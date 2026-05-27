Групповая пешая экскурсия «От Царицына до Волгограда» - без Мамаева Кургана

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на детальную обзорную экскурсию, в ходе которой вы откроете для себя все ключевые достопримечательности и вехи истории города-героя.



В сопровождении профессионального гида вы не только увидите главные памятные места, но и погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, узнаете малоизвестные факты, оцените архитектурное разнообразие и услышите захватывающую историю о том, как город возрождался из руин после войны.

Михаил Ваш гид в Волгограде Задать вопрос Групповая экскурсия 2500 ₽ за человека 2 часа Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Обзорная экскурсия познакомит вас с основными памятными местами и достопримечательностями города, расположенного на исторически сложившемся перекрёстке путей из Азии в Европу. Вы посетите Центральную набережную имени 62-й Армии — главные ворота города со стороны Волги, пройдете по главным мемориальным аллеям и площадям, увидите Вечный огонь и пост №1. Далее маршрут пройдёт по улице Мира — символу возрождённого послевоенного города. Вы увидите легендарные памятники обороны Сталинграда и руины, оставшиеся со времён Великой Отечественной войны. Эта экскурсия познакомит с богатой историей города, которая отразилась в его названиях: Царицын — Сталинград — Волгоград.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату