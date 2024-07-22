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жизни. Вечерняя прогулка под ниспадающим за горизонт солнцем и плеск волн о борт. Очень редко встречается такое совпадение места, атмосферы и людей, когда можно и душевно поговорить, и отлично вместе помолчать. Нам удалось и то, и другое. Очень рекомендую всем, кто хочет остановить бег времени и насладиться моментом.