Обычно яхтинг ассоциируется с морями и далёкими странами, а в сухопутной России кажется чем-то недоступным. С нами вы окажетесь на настоящей океанской парусной яхте и выйдете на воду волгоградского «моря».
Это формат прогулки и знакомства с яхтой, где вы почувствуете атмосферу морского путешествия без перелётов и границ.
Это формат прогулки и знакомства с яхтой, где вы почувствуете атмосферу морского путешествия без перелётов и границ.
Описание экскурсии
Обратите внимание, вам нужно самостоятельно добраться в город Волжский, где находится яхт-клуб.
Что вас ожидает
Встреча в яхт-клубе и знакомство с капитаном
Капитан встретит вас на причале, познакомится с группой и проводит на борт парусной яхты Jeanneau.
Экскурсия по яхте
- Осмотрите каюты и внутреннее пространство
- Узнаете, как устроена парусная яхта и как называется её оборудование
- Разберётесь, как устроена жизнь на борту
Инструктаж перед выходом
Перед отправлением капитан проведёт обязательный инструктаж по безопасности и расскажет, как проходит прогулка.
Прогулка по Волгоградскому водохранилищу
- Вы выйдете на воду и увидите простор волгоградского «моря»
- Узнаете особенности акватории
- Услышите истории и байки из жизни парусного мира
- А когда капитан поднимет паруса, вы почувствуете, как меняется ход яхты и атмосфера вокруг
Время под парусом и фото
- Вы проведёте около 2 часов на воде
- Насладитесь спокойным ритмом и видом на открытое пространство
Организационные детали
- Прогулка проходит на круизно-гоночной парусной яхте Jeanneau Sun Fast 40
- На борту: леерные ограждения, 12 спасательных жилетов, спасательный круг
- С вами буду я или другой капитан из нашей команды. Капитан имеет дипломы ГИМС, ФПС РФ и международные морские лицензии
- На борт допускается до 8 человек. Дети — от 3 лет
- Алкоголь и животные запрещены. Посадка в нетрезвом состоянии невозможна
- Прогулка не подойдёт людям с серьёзными ограничениями по движению
- При штормовой погоде возможна отмена
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Волжском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2295 туристов
В 1975-м я записался в парусную секцию и вот уже более 45 лет путешествую по Волге. Построил парусную яхту своими руками, прошел от Финского залива до Астрахани и Азовского моря, пару недель провел в Адриатике. В прошлом занимал пост президента Федерации парусного спорта Волгоградской области. Сейчас пишу книги, организую ежегодные регаты и создаю авторские туристические маршруты по Волге.
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом»
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеВолгоградское море под парусами - прогулка из Волжского
Увидеть ГЭС с воды, пройти мимо шлюзов и насладиться Волгой под парусом
Начало: В яхт-клубе города Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборПрогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Увидеть город с необычной перспективы и поймать попутный ветер на крупнейшей реке Европы
Сегодня в 02:30
29 мая в 00:00
19 990 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Прокатиться по Волге на комфортабельном катере и осмотреть знаковые локации с воды
Начало: У лодочного клуба «Корсар»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9867 ₽ за человека
от 17 000 ₽ за экскурсию