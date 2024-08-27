Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану

Пройдите весь мемориальный комплекс от подножия до вершины, узнайте о Сталинградской битве и получите профессиональные фотографии
Мамаев курган - один из главных военных мемориалов в России, посвящённый победе в Сталинградской битве.

На фотоэкскурсии вы пройдёте весь мемориальный комплекс, рассмотрите каждый объект памятника-ансамбля и увидите смену почётного караула.
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Узнаете, как строился памятник и что означает каждая скульптура. Я расскажу об основных вехах Сталинградской битвы и подвигах, совершённых на этой земле. В течение прогулки я подскажу удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне величественных сооружений. После прогулки в течение нескольких дней вы получите около 30 фотографий в цветокоррекции

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии на фоне мемориалов
  • 📚 Узнаете историю Сталинградской битвы
  • 👣 Пройдёте весь мемориальный комплекс
  • 🎖️ Увидите смену почётного караула
  • 🗿 Рассмотрите каждый объект памятника-ансамбля
    • Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
    Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
    Фотоэкскурсия по Мамаеву кургану
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

    Что можно увидеть

  • Мамаев курган
  • Памятник-ансамбль
  • Смена почётного караула

    • Описание фото-прогулки

    • Вы пройдёте весь мемориальный комплекс от подножия до самой вершины
    • Рассмотрите каждый объект памятника-ансамбля
    • Увидите смену почётного караула
    • Я расскажу, как строился памятник и что означает каждая скульптура, которую мы встретим на территории комплекса
    • И конечно, вы узнаете об основных вехах Сталинградской битвы и подвигах, совершённых на этой земле

    В течение прогулки я подскажу удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне величественных сооружений.

    Организационные детали

    • После прогулки в течение нескольких дней я пришлю вам около 30 фотографий в цветокоррекции — вы получите ссылку на облачное хранилище
    • Я также могу провести только фотосессию, пожалуйста, уточняйте подробности в сообщении
    • Если мы встречаемся с вами летом, то учитывайте, что у нас очень жарко, а на кургане нет тени, поэтому экскурсию лучше планировать на утро или вечер. Возьмите головные уборы и холодную воду. Если прогулка состоится в холодное время года, одевайтесь теплее, даже если температуры будут не слишком низкими — на высоте дует сильный ветер

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Мамаева кургана
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Р
    27 авг 2024
    Все очень понравилось!!! Экскурсия понравилась и фотографии на отлично! Рекомендую, заранее забронировали, часть суммы внесли предоплатой и вуаля без проблем все прошло!
    Все очень понравилось!!! Экскурсия понравилась и фотографии на отлично! Рекомендую, заранее забронировали, часть суммы внесли предоплатой
    А
    21 авг 2024
    Все прошло отлично. Экскурсовод Екатерина молодец👍
    Все прошло отлично. Экскурсовод Екатерина молодец👍
    А
    1 авг 2024
    Для меня это было первое посещение ансамбля. Учитывая, что мы были с 5 летним ребенком, все прошло супер. Екатерина пошла нам на встречу, хотели успеть на смену часовых. И фотографии действительно удачные.

    Входит в следующие категории Волгограда

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