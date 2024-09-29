Показать всёМузей-заповедник "Старая Сарепта"Мамаев КурганОбзорныеМузей-панорама "Сталинградская битва"
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Волгоград
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Начало: Центральная набережная
28 окт в 09:30
29 окт в 09:30
7 930₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Старую Сарепту: экскурсия по Волгограду
Увлекательное путешествие по историческим местам Волгограда. Посетите мемориал Лысая гора, музей-заповедник Старая Сарепта и Волго-Донской канал
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 сентября 2024Огромная благодарность Семену за самые яркие впечатления от экскурсии, за его эрудированность, за прекрасный и правильный русский язык, за его доброжелательность и внимание. Семен лучший!!!!!
- ММартусова6 ноября 2023Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
- ДДарья10 августа 2023Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!
- ННаталья16 июня 2023Старая Сарепта и Волго-Донской каналДобрый день! Обязательно надо посетить Старую Сарепту: это необычное поселение, самобытный уклад, свои ценности жизни, трагичная история людей. Отдельно надо
- ААндрей2 марта 2023Легенды и были старого ЦарицынаЭкскурсия очень понравилась. Ирина очень интересно рассказала об истории города. Прошлись по старой Сарепте. Увидели начало Волго Донского канала и многое другое. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музей-заповедник "Старая Сарепта"»
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