Стрит-арт в Волгограде скорее жив или скорее мёртв? Есть ли у нас уличное искусство, достойное внимания? Ответы на эти вопросы будем искать во время прогулки по неожиданным закоулкам города. Поговорим об истории уличного искусства, обсудим разные его направления, познакомимся с работами самых ярких местных авторов и научимся замечать стрит-арт в суете дней. В первую очередь экскурсия будет интересна тем, кто ещё не знаком с культурой улиц, но со знающими людьми нам тоже будет о чём поговорить:)

Во время экскурсии мы узнаем, что включает в себя уличное искусство, куда смотреть, чтобы его обнаружить, и где искать самые интересные арт-локации Волгограда 🔥

А ещё:

📍 разберёмся, в чём разница между граффити, стрит-артом и паблик-артом,

📍 начнём замечать не только трафареты и рисунки на стенах, но и другие виды уличного искусства,

📍 узнаем, как в Волгограде обстоят дела с муралами,

📍 изучим местные стикеры, а некоторые из них вы сможете забрать с собой в качестве привета от авторов,

📍 потренируем выносливость и пройдём полезные для здоровья 10 000 шагов — и даже больше:)

Кстати, после прогулки вас ждут не только новые знания и приятная усталость, но и список всех авторов, которых я буду упоминать в рассказе.

Если вы никогда раньше не соприкасались с темой уличного искусства, обещаю: после экскурсии взгляд на город больше не будет прежним!

Если же вы погружены в культуру стрит-арта или граффити, то мы немного изменим маршрут, а я подредактирую рассказ — главное предупредить об этом заранее:)

До встречи на арт-маршруте!