9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самое-самое в Волгограде
Вы увидите все знаковые исторические места Волгограда: нулевой километр, Мемориальный сквер, Вечный огонь и площадь Павших борцов. Оцените «главные ворота в город со стороны Волги» — центральную набережную им. 62-ой Армии — пройдете по аллее Героев и рассмотрите дом Павлова, где во время Сталинградской битвы 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.
Путешествие во времени
Волгоград расположен на перекрестке путей из Азии в Европу — я расскажу, каким образом это повлияло на его судьбу. А также покажу документальные фото разрушенного Сталинграда и помогу уловить исторические оттенки Царицына на фасадах сохранившихся зданий. Кроме того, вы увидите руины мельницы Гергардта, посетите «главную высоту России» — Мамаев курган — и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале Воинской славы.
По желанию возможно возложение цветов на Мамаевом кургане.