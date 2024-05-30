Александро-Невский собор – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Александро-Невский собор» в Волгограде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    НАТАЛЬЯ
    30 мая 2024
    Волгоград сквозь века
    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
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    Волгограда! Очень понравилось, что Даниил взял с собой альбом, где можно было посмотреть те или иные места в ранние времена (не примерно представить -что было на этом месте, а сразу посмотреть!) Еще приятным бонусом был файл с различной полезной информацией (например, сувениры купили по наводке из файла)

    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Волгоград сквозь века
    Прекрасная экскурсия! Чудесный маршрут! Отличное знание истории, ни один вопрос не остался не отвеченным! Хорошая речь, с удовольствием слушал даже 10 летний сын, а его увлечь рассказом сложно! Спасибо, Даниил! Очень захотелось сходить на другие экскурссии Даниила.
  • Е
    Евгения
    3 мая 2024
    Волгоград сквозь века
    Как это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунуться в дореволюционную историю можно на этой экскурсии. Интересная прогулка, познавательная! Даниил прекрасный экскурсовод!
    Как это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунутьсяКак это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунутьсяКак это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунутьсяКак это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунуться
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
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    людей, и философия, и активности по маршруту экскурсии. Звук погружал в нужную реальность. Организатор -сопроводитель очень активная девушка, час пролетел незаметно. Охвачен центр города, красивая набережная, город просто ожил для нас.

  • А
    Андрей
    24 апреля 2023
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с другой стороны. Даниил доходчиво и подробно рассказывает и отвечает на вопросы. Спасибо за экскурсию! Всём рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2022
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Спасибо большое Даниилу, все четко, по делу, информации много, она разнообразная и интересная!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2022
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказчик. Видно, что любит свой город и его историю.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Александро-Невский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Александро-Невский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 3 338. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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