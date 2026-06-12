9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Волгограда, включая нулевой километр, Мемориальный сквер и Вечный огонь. Узнаете о героической обороне дома Павлова и посетите центральную набережную. Погрузитесь в историю Сталинграда и Царицына, увидев документальные фото и сохранившиеся здания. Мамаев курган и смена роты почетного караула в зале Воинской славы оставят незабываемые впечатления. По желанию можно возложить цветы на Мамаевом кургане

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Волгограде

Вы увидите все знаковые исторические места Волгограда: нулевой километр, Мемориальный сквер, Вечный огонь и площадь Павших борцов. Оцените «главные ворота в город со стороны Волги» — центральную набережную им. 62-ой Армии — пройдете по аллее Героев и рассмотрите дом Павлова, где во время Сталинградской битвы 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

Путешествие во времени

Волгоград расположен на перекрестке путей из Азии в Европу — я расскажу, каким образом это повлияло на его судьбу. А также покажу документальные фото разрушенного Сталинграда и помогу уловить исторические оттенки Царицына на фасадах сохранившихся зданий. Кроме того, вы увидите руины мельницы Гергардта, посетите «главную высоту России» — Мамаев курган — и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале Воинской славы.

Организационные детали

По желанию возможно возложение цветов на Мамаевом кургане.