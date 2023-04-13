По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения

Пройти вдоль поймы реки Царицы в поисках истоков городской культуры, мифов и легенд

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Ответы на вопросы
Волгоград, названный в честь великой русской реки, ранее был известен как Царицын. Он был основан на берегах реки Царицы — бурной и непокорной. Наши предки точно бы не поверили, что мы когда-нибудь сможем ходить по дну её русла. Я собрал интересные факты об «утраченной колыбели» города и поделюсь ими с вами. Погружу в историю и научу видеть то, что скрыто.
По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения
По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения
По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения
По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения
По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения
По историческому центру Волгограда: от забвения до возрождения
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Описание

Что вас ожидает

Cквозь пространство и время

Волгоград расположен по правому берегу Волги, вытянувшись более чем на 70 км. Однако исконно он возник на реке Царице. Когда-то по ней проплывали корабли, на склонах высились дома и мельницы. В советские годы Царицу переименовали в Пионерку, а в 60-е годы прошлого столетия она обмелела, и ее спрятали в подземный коллектор.

От реки до парка

Сегодня этот участок города частично находится в запустении. Но непокорная Царица всё ещё жива! Мы пройдём от забытой Царицынской набережной до нового парка «Раздолье» и откроем сразу несколько пластов городского прошлого. Вот некоторые из тем, которые мы затронем:

  • Строительство Астраханского моста: выясним, зачем понадобилось закапывать дореволюционные здания.
  • Советское архитектурное наследие: разберёмся в особенностях неоклассицизма и модернизма, а также поговорим про несбывшиеся оригинальные проекты.
  • Городской фольклор: поговорим о связи Волгограда и Средиземья и погрузимся в тайны культового «Морятника».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Обратите внимание — нужна удобная закрытая обувь. Мы будем гулять как по благоустроенной, так и по заброшенной части поймы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив входа в музей «Россия - моя история»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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