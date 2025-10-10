Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборМамаев курган - «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Начало: У Мамаева кургана
10 окт в 11:00
11 окт в 08:30
4534 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Увлекательная экскурсия по Мамаеву кургану в формате аудиопроменада
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: У подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
12 окт в 12:30
13 окт в 10:30
1870 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По Волгограду с гостем из прошлого
Серж, ваш проводник из Царицына, покажет Волгоград с его уникальной историей. Узнайте больше о городе, который пережил столько перемен
Начало: На центральной набережной
Завтра в 12:30
10 окт в 12:30
6990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Погрузиться в историю города, потрогать военную технику и полакомиться местным мороженым
14 окт в 12:00
15 окт в 08:30
8800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Мамаев курган: эпопея военных лет
Погружение в историю Мамаева кургана и Сталинградской битвы. Узнайте о подвигах героев и насладитесь атмосферой мемориала
Начало: У подножия Мамаева кургана со стороны проспекта им...
18 апр в 10:00
2 мая в 10:00
960 ₽ за человека
