Отправляйтесь на незабываемую экскурсию на белоснежной парусной яхте по Волгоградскому морю. Вас ждут захватывающие панорамы водохранилища, два маяка и участие в поднятии парусов. Познакомьтесь со старинными морскими традициями и полюбуйтесь
5 причин купить эту экскурсию
- ⛵ Индивидуальная экскурсия
- 🌅 Захватывающие панорамы
- 🗺️ Участие в поднятии парусов
- 🗿 Артефакты советской эпохи
- ☕ Чашечка чая и байки «морского волка»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на парусной яхте к Волгоградскому морю - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а ветра достаточно для парусного спорта. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможно провести прогулку, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфортность путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Волгоградское море
- Два маяка
- Огромные корабли
- Артефакт советской эпохи
Описание экскурсии
Парусная яхта, закат и душевная компания
Вы увидите Волгоградское море и два маяка, за которыми оно начинается. Примете участие в поднятии парусов, познакомитесь со старинной морской традицией и полюбуетесь огромными кораблями. Кроме того, я покажу спрятанный артефакт бурной советской эпохи, организую для вас чашечку чая и поделюсь байками «морского волка».
Организационные детали
- Прогулка начинается и заканчивается в г. Волжский Волгоградской области. Добраться до него можно на личном транспорте или такси
- Подходит путешественникам весом до 130 кг и детям от 5 лет
- Спиртные напитки на яхте запрещены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2468 туристов
В 1975-м я записался в парусную секцию и вот уже более 45 лет путешествую по Волге. Построил парусную яхту своими руками, прошел от Финского залива до Астрахани и Азовского моря, пару недель провел в Адриатике. В прошлом занимал пост президента Федерации парусного спорта Волгоградской области. Сейчас пишу книги, организую ежегодные регаты и создаю авторские туристические маршруты по Волге.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 221 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная прогулка на яхте! Посмотрели живописные места, увидели красивый закат. Во время прогулки не было скучно - капитана Игоря рассказывал про устройство яхты, про историю города Волжского. Очень познавательно.
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо. Значит держим флрму.
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Два часа чистого счастья на Волге! Погода в этот день выдалась идеальной — солнце и небольшой ветер. Нас было двое, и это создавало невероятное ощущение уединения с природой.
Отдельное удовольствие —
Отдельное удовольствие —
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Е
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
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Э
Красивые виды, чувство что в море. Первый раз на парусной яхте очень понравилось.
Игорь
Ответ организатора:
Класс
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С
Прогулка получилась прекрасной. Красивые виды, увлекательная беседа. Гид Дмитрий рассказывал интересные факты о местности и особенностях управления яхтой, отвечал на любые вопросы. Рекомендую совершить прогулку всем и каждому. Точно останетесь довольны!
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Великолепно!!! Яхта, парус, Волжское море, закат!!! Мы под впечатением от этой речной прогулки! Рекомендую 100%!
Игорь
Ответ организатора:
И с вами было очень легко;)
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