Мои заказы

Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом

Провести время на воде с экскурсией по яхте и выходом под парусом
Обычно яхтинг ассоциируется с морями и далёкими странами, а в сухопутной России кажется чем-то недоступным. С нами вы окажетесь на настоящей океанской парусной яхте и выйдете на воду волгоградского «моря».

Это формат прогулки и знакомства с яхтой, где вы почувствуете атмосферу морского путешествия без перелётов и границ.
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом

Описание экскурсии

Обратите внимание, вам нужно самостоятельно добраться в город Волжский, где находится яхт-клуб.

Что вас ожидает

Встреча в яхт-клубе и знакомство с капитаном

Капитан встретит вас на причале, познакомится с группой и проводит на борт парусной яхты Jeanneau.

Экскурсия по яхте

  • Осмотрите каюты и внутреннее пространство
  • Узнаете, как устроена парусная яхта и как называется её оборудование
  • Разберётесь, как устроена жизнь на борту

Инструктаж перед выходом

Перед отправлением капитан проведёт обязательный инструктаж по безопасности и расскажет, как проходит прогулка.

Прогулка по Волгоградскому водохранилищу

  • Вы выйдете на воду и увидите простор волгоградского «моря»
  • Узнаете особенности акватории
  • Услышите истории и байки из жизни парусного мира
  • А когда капитан поднимет паруса, вы почувствуете, как меняется ход яхты и атмосфера вокруг

Время под парусом и фото

  • Вы проведёте около 2 часов на воде
  • Насладитесь спокойным ритмом и видом на открытое пространство

Организационные детали

  • Прогулка проходит на круизно-гоночной парусной яхте Jeanneau Sun Fast 40
  • На борту: леерные ограждения, 12 спасательных жилетов, спасательный круг
  • С вами буду я или другой капитан из нашей команды. Капитан имеет дипломы ГИМС, ФПС РФ и международные морские лицензии
  • На борт допускается до 8 человек. Дети — от 3 лет
  • Алкоголь и животные запрещены. Посадка в нетрезвом состоянии невозможна
  • Прогулка не подойдёт людям с серьёзными ограничениями по движению
  • При штормовой погоде возможна отмена

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Волжском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2295 туристов
В 1975-м я записался в парусную секцию и вот уже более 45 лет путешествую по Волге. Построил парусную яхту своими руками, прошел от Финского залива до Астрахани и Азовского моря, пару недель провел в Адриатике. В прошлом занимал пост президента Федерации парусного спорта Волгоградской области. Сейчас пишу книги, организую ежегодные регаты и создаю авторские туристические маршруты по Волге.

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом»

Волгоградское море под парусами - прогулка из Волжского
На яхте
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Волгоградское море под парусами - прогулка из Волжского
Увидеть ГЭС с воды, пройти мимо шлюзов и насладиться Волгой под парусом
Начало: В яхт-клубе города Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7999 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
На яхте
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Увидеть город с необычной перспективы и поймать попутный ветер на крупнейшей реке Европы
Сегодня в 02:30
29 мая в 00:00
19 990 ₽ за всё до 8 чел.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На яхте
2 часа
210 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
На катере
1 час
27 отзывов
Индивидуальная
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Прокатиться по Волге на комфортабельном катере и осмотреть знаковые локации с воды
Начало: У лодочного клуба «Корсар»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9867 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде
от 17 000 ₽ за экскурсию