Памятник Ленину, занесенный в книгу рекордов Гиннеса
25-ти метровый маяк
Триумфальная арка на водеЭкскурсия к Волго-донскому судоходному каналу, соединяющему реки Волгу и Дон, к триумфальной арке 1-го шлюза ВДСК — грандиозному гидротехническому сооружению, к памятнику В. И. Ленина, занесенному в книгу рекордов Гиннеса как как самый большой в мире памятник реально жившему человеку. Назад в прошлоеЭкскурсия в музее-заповеднике «Старая Сарепта» — историко-архитектурном комплексе XVIII века. Сарепта — бывшая колония религиозного братства гернгутеров, появившаяся более 250 лет назад. На территории музея лютеранская кирха, дом немецкого колониста, торговая лавка купца Гольдбаха, винный погреб. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Что входит
Транспортные услуги
Услуги экскурсовода.
Что не входит
Входные билеты в музей
Питание.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.