионального гида вы не только увидите главные памятные места, но и погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, узнаете малоизвестные факты, оцените архитектурное разнообразие и услышите захватывающую историю о том, как город возрождался из руин после войны.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия познакомит вас с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрёстке путей из Азии в Европу. Вы посетите Центральную набережную имени 62-й Армии — главные ворота города со стороны Волги, пройдете по главным мемориальным аллеям и площадям, увидите Вечный огонь и пост №1. Далее маршрут пройдёт по улице Мира — символу возрождённого послевоенного города. Вы увидите легендарные памятники обороны Сталинграда и руины, оставшиеся со времён Великой Отечественной войны. Эта экскурсия познакомит с богатой историей города, которая отразилась в его названиях: Царицын — Сталинград — Волгоград.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аллея Героев и Вечный Огонь
- Мемориальный сквер
- Площадь Павших Борцов
- Храм Александра Невского
- Нулевой километр
- Пост №1 и Вечный огонь
- Драматический и музыкальный театры
- Центральная набережная им. 62-ой Армии
- Памятник Маршалу Советского Союза В.И. Чуйкову
- Комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва» (без посещения)
- Дом сержанта Якова Павлова
- Руины мельницы Гергардта
- Памятник Детям Сталинграда
Что включено
- Экскурсионная программа
- Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Волгоград, улица Мира, 12
Завершение: Ул. Чуйкова, 47
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
