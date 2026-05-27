Сталинградская битва — история стойкости, мужества и героизма. В память о тех событиях на Мамаевом кургане воздвигли величественный ансамбль.
На моей экскурсии вы подробно изучите один из величайших мемориалов Второй мировой войны и сможете отдать дань памяти её участникам.
Описание экскурсии
- Скульптура «Родина-мать зовёт!» — вершина композиции, одна из десяти самых высоких статуй в мире. Вы узнаете, почему этот образ стал символом всего мемориала
- Зал воинской славы, в центре которого — Вечный огонь и сменяющие друг друга воины почётного караула
- Храм Всех Святых — здесь вы сможете поставить свечи. Храм органично вписан в мемориальный комплекс и напоминает о связи воинского подвига с верой
Мы также осмотрим и другие памятники ансамбля — я расскажу, почему каждая площадь, каждая скульптурная группа несёт свой смысл и отсылает к реальным дням обороны.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 18 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в мемориал «Героям Сталинградской битвы»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00 и 17:00, в субботу в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».
