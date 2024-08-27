Мамаев курган - один из главных военных мемориалов в России, посвящённый победе в Сталинградской битве.
На фотоэкскурсии вы пройдёте весь мемориальный комплекс, рассмотрите каждый объект памятника-ансамбля и увидите смену почётного караула.
На фотоэкскурсии вы пройдёте весь мемориальный комплекс, рассмотрите каждый объект памятника-ансамбля и увидите смену почётного караула.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Вы пройдёте весь мемориальный комплекс от подножия до самой вершины
- Рассмотрите каждый объект памятника-ансамбля
- Увидите смену почётного караула
- Я расскажу, как строился памятник и что означает каждая скульптура, которую мы встретим на территории комплекса
- И конечно, вы узнаете об основных вехах Сталинградской битвы и подвигах, совершённых на этой земле
В течение прогулки я подскажу удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне величественных сооружений.
Организационные детали
- После прогулки в течение нескольких дней я пришлю вам около 30 фотографий в цветокоррекции — вы получите ссылку на облачное хранилище
- Я также могу провести только фотосессию, пожалуйста, уточняйте подробности в сообщении
- Если мы встречаемся с вами летом, то учитывайте, что у нас очень жарко, а на кургане нет тени, поэтому экскурсию лучше планировать на утро или вечер. Возьмите головные уборы и холодную воду. Если прогулка состоится в холодное время года, одевайтесь теплее, даже если температуры будут не слишком низкими — на высоте дует сильный ветер
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 101 туриста
Единственный в городе гид с фотоаппаратом. В фотографии и экскурсиях с 2016 года. Волгоград для меня родной город, я здесь родилась и выросла. Очень люблю его вместе с его изнуряющей жарой, пронизывающим ветром, бескрайними степями и быстротечной Волгой. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Розалия
27 авг 2024
Все очень понравилось!!! Экскурсия понравилась и фотографии на отлично! Рекомендую, заранее забронировали, часть суммы внесли предоплатой и вуаля без проблем все прошло!
А
Артем
21 авг 2024
Все прошло отлично. Экскурсовод Екатерина молодец👍
А
Анастасия
1 авг 2024
Для меня это было первое посещение ансамбля. Учитывая, что мы были с 5 летним ребенком, все прошло супер. Екатерина пошла нам на встречу, хотели успеть на смену часовых. И фотографии действительно удачные.
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