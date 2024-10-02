Сарай-Бату – экскурсии в Волгограде

Найдено 4 экскурсии в категории «Сарай-Бату» в Волгограде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Пешая
На машине
87 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день с 14:00
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
На машине
5 отзывов
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
Почувствуйте себя на Марсе у подножья холмов-шиханов «Два царя» и насладитесь видами Волгоградского моря
Начало: Улица Гагарина, 14, Волгоград
Расписание: Выходные: выезд с 10:00 до 16:00
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тайная колыбель Царицына: истоки Волгограда
Пешая
На машине
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Пешая
На машине
15 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79161
    2 октября 2024
    Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
    Дмитрий - отличный гид. Учитывает настроение и пожелания туристов. Рекомендуем! Поездка на грабен очень зрелищная
  • О
    Олеся
    27 сентября 2024
    Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
    Любовь все рассказала и показала! Очень интересная экскурсия. Много фактов, много показали того, чего сам не увидишь. Индивидуальный формат это конечно огонь. Вкладываешь в себя, свои знания. Рекомендую, очень приятная девушка ♥️
  • О
    Олеся
    16 сентября 2024
    Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
    На днях побывали на экскурсии) впечатления самые лучшие. Очень понравилось, тронуло за душу) спасибо большое гиду за экскурсию)
  • М
    Маргарита
    20 августа 2024
    Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
    Невероятное место и потрясающая экскурсия. Были 16 августа, очень живописное и не засоренное человеком место, красивые растения, Волга и горы.
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    Также поели в местном поселки вкусных чебуреков с видом на страусов и гусей. Вся дорога сопровождалась экскурсией и историями, в машине было комфортно. Впечатления остались только положительные.

  • А
    Альбина
    16 августа 2024
    Вечерний (дневной) Мамаев курган
    Большое спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по вечернему Мамаеву Кургану! Благодаря рассказу гида, совершенно по иному смотришь на каждый памятник,
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    на каждую надпись в этом колоссальном комплексе. Так бы прошёл мимо, сфоткал, мимолетом на что-то взглянул, порой даже не задумаваясь- о чем этот памятник, что хотел сказать автор, о каком моменте битвы идёт речь… Дмитрий очень деликатно, не навязывая свое мнение, объективно и тонко рассказывает обо всех особенностях этого места памяти, скорби, души… много информации, знаний, эмоций мы получили во время экскурсии! Рекомендую, спасибо Дмитрию, профессионал своего дела. Особенно понравился вечерний курган. Были и днем, ходили самостоятельно… посмотрели на смену караула. Однако прочувствовали это место в ночном варианте - меньше людей, отличная подсветка… смотрится все по иному.

  • Н
    Надежда
    26 июля 2024
    Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
    все очень хорошо организовано, звонок заранее, обсуждении всех нюансов. Радует, что все гиды молодые люди, хорошо знающие историю своего города и окрестностей. Впечатлений на весь год
  • Н
    Надежда
    26 июля 2024
    Вечерний (дневной) Мамаев курган
    все очень хорошо организовано, звонок заранее, обсуждении всех нюансов. Радует, что все гиды молодые люди, хорошо знающие историю своего города и окрестностей
  • К
    Ксения
    23 августа 2022
    Тайная колыбель Царицына: истоки Волгограда
    Экскурсия понравилась, очень интересно. Понравилась задумка сообщества, которая знакомит жителей и гостей Волгограда с тем, на что многие закрывают глаза
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    при посещении такого прекрасного города. Много фактов, о которых даже местные жители не подозревают. Берите с собой деньги, если хотите приобрести чудесный путеводитель по Волгограду и его области, наклейки или открытки у Дмитрия после экскурсии. Можете не бояться, что устанете, так как жары и больших расстояний нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Сарай-Бату»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
  2. Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
  3. Тайная колыбель Царицына: истоки Волгограда
  4. Вечерний (дневной) Мамаев курган
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Сарай-Бату" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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