Каланча Царицынской пожарной команды – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Каланча Царицынской пожарной команды» в Волгограде, цены от 4667 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Волгоград за один день
На машине
6 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Влюбиться в Волгоград за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: В г. Волгограде
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
По улочкам Царицына
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По улочкам Царицына: исторические маршруты Волгограда
Путешествие по Центральному и Ворошиловскому районам: от первого трамвая до купеческих домов
Начало: На площади Павших Борцов
10 дек в 09:30
11 дек в 09:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 ноября 2024
    По улочкам Царицына
    Нам с сыном очень понравилось))) советую!!!
  • А
    Анастасия
    12 октября 2024
    По улочкам Царицына
    Отличная экскурсия, рекомендую к посещению. Отдельное спасибо экскурсоводу Семену за интересную подачу информации.
  • М
    Марина
    25 августа 2024
    По улочкам Царицына
    Отличная экскурсия! Было интересно и взрослым и подростку. Чувствуется, что экскурсовод любит свой город! Отдельное спасибо за возможность задавать вопросы и за то, что на все ответили (не смотря на то, что отведенное время закончилось)!
  • Н
    Наталья
    19 августа 2024
    По улочкам Царицына
    Экскурсию нам проводил замечательный экскурсовод Семён. Эта экскурсия очень непростая по сути, поскольку надо рассказывать о городе, которого больше нет
    читать дальше

    и от которого сохранилось очень немногое. Подобные экскурсии требуют, безусловно, энтузиазма экскурсовода, эрудиции и умения оживить историю. Семёну это удалось в полной мере. Мы остались очень довольны, поскольку экскурсия проходила в форме доверительной беседы, а не скучного повествования. На индивидуальной экскурсии экскурсантам всегда хочется стать немного соучастником исторических событий. И мы как экскурсанты тоже оказались энтузиастами благодаря нашему экскурсоводу Семёну. Большое ему спасибо за это! Хочется пожелать Семёну благодарных слушателей и побольше авторских экскурсий впереди. Наталья и Татьяна из Санкт-Петербурга.

  • Э
    Элеонора
    5 мая 2024
    По улочкам Царицына
    Наш гид Семён обладает особым даром заинтересовать детей вроде бы совсем далёкими им темами.
  • Е
    Екатерина
    10 октября 2023
    По улочкам Царицына
    Огромное спасибо Ларисе за незабываемый день!
    Мы бы ее слушали и слушали!
    Прекрасно организованная экскурсия, множество исторических фактов, изложенных доступно, любовь к городу и желание делиться знаниями, любовью, красотой города!
    Это было восхитительно! Это лучший гид!!!
  • М
    Максим
    7 июля 2023
    По улочкам Царицына
    Из недостатков можно указать только то что фотографии экскурсовода не соответствуют действительности, фактически работает агентство, и угадать кто будет проводить невозможно. Поэтому присутствует некоторая лотерея повезет/неповезет.
  • С
    Светлана
    1 июля 2023
    По улочкам Царицына
    Было интересно и познавательно, спасибо
  • С
    Сергей
    19 сентября 2022
    По улочкам Царицына
    Спасибо огромное за обзорную экскурсию - отличный гид и любовь к городу обеспечена!
    Семён - супер гид - любящий город и
    читать дальше

    с огоньком преподносит материал!
    Экскурсия пролетела на одном дыхании и самое главное все. истории и легенды запомнились и мной уже транслируются дальше!

  • А
    Алексей
    11 сентября 2022
    По улочкам Царицына
    Великолепная и познавательная экскурсия.
  • А
    Анна
    28 августа 2022
    По улочкам Царицына
    Очень необычный экскурсовод, умеющий найти подход к детям подросткового возраста. Нетривиальные факты о старом Волгограде, подпитанные собственными впечатлениями из детства. Особенно впечатлили ордена отца и тестя Игоря, полученные во время ВОВ.
    А так же безупречное умение управлять автомобилем! Спасибо!
    Очень необычный экскурсовод, умеющий найти подход к детям подросткового возраста. Нетривиальные факты о старом Волгограде, подпитанные собственными впечатлениями из детства. Особенно впечатлили ордена отца и тестя Игоря, полученные во время ВОВ.
А так же безупречное умение управлять автомобилем! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2022
    По улочкам Царицына
    Нам понравилось. Прогулка удалась. Интересный рассказ. От каланчи в восторге.
    Нам понравилось. Прогулка удалась. Интересный рассказ. От каланчи в восторге.
  • А
    Алексей
    2 мая 2022
    По улочкам Царицына
    Взяли с девушкой экскурсию, повезло с экскурсоводом Игорем, очень советую, крутой мужик. Если хотите посмотреть на Царицын глазами местного жителя, то это сюда.
  • В
    Вдовина
    3 октября 2021
    По улочкам Царицына
    Гид Алина провела экскурсию очень грамотно, общение приятное, уважительное, полностью соблюдён баланс между познавательным и развлекательным. Живём в Центральном районе,
    читать дальше

    открыли для себя новые уголки центра города - удивительное рядом с домом. Отличный стимул к саморазвитию. Спасибо большое за чудесно проведенное время.

  • В
    Валентина
    18 августа 2021
    По улочкам Царицына
    Отличная экскурсия! Увидеть старый Царицын, которого почти не осталось, глазами коренного жителя Волгограда - бесценно. Рекомендую посетить ее с экскурсоводом Игорем - получите массу положительных впечатлений!

