Триумфальная арка на водеЭкскурсия к Волго-донскому судоходному каналу, соединяющему реки Волгу и Дон, к триумфальной арке 1-го шлюза ВДСК — грандиозному гидротехническому сооружению, к памятнику В. И. Ленина, занесенному в книгу рекордов Гиннеса как как самый большой в мире памятник реально жившему человеку. Назад в прошлоеЭкскурсия в музее-заповеднике «Старая Сарепта» — историко-архитектурном комплексе XVIII века. Сарепта — бывшая колония религиозного братства гернгутеров, появившаяся более 250 лет назад. На территории музея лютеранская кирха, дом немецкого колониста, торговая лавка купца Гольдбаха, винный погреб. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде