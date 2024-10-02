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на каждую надпись в этом колоссальном комплексе. Так бы прошёл мимо, сфоткал, мимолетом на что-то взглянул, порой даже не задумаваясь- о чем этот памятник, что хотел сказать автор, о каком моменте битвы идёт речь… Дмитрий очень деликатно, не навязывая свое мнение, объективно и тонко рассказывает обо всех особенностях этого места памяти, скорби, души… много информации, знаний, эмоций мы получили во время экскурсии! Рекомендую, спасибо Дмитрию, профессионал своего дела. Особенно понравился вечерний курган. Были и днем, ходили самостоятельно… посмотрели на смену караула. Однако прочувствовали это место в ночном варианте - меньше людей, отличная подсветка… смотрится все по иному.