2 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
«Парусная яхта, закат и душевная компания»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Пилигрим
«На красивом судне вы отчалите от яхт-клуба и за пару часов пройдете вдоль всего правого берега Волги и центральной набережной Волгограда»
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
15 990₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море
Провести несколько часов на уютной парусной яхте и пройти по акватории Волжского аванпорта
Начало: В городе Волжский
«Отправимся назад в яхт-клуб — мимо чайкиного базара и шлюза»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 июля 2024Поездка очень спокойная (в нашем случае) - так как ветра не было (воспользовались мотором). Посмотрели бухту, разгрузку в порту и парковку баржи. Нам с сыном понравилось.
- ООльга22 июля 2024Спасибо большое за незабываемые впечатления! Все понравилось! Капитан яхты Александр прекрасный гид и мастер своего дела. Рекомендуем всем, и детям и взрослым!
- РРоман21 июля 2024Большая благодарность Александру за уютную, дружескую атмосферу, увлекательные рассказы не только про свой родной город, но и занимательные моменты из
- ДДенис21 июля 2024Все понравилось, жалко только ветра не было.
- ААнастасия21 июля 202413 июля поехали с капитаном Андреем кататься на яхте Несущий ⛵️ Это было что-то невероятное! Поездка понравилась всей семье! Огромное спасибо Андрею и его помощнику Григорию за великолепные виды, профессионализм и интересную беседу. Вы супер! 👍🏼
- EElena5 июля 2024Все было прекрасно! Узнали много информации об основании города, кто жил в этих местах, чем занимались, об особенностях климата и
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июле 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Волгограде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь