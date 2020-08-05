9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо Екатерине за экскурсию! Это уже вторая наша поездка с Трипстером, и оба раза маршрут был максимально подстроен под нас: начали прямо с того места, где мы остановились в городе, в конце так же подвезли, "куда удобно нам" (и даже рассказали об этой части города, подсказали, что посмотреть, что уже не входило в экскурсию). Семьёй из 3х человек ездили на мемориал в Россошках, длинная дорога по Волгоградской жаре (помимо видов полей) спрашивается комфортным автомобилем с кондиционером и, конечно, многочисленными рассказами о прошлом города, преимущественно военном, периода Сталинграда, но не только... Чувствуется прекрасная осведомленность экскурсовода (и по совместительству водителя), увлечённость темой и готовность ответить на любые дополнительные вопросы - главное не стесняться их задавать! Об этом мы были предупреждены сразу, и это действительно оживляет экскурсию. С маленькими детьми, возможно, будет сложновато всвязи с темой иотсутствием каких-либо "развлечений", а вот средне-школьному возрасту уже вполне может быть интересно (наблюдали на примере музея). Кто ценит " нестандартные архитектурные задумки" в памятниках и подобных комплексах, тому обязательно запомнится эта экскурсия как минимум тремя мемориальными пространствами. Никаких сувениров, максимум, что вы сможете увезти - это кадры, да и то, гораздо лучше просто прочувствовать атмосферу. Стоит взять с собой воду (перекусить фруктов или чего-нибудь легкого, если нужно, никаких ларьков до возвращения в город не встретится), а так же головной убор.