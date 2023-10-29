4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
14 авг в 13:00
15 авг в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 авг в 17:30
1 500₽ за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Волгоград
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Начало: Центральная набережная
23 сен в 09:30
24 сен в 09:30
7 930₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлен29 октября 2023Экскурсия понравилась. Всегда хочется узнать что то не очень известное о городе, не такое как во всех путеводителях). Дмитрий провел ее очень интересно, время пролетело незаметно. Собираемся посетить Волгоград еще в декабре, обязательно воспользуемся услугами гида вашей команды!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Нескучные экскурсии»
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