1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
- ООбухова16 мая 2024Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
- ТТатьяна13 мая 2024Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Речные прогулки»
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