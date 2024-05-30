1 чел.
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Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ЛЛариса13 мая 2024отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
- ЮЮлия12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Чудесный маршрут! Отличное знание истории, ни один вопрос не остался не отвеченным! Хорошая речь, с удовольствием слушал даже 10 летний сын, а его увлечь рассказом сложно! Спасибо, Даниил! Очень захотелось сходить на другие экскурссии Даниила.
- ЕЕвгения3 мая 2024Как это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунуться в дореволюционную историю можно на этой экскурсии. Интересная прогулка, познавательная! Даниил прекрасный экскурсовод!
- ГГалина1 мая 2024Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
- ЮЮлия28 апреля 2024Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
- ААндрей24 апреля 2023Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с другой стороны. Даниил доходчиво и подробно рассказывает и отвечает на вопросы. Спасибо за экскурсию! Всём рекомендуем!
- ЮЮлия22 августа 2022Спасибо большое Даниилу, все четко, по делу, информации много, она разнообразная и интересная!
- ТТатьяна13 мая 2022Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказчик. Видно, что любит свой город и его историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Александро-Невский собор»
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