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На парусной яхте - к Волгоградскому морю

Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию на белоснежной парусной яхте по Волгоградскому морю. Вас ждут захватывающие панорамы водохранилища, два маяка и участие в поднятии парусов. Познакомьтесь со старинными морскими традициями и полюбуйтесь
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огромными кораблями.

В ходе экскурсии будет возможность увидеть спрятанный артефакт бурной советской эпохи, насладиться чашечкой чая и послушать увлекательные байки «морского волка». Экскурсия начинается и заканчивается в городе Волжский Волгоградской области. Подходит для путешественников весом до 130 кг и детей от 5 лет. Спиртные напитки на яхте запрещены

4.9
221 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ⛵ Индивидуальная экскурсия
  • 🌅 Захватывающие панорамы
  • 🗺️ Участие в поднятии парусов
  • 🗿 Артефакты советской эпохи
  • ☕ Чашечка чая и байки «морского волка»

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июн
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Лучшее время для водной прогулки на парусной яхте к Волгоградскому морю - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а ветра достаточно для парусного спорта. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможно провести прогулку, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфортность путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На парусной яхте - к Волгоградскому морю

Что можно увидеть

  • Волгоградское море
  • Два маяка
  • Огромные корабли
  • Артефакт советской эпохи

Описание экскурсии

Парусная яхта, закат и душевная компания

Вы увидите Волгоградское море и два маяка, за которыми оно начинается. Примете участие в поднятии парусов, познакомитесь со старинной морской традицией и полюбуетесь огромными кораблями. Кроме того, я покажу спрятанный артефакт бурной советской эпохи, организую для вас чашечку чая и поделюсь байками «морского волка».

Организационные детали

  • Прогулка начинается и заканчивается в г. Волжский Волгоградской области. Добраться до него можно на личном транспорте или такси
  • Подходит путешественникам весом до 130 кг и детям от 5 лет
  • Спиртные напитки на яхте запрещены

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2468 туристов
В 1975-м я записался в парусную секцию и вот уже более 45 лет путешествую по Волге. Построил парусную яхту своими руками, прошел от Финского залива до Астрахани и Азовского моря, пару недель провел в Адриатике. В прошлом занимал пост президента Федерации парусного спорта Волгоградской области. Сейчас пишу книги, организую ежегодные регаты и создаю авторские туристические маршруты по Волге.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
4
6
3
2
2
1
Д
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно - капитана Игоря рассказывал про устройство яхты, про историю города Волжского. Очень познавательно.
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо. Значит держим флрму.
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Евгений
Два часа чистого счастья на Волге! Погода в этот день выдалась идеальной — солнце и небольшой ветер. Нас было двое, и это создавало невероятное ощущение уединения с природой.
Отдельное удовольствие —
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идти под парусом, когда выключаешь мотор и слышишь только плеск воды и свист ветра в снастях. Это полный релакс. Капитан во время поездки провел небольшую экскурсию. Обязательно вернемся сюда еще, чтобы покататься на закате! Спасибо капитану за этот день!

Два часа чистого счастья на Волге! Погода в этот день выдалась идеальной — солнце и небольшой
Два часа чистого счастья на Волге! Погода в этот день выдалась идеальной — солнце и небольшой
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Е
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
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Э
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Класс
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С
Прогулка получилась прекрасной. Красивые виды, увлекательная беседа. Гид Дмитрий рассказывал интересные факты о местности и особенностях управления яхтой, отвечал на любые вопросы. Рекомендую совершить прогулку всем и каждому. Точно останетесь довольны!
Прогулка получилась прекрасной. Красивые виды, увлекательная беседа. Гид Дмитрий рассказывал интересные факты о местности и особенностях
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Виктория
Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
И с вами было очень легко;)
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