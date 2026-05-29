Отправляйтесь на незабываемую экскурсию на белоснежной парусной яхте по Волгоградскому морю. Вас ждут захватывающие панорамы водохранилища, два маяка и участие в поднятии парусов. Познакомьтесь со старинными морскими традициями и полюбуйтесь

огромными кораблями. В ходе экскурсии будет возможность увидеть спрятанный артефакт бурной советской эпохи, насладиться чашечкой чая и послушать увлекательные байки «морского волка». Экскурсия начинается и заканчивается в городе Волжский Волгоградской области. Подходит для путешественников весом до 130 кг и детей от 5 лет. Спиртные напитки на яхте запрещены

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на парусной яхте к Волгоградскому морю - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а ветра достаточно для парусного спорта. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможно провести прогулку, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфортность путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.