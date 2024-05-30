Н НАТАЛЬЯ Волгоград сквозь века читать дальше Волгограда! Очень понравилось, что Даниил взял с собой альбом, где можно было посмотреть те или иные места в ранние времена (не примерно представить -что было на этом месте, а сразу посмотреть!) Еще приятным бонусом был файл с различной полезной информацией (например, сувениры купили по наводке из файла) Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже

Л Лариса Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.

Ю Юлия Волгоград сквозь века Прекрасная экскурсия! Чудесный маршрут! Отличное знание истории, ни один вопрос не остался не отвеченным! Хорошая речь, с удовольствием слушал даже 10 летний сын, а его увлечь рассказом сложно! Спасибо, Даниил! Очень захотелось сходить на другие экскурссии Даниила.

Е Евгения Волгоград сквозь века Как это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунуться в дореволюционную историю можно на этой экскурсии. Интересная прогулка, познавательная! Даниил прекрасный экскурсовод!

Г Галина Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.

Ю Юлия Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду читать дальше людей, и философия, и активности по маршруту экскурсии. Звук погружал в нужную реальность. Организатор -сопроводитель очень активная девушка, час пролетел незаметно. Охвачен центр города, красивая набережная, город просто ожил для нас. Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда

А Андрей Сердце Волгограда - улица Мира Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с другой стороны. Даниил доходчиво и подробно рассказывает и отвечает на вопросы. Спасибо за экскурсию! Всём рекомендуем!

Ю Юлия Сердце Волгограда - улица Мира Спасибо большое Даниилу, все четко, по делу, информации много, она разнообразная и интересная!