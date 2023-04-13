Волгоград, названный в честь великой русской реки, ранее был известен как Царицын. Он был основан на берегах реки Царицы — бурной и непокорной. Наши предки точно бы не поверили, что мы когда-нибудь сможем ходить по дну её русла. Я собрал интересные факты об «утраченной колыбели» города и поделюсь ими с вами. Погружу в историю и научу видеть то, что скрыто.

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Описание

Что вас ожидает

Cквозь пространство и время

Волгоград расположен по правому берегу Волги, вытянувшись более чем на 70 км. Однако исконно он возник на реке Царице. Когда-то по ней проплывали корабли, на склонах высились дома и мельницы. В советские годы Царицу переименовали в Пионерку, а в 60-е годы прошлого столетия она обмелела, и ее спрятали в подземный коллектор.

От реки до парка

Сегодня этот участок города частично находится в запустении. Но непокорная Царица всё ещё жива! Мы пройдём от забытой Царицынской набережной до нового парка «Раздолье» и откроем сразу несколько пластов городского прошлого. Вот некоторые из тем, которые мы затронем:

Строительство Астраханского моста: выясним, зачем понадобилось закапывать дореволюционные здания.

Советское архитектурное наследие: разберёмся в особенностях неоклассицизма и модернизма, а также поговорим про несбывшиеся оригинальные проекты.

Городской фольклор: поговорим о связи Волгограда и Средиземья и погрузимся в тайны культового «Морятника».

Организационные детали