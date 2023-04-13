Пройти вдоль поймы реки Царицы в поисках истоков городской культуры, мифов и легенд
Волгоград, названный в честь великой русской реки, ранее был известен как Царицын. Он был основан на берегах реки Царицы — бурной и непокорной. Наши предки точно бы не поверили, что мы когда-нибудь сможем ходить по дну её русла. Я собрал интересные факты об «утраченной колыбели» города и поделюсь ими с вами. Погружу в историю и научу видеть то, что скрыто.
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Описание
Что вас ожидает
Cквозь пространство и время
Волгоград расположен по правому берегу Волги, вытянувшись более чем на 70 км. Однако исконно он возник на реке Царице. Когда-то по ней проплывали корабли, на склонах высились дома и мельницы. В советские годы Царицу переименовали в Пионерку, а в 60-е годы прошлого столетия она обмелела, и ее спрятали в подземный коллектор.
От реки до парка
Сегодня этот участок города частично находится в запустении. Но непокорная Царица всё ещё жива! Мы пройдём от забытой Царицынской набережной до нового парка «Раздолье» и откроем сразу несколько пластов городского прошлого. Вот некоторые из тем, которые мы затронем:
- Строительство Астраханского моста: выясним, зачем понадобилось закапывать дореволюционные здания.
- Советское архитектурное наследие: разберёмся в особенностях неоклассицизма и модернизма, а также поговорим про несбывшиеся оригинальные проекты.
- Городской фольклор: поговорим о связи Волгограда и Средиземья и погрузимся в тайны культового «Морятника».
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Обратите внимание — нужна удобная закрытая обувь. Мы будем гулять как по благоустроенной, так и по заброшенной части поймы.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив входа в музей «Россия - моя история»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Волгограде
Меня зовут Дмитрий, я историк по образованию и гид. Финалист конкурса «Мастера гостеприимства 2022». Живу в Волгограде с детства, много ездил по России, жил в Петербурге, а в последние годы активно изучаю свой родной город. У меня авторские прогулки: я рассказываю про город сквозь призму локальной истории, культорологии, урбанистики и личного опыта. Мои экскурсии максимально неформальные — здесь будут истории людей и зданий, которые говорят с нами сквозь года.
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