Э Элен

Экскурсия понравилась. Всегда хочется узнать что то не очень известное о городе, не такое как во всех путеводителях). Дмитрий провел ее очень интересно, время пролетело незаметно. Собираемся посетить Волгоград еще в декабре, обязательно воспользуемся услугами гида вашей команды!