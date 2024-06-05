Площадь Павших Борцов – экскурсии в Волгограде

Найдено 8 экскурсий в категории «Площадь Павших Борцов» в Волгограде, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.
Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
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    и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Замечательная экскурсия и очень приятная, искренняя и душевная экскурсовод.
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    30 мая 2024
    Волгоград сквозь века
    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
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    Волгограда! Очень понравилось, что Даниил взял с собой альбом, где можно было посмотреть те или иные места в ранние времена (не примерно представить -что было на этом месте, а сразу посмотреть!) Еще приятным бонусом был файл с различной полезной информацией (например, сувениры купили по наводке из файла)

    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
    Было интересно и познавательно
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
    Нашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети не любят большого количества народа,
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    но в этот раз выбора не было, поэтому записались на групповую. И жалеть не пришлось. Собрались семьи с детьми. Алина сумела заинтересовать всех, за что ей большое спасибо! Посмотрели главные достопримечательности, нагулялись, устали, но все остались довольны! Рекомендую 👍

    Нашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети не
  • Г
    Гульнара
    18 мая 2024
    От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
    Добрый день, экскурсия "От нулевого километра — к дому Павлова (в мини-группе)" нам понравилась. Правда мы были на ней 10го
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    мая, а 9ое уже все прошли))). Но это не помешало получить удовольствие и "закрепить пройденный материал". Экскурсовод Алина очень интересный человек, спасибо за ваши знания! Одно НО: просьба обращать на поведение группы. Люди готовы экскурсоводу на голову сесть, чтоб быть прям перед нею и заслоняют видимость другим участникам! При этом слышимость хорошая. За детьми вообще не смотрят: некоторые перед экскурсоводом разговаривают-кричат-спорят, чем отвлекают от темы и не дают нормально слушать др участникам. Возможно преувеличиваю все, но при выборе следующей экскурсии будут задумываться, сможет ли экскурсовод организовать группу, начиная от сохранения расстояния перед ведущим до поведения детей.

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Площадь Павших Борцов»

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  5. Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
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