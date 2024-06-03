Речные прогулки в Волгограде

Найдено 4 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Волгограде, цены от 6 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
  3. Визитные карточки Волгограда за 60 минут
  4. Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Речные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 15 191 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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