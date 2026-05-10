Вечером Волга становится зеркалом, в котором отражаются огни города.
Вы отправитесь в путешествие на катере, увидите главные достопримечательности Волгограда с воды и проведёте время без суеты, наслаждаясь пейзажами и отдыхом на борту.
Вы отправитесь в путешествие на катере, увидите главные достопримечательности Волгограда с воды и проведёте время без суеты, наслаждаясь пейзажами и отдыхом на борту.
Описание экскурсии
Встречаемся у Центральной набережной. На катере вы пройдёте вдоль центральной части города и увидите его в вечерней подсветке.
По пути вы увидите:
- Речной порт и Центральную набережную
- Амфитеатр
- Музей-панораму «Сталинградская битва»
- «Танцующий» мост
- Стадион «Волгоград Арена»
- Монумент «Родина-мать зовёт!»
Организационные детали
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, всем участникам предоставляют спасательные жилеты
- Прогулка проходит на комфортном катере Bayliner длиной 23 фута (вместимость — до 6 человек). На борту есть тент, музыка, подсветка, столик и туалет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Капитан, гид и коренной житель Волги. Информативно, открыто и с юмором проведу вам речное путешествие. Бронируйте, пишите. Отвечу на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё отлично, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Вечерний Волгоград с борта катера»
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Волгоград
Путешествие по вечернему Волгограду: закат на Волге, Мамаев Курган и ночные огни города. Идеально для тех, кто ценит атмосферу и историю
Сегодня в 16:00
30 мая в 15:00
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Прокатиться по Волге на комфортабельном катере и осмотреть знаковые локации с воды
Начало: У лодочного клуба «Корсар»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9867 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
5 июн в 18:00
7 июн в 09:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прикоснуться к Волге: прогулка на катере из Волгограда
Поймать ветер, оставить суету за кормой и увидеть город с необычного ракурса
Начало: У моста через Волгу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 990 ₽ за человека
от 11 900 ₽ за человека