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Старая Сарепта и Волго-Донской канал

5
6 отзывов
Владимир Ж.
Владимир Ж. – Гид из Волгограда
Под Волгоградом находится один из самых интересных краеведческих музеев России — Старая Сарепта.

Историко-архитектурный комплекс XVIII века, бывшая колония религиозного братства гернгутеров, появившаяся более 250 лет назад.

Рядом с ним расположен Волго-Донский судоходный канал, соединяющий две главные реки России.

Мы предлагаем вам посетить оба этих значимых места и узнать больше о Моравской церкви и их последователях.
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Старая Сарепта и Волго-Донской канал
Старая Сарепта и Волго-Донской канал

Что вы увидите

  • Музей-заповедник «Старая Сарепта»
  • Лютеранская кирха
  • Дом немецкого колониста
  • Торговая лавка купца Гольдбаха
  • Винный погреб
  • Триумфальная арка 1-го шлюза ВДСК
  • Памятник Ленину, занесенный в книгу рекордов Гиннеса
  • 25-ти метровый маяк
Триумфальная арка на водеЭкскурсия к Волго-донскому судоходному каналу, соединяющему реки Волгу и Дон, к триумфальной арке 1-го шлюза ВДСК — грандиозному гидротехническому сооружению, к памятнику В. И. Ленина, занесенному в книгу рекордов Гиннеса как как самый большой в мире памятник реально жившему человеку. Назад в прошлоеЭкскурсия в музее-заповеднике «Старая Сарепта» — историко-архитектурном комплексе XVIII века. Сарепта — бывшая колония религиозного братства гернгутеров, появившаяся более 250 лет назад. На территории музея лютеранская кирха, дом немецкого колониста, торговая лавка купца Гольдбаха, винный погреб. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги экскурсовода.
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Старая Сарепта и Волго-Донской канал
Старая Сарепта и Волго-Донской канал
Старая Сарепта и Волго-Донской канал
Старая Сарепта и Волго-Донской канал

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Ж.
Владимир Ж.
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6 отзывов оставили туристы

Владимир Ж. проводит ещё 5 экскурсий

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