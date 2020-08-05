9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Волгоград!

Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы увидите все «визитные карточки» Волгограда и узнаете о его истории 📖 и современной жизни.

Я раскрою секрет самобытности города и расскажу о позитивных изменениях, произошедших с ним за последние годы.

А также сделаю все возможное, чтобы вы влюбились ❤️ в наши чудесные края!

От 3700 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!

Что вас ожидает

Самое-самое в Волгограде
Вы увидите все знаковые исторические места Волгограда: нулевой километр, Мемориальный сквер, Вечный огонь и площадь Павших борцов. Оцените «главные ворота в город со стороны Волги» — центральную набережную им. 62-ой Армии — пройдете по аллее Героев и рассмотрите дом Павлова, где во время Сталинградской битвы 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

Путешествие во времени
Волгоград расположен на перекрестке путей из Азии в Европу — я расскажу, каким образом это повлияло на его судьбу. А также покажу документальные фото разрушенного Сталинграда и помогу уловить исторические оттенки Царицына на фасадах сохранившихся зданий. Кроме того, вы увидите руины мельницы Гергардта, посетите «главную высоту России» — Мамаев курган — и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале Воинской славы.

Организационные детали

По желанию возможно возложение цветов на Мамаевом кургане.

Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!
Добро пожаловать в Волгоград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Павших Борцов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Волгограду и Волгоградской области. С радостью раскрою вам историю родного края, покажу его самые живописные места и сделаю все, чтобы ваш отдых стал действительно незабываемым.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Считаю экскурсию очень познавательной. Рекомендовал бы ее молодому поколению дабы чтили и помнили славу наших дедов, и не забывали какой ценой далась нам свобода и независимость. Кто не помнит своей истории, тот будет изучать чужую!
4 августа 2020
Море восторга от экскурсии! Были с маленькими детьми. Очень удобно, что Екатерина была на машине. Экскурсия емкая, интересная, очень рекомендую.
29 июля 2020
Спасибо. Экскурсия интересная, гид заботливый, что немаловажно по Волгорадской жаре.
27 июля 2020
Екатерина провела замечательную экскурсию по Волгограду. Узнали много нового и интересного. И взрослым и детям всё очень понравилось. Рекомендую!
26 июля 2020
Экскурсия очень понравилась ). Гид пошла нам на встречу и Немного изменила экскурсию и подстроилась под наши пожелания )
21 июля 2020
Спасибо Екатерине за экскурсию! Это уже вторая наша поездка с Трипстером, и оба раза маршрут был максимально подстроен под нас: начали прямо с того места, где мы остановились в городе, в конце так же подвезли, "куда удобно нам" (и даже рассказали об этой части города, подсказали, что посмотреть, что уже не входило в экскурсию). Семьёй из 3х человек ездили на мемориал в Россошках, длинная дорога по Волгоградской жаре (помимо видов полей) спрашивается комфортным автомобилем с кондиционером и, конечно, многочисленными рассказами о прошлом города, преимущественно военном, периода Сталинграда, но не только... Чувствуется прекрасная осведомленность экскурсовода (и по совместительству водителя), увлечённость темой и готовность ответить на любые дополнительные вопросы - главное не стесняться их задавать! Об этом мы были предупреждены сразу, и это действительно оживляет экскурсию. С маленькими детьми, возможно, будет сложновато всвязи с темой иотсутствием каких-либо "развлечений", а вот средне-школьному возрасту уже вполне может быть интересно (наблюдали на примере музея). Кто ценит " нестандартные архитектурные задумки" в памятниках и подобных комплексах, тому обязательно запомнится эта экскурсия как минимум тремя мемориальными пространствами. Никаких сувениров, максимум, что вы сможете увезти - это кадры, да и то, гораздо лучше просто прочувствовать атмосферу. Стоит взять с собой воду (перекусить фруктов или чего-нибудь легкого, если нужно, никаких ларьков до возвращения в город не встретится), а так же головной убор.
19 июля 2020
Прекрасный экскурсовод! Екатерина, большое Вам спасибо за столь подробную экскурсию, 5 часов пролетели незаметно! Екатерина, отличный гид и очень дружелюбный и улыбчивый человек, очень приятная экскурсия! Всем рекомендую!
8 июля 2020
Мамаев курган произвел потрясающее впечатление. Лучше посещать с детьми старше 10 лет. Младших брать только если их деть некуда. Если посещаете экскурсию в вечернее время- обязательно возьмите средство от мошек.
1 июля 2020
Все достойно. Гид прекрасно адаптировал экскурсию под ребёнка.

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