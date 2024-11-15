М Марина По улочкам Царицына Нам с сыном очень понравилось))) советую!!!

А Анастасия По улочкам Царицына Отличная экскурсия, рекомендую к посещению. Отдельное спасибо экскурсоводу Семену за интересную подачу информации.

М Марина По улочкам Царицына Отличная экскурсия! Было интересно и взрослым и подростку. Чувствуется, что экскурсовод любит свой город! Отдельное спасибо за возможность задавать вопросы и за то, что на все ответили (не смотря на то, что отведенное время закончилось)!

Н Наталья По улочкам Царицына читать дальше и от которого сохранилось очень немногое. Подобные экскурсии требуют, безусловно, энтузиазма экскурсовода, эрудиции и умения оживить историю. Семёну это удалось в полной мере. Мы остались очень довольны, поскольку экскурсия проходила в форме доверительной беседы, а не скучного повествования. На индивидуальной экскурсии экскурсантам всегда хочется стать немного соучастником исторических событий. И мы как экскурсанты тоже оказались энтузиастами благодаря нашему экскурсоводу Семёну. Большое ему спасибо за это! Хочется пожелать Семёну благодарных слушателей и побольше авторских экскурсий впереди. Наталья и Татьяна из Санкт-Петербурга. Экскурсию нам проводил замечательный экскурсовод Семён. Эта экскурсия очень непростая по сути, поскольку надо рассказывать о городе, которого больше нет

Э Элеонора По улочкам Царицына Наш гид Семён обладает особым даром заинтересовать детей вроде бы совсем далёкими им темами.

Е Екатерина По улочкам Царицына Огромное спасибо Ларисе за незабываемый день!

Мы бы ее слушали и слушали!

Прекрасно организованная экскурсия, множество исторических фактов, изложенных доступно, любовь к городу и желание делиться знаниями, любовью, красотой города!

Это было восхитительно! Это лучший гид!!!

М Максим По улочкам Царицына Из недостатков можно указать только то что фотографии экскурсовода не соответствуют действительности, фактически работает агентство, и угадать кто будет проводить невозможно. Поэтому присутствует некоторая лотерея повезет/неповезет.

С Светлана По улочкам Царицына Было интересно и познавательно, спасибо

С Сергей По улочкам Царицына

Семён - супер гид - любящий город и читать дальше с огоньком преподносит материал!

Экскурсия пролетела на одном дыхании и самое главное все. истории и легенды запомнились и мной уже транслируются дальше! Спасибо огромное за обзорную экскурсию - отличный гид и любовь к городу обеспечена!Семён - супер гид - любящий город и

А Алексей По улочкам Царицына Великолепная и познавательная экскурсия.

А Анна По улочкам Царицына Очень необычный экскурсовод, умеющий найти подход к детям подросткового возраста. Нетривиальные факты о старом Волгограде, подпитанные собственными впечатлениями из детства. Особенно впечатлили ордена отца и тестя Игоря, полученные во время ВОВ.

А так же безупречное умение управлять автомобилем! Спасибо!

Е Екатерина По улочкам Царицына Нам понравилось. Прогулка удалась. Интересный рассказ. От каланчи в восторге.

А Алексей По улочкам Царицына Взяли с девушкой экскурсию, повезло с экскурсоводом Игорем, очень советую, крутой мужик. Если хотите посмотреть на Царицын глазами местного жителя, то это сюда.

В Вдовина По улочкам Царицына читать дальше открыли для себя новые уголки центра города - удивительное рядом с домом. Отличный стимул к саморазвитию. Спасибо большое за чудесно проведенное время. Гид Алина провела экскурсию очень грамотно, общение приятное, уважительное, полностью соблюдён баланс между познавательным и развлекательным. Живём в Центральном районе,