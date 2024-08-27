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Узнаете, как строился памятник и что означает каждая скульптура. Я расскажу об основных вехах Сталинградской битвы и подвигах, совершённых на этой земле. В течение прогулки я подскажу удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне величественных сооружений. После прогулки в течение нескольких дней вы получите около 30 фотографий в цветокоррекции