Первое знакомство с Волгоградом - обзорная автобусная экскурсия

Вас ждет классическая обзорная экскурсия по Волгограду, включающая ключевые достопримечательности и важнейшие исторические вехи с момента основания крепости Царицын, историю героической обороны Сталинграда и современного Волгограда. В ходе экскурсии вы узнаете малоизвестные детали из летописи города. Мы обсудим архитектуру, а также период восстановления города после Сталинградской битвы. А еще мы обязательно посетим мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане.
Описание экскурсииПогрузитесь в историю Города-героя Волгограда! Экскурсия проведет по следам великих сражений. Вы увидите главные символы мужества: легендарный Мамаев курган с мемориалом «Героям Сталинградской битвы», Вечный огнь, Дом Павлова и руины мельницы Гергардта. Узнаете историю трех эпох: Царицына, Сталинграда и Волгограда. Кульминация — посещение Мамаева кургана, Храма Всех Святых и Зала Воинской Славы. Перемещения между локациями проходят на комфортабельном автобусе или минивэне.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная набережная им. 62-ой Армии
- Аллея Героев
- Мемориальный сквер
- Площадь Павших Борцов
- Нулевой километр
- Пост №1 и Вечный огонь
- Улица Мира
- Дом сержанта Якова Павлова
- Площадь ИМ.В.И. Ленина
- Руины мельницы Гергардта
- Мамаев курган
Что включено
- Услуги сертифицированного гида
- Экскурсионная программа
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
Завершение: На вершине Мамаева Кургана или у музея-панорамы, ул. Чуйкова, 47 в зависимости от маршрута гида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
