Стрит-арт: уличное искусство Волгограда

Стрит-арт

Стрит-арт: уличное искусство Волгограда
Стрит-арт: уличное искусство Волгограда
Стрит-арт: уличное искусство Волгограда
Стрит-арт: уличное искусство Волгограда
Стрит-арт: уличное искусство Волгограда
Стрит-арт: уличное искусство Волгограда
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает 🤩

  • Расписанные арки в центре города
  • Мост, хранящий стрит-арт-секреты
  • Культовый двор бара, где отметился почти каждый автор
  • И ещё множество закоулков, которым сложно придумать название — их нужно изучать:)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Стрит-арт в Волгограде скорее жив или скорее мёртв? Есть ли у нас уличное искусство, достойное внимания? Ответы на эти вопросы будем искать во время прогулки по неожиданным закоулкам города. Поговорим об истории уличного искусства, обсудим разные его направления, познакомимся с работами самых ярких местных авторов и научимся замечать стрит-арт в суете дней. В первую очередь экскурсия будет интересна тем, кто ещё не знаком с культурой улиц, но со знающими людьми нам тоже будет о чём поговорить:)
Во время экскурсии мы узнаем, что включает в себя уличное искусство, куда смотреть, чтобы его обнаружить, и где искать самые интересные арт-локации Волгограда 🔥

А ещё:

📍 разберёмся, в чём разница между граффити, стрит-артом и паблик-артом,
📍 начнём замечать не только трафареты и рисунки на стенах, но и другие виды уличного искусства,
📍 узнаем, как в Волгограде обстоят дела с муралами,
📍 изучим местные стикеры, а некоторые из них вы сможете забрать с собой в качестве привета от авторов,
📍 потренируем выносливость и пройдём полезные для здоровья 10 000 шагов — и даже больше:)
Кстати, после прогулки вас ждут не только новые знания и приятная усталость, но и список всех авторов, которых я буду упоминать в рассказе.
Если вы никогда раньше не соприкасались с темой уличного искусства, обещаю: после экскурсии взгляд на город больше не будет прежним!
Если же вы погружены в культуру стрит-арта или граффити, то мы немного изменим маршрут, а я подредактирую рассказ — главное предупредить об этом заранее:)
До встречи на арт-маршруте!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Список авторов стрит-арта с маршрута после экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рабоче-Крестьянская, д. 7б
Завершение: Комсомольская, д. 2а / 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • 📍С собой очень рекомендую взять бутылочку воды и, если нужно, перекус: экскурсия будет длиться от 3 часов, энергии будет тратиться много.
  • 📍Обязательно обуться в удобную ненатирающую обувь — ходить будем долго, в неудобной ноги сильно устанут.
  • 📍Летом может понадобиться головной убор и солнцезащитный крем.
  • 📍По ходу маршрута будет возможность зайти в уборную, если будет необходимо — так что за это можно не переживать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️НеобычныеГраффити и уличное искусство

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