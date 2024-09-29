Музей-заповедник "Старая Сарепта" – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник "Старая Сарепта"» в Волгограде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Неизведанный Волгоград
На машине
43 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Волгоград
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Начало: Центральная набережная
28 окт в 09:30
29 окт в 09:30
7 930 за всё до 3 чел.
Путешествие в Старую Сарепту
24 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Старую Сарепту: экскурсия по Волгограду
Увлекательное путешествие по историческим местам Волгограда. Посетите мемориал Лысая гора, музей-заповедник Старая Сарепта и Волго-Донской канал
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
На автобусе
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 сентября 2024
    Путешествие в Старую Сарепту
    Огромная благодарность Семену за самые яркие впечатления от экскурсии, за его эрудированность, за прекрасный и правильный русский язык, за его доброжелательность и внимание. Семен лучший!!!!!
  • М
    Мартусова
    6 ноября 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
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    В-Д канала,но организаторы сказали, что в нашем туре его нет. Но на сайте он есть в списке для посещения. Спасибо нашему гиду и водителю, которые любезно согласились все-таки отвезти нас к каналу и к памятнику Ленина. Про водителя Александра(похож на Ягудина)хочется сказать отдельно-очень хороший человек,а уж какой виртуоз вождения-6 звЁзд!!

  • Д
    Дарья
    10 августа 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2023
    Старая Сарепта и Волго-Донской канал
    Добрый день! Обязательно надо посетить Старую Сарепту: это необычное поселение, самобытный уклад, свои ценности жизни, трагичная история людей. Отдельно надо
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    сказать про персонал музея. Это люди, всей душой болеющие за свое дело, пытающиеся сохранить это уникальное место для потомков. На территории музея можно купить сувениры, местные знаменитые пряники, горчичное масло и другую необычную продукцию.

  • А
    Андрей
    2 марта 2023
    Легенды и были старого Царицына
    Экскурсия очень понравилась. Ирина очень интересно рассказала об истории города. Прошлись по старой Сарепте. Увидели начало Волго Донского канала и многое другое. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музей-заповедник "Старая Сарепта"»

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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Музей-заповедник "Старая Сарепта"" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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