2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день с 14:00
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Александровский грабен: марсианские пейзажи и каньоны
Почувствуйте себя на Марсе у подножья холмов-шиханов «Два царя» и насладитесь видами Волгоградского моря
Начало: Улица Гагарина, 14, Волгоград
Расписание: Выходные: выезд с 10:00 до 16:00
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+791612 октября 2024Дмитрий - отличный гид. Учитывает настроение и пожелания туристов. Рекомендуем! Поездка на грабен очень зрелищная
- ООлеся27 сентября 2024Любовь все рассказала и показала! Очень интересная экскурсия. Много фактов, много показали того, чего сам не увидишь. Индивидуальный формат это конечно огонь. Вкладываешь в себя, свои знания. Рекомендую, очень приятная девушка ♥️
- ООлеся16 сентября 2024На днях побывали на экскурсии) впечатления самые лучшие. Очень понравилось, тронуло за душу) спасибо большое гиду за экскурсию)
- ММаргарита20 августа 2024Невероятное место и потрясающая экскурсия. Были 16 августа, очень живописное и не засоренное человеком место, красивые растения, Волга и горы.
- ААльбина16 августа 2024Большое спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по вечернему Мамаеву Кургану! Благодаря рассказу гида, совершенно по иному смотришь на каждый памятник,
- ННадежда26 июля 2024все очень хорошо организовано, звонок заранее, обсуждении всех нюансов. Радует, что все гиды молодые люди, хорошо знающие историю своего города и окрестностей. Впечатлений на весь год
- ННадежда26 июля 2024все очень хорошо организовано, звонок заранее, обсуждении всех нюансов. Радует, что все гиды молодые люди, хорошо знающие историю своего города и окрестностей
- ККсения23 августа 2022Экскурсия понравилась, очень интересно. Понравилась задумка сообщества, которая знакомит жителей и гостей Волгограда с тем, на что многие закрывают глаза
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Сарай-Бату»
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