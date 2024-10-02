Невероятное место и потрясающая экскурсия. Были 16 августа, очень живописное и не засоренное человеком место, красивые растения, Волга и горы.

Также поели в местном поселки вкусных чебуреков с видом на страусов и гусей. Вся дорога сопровождалась экскурсией и историями, в машине было комфортно. Впечатления остались только положительные.

Н Надежда

все очень хорошо организовано, звонок заранее, обсуждении всех нюансов. Радует, что все гиды молодые люди, хорошо знающие историю своего города и окрестностей. Впечатлений на весь год