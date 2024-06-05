1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника5 июня 2024Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
- ННаталья3 июня 2024Замечательная экскурсия и очень приятная, искренняя и душевная экскурсовод.
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ННаталья26 мая 2024Было интересно и познавательно
- ААнастасия20 мая 2024Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
- ГГеоргий19 мая 2024Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
- ЛЛюдмила18 мая 2024Нашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети не любят большого количества народа,
- ГГульнара18 мая 2024Добрый день, экскурсия "От нулевого километра — к дому Павлова (в мини-группе)" нам понравилась. Правда мы были на ней 10го
- ННаталья14 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
- ААнна13 мая 2024Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Площадь Павших Борцов»
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