9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Волгограда, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем города, ощутите его уникальную атмосферу
На этой экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Волгограда, включая нулевой километр, Мемориальный сквер и Вечный огонь. Узнаете о героической обороне дома Павлова и посетите центральную набережную. Погрузитесь в историю Сталинграда и Царицына, увидев документальные фото и сохранившиеся здания. Мамаев курган и смена роты почетного караула в зале Воинской славы оставят незабываемые впечатления. По желанию можно возложить цветы на Мамаевом кургане
Вы увидите все знаковые исторические места Волгограда: нулевой километр, Мемориальный сквер, Вечный огонь и площадь Павших борцов. Оцените «главные ворота в город со стороны Волги» — центральную набережную им. 62-ой Армии — пройдете по аллее Героев и рассмотрите дом Павлова, где во время Сталинградской битвы 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.
Путешествие во времени
Волгоград расположен на перекрестке путей из Азии в Европу — я расскажу, каким образом это повлияло на его судьбу. А также покажу документальные фото разрушенного Сталинграда и помогу уловить исторические оттенки Царицына на фасадах сохранившихся зданий. Кроме того, вы увидите руины мельницы Гергардта, посетите «главную высоту России» — Мамаев курган — и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале Воинской славы.
Организационные детали
По желанию возможно возложение цветов на Мамаевом кургане.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2326 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Волгограду и Волгоградской области. Работаю штатным экскурсоводом в туристической компании Волгограда более 3 лет. С радостью раскрою вам историю родного края, покажу его самые живописные места и сделаю все, чтобы ваш отдых стал действительно незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 214 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Были на экскурсии в июне 2025 года. Очень понравилось.
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А
Анна
Спасибо Юлии за интересную экскурсию по Волгограду. Она умеет чувствовать потребности гостей и подстраиваться под запросы и ситуации. Владеет не только стандартной информацией, но и любит свой город.
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А
Андрей
Дата посещения: 31 авг 2025
Прекрасная экскурсия. На самом деле мы много где были, но по городам обычно передвигались сами почитав что-то в интернете. И подобная экскурсия для нас была первой. После проведённой Андреем экскурсии наша семья приняла решение в других городах тоже брать гидов. В общем это прекрасно и познавательно. Всем рекомендуем
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С
Светлана
Выбрали большую 3,5 часовую экскурсию по Волгограду. Что было Примечательно, экскурсия была не только пешеходной,но и автомобильной,что дало возможность быстро перемещаться по разным районам Волгограда и много всего посмотреть. Проводил читать дальшеуменьшить
у нас экскурсию гид Андрей,очень увлеченный своей профессией человек. Вовремя встретил,везде всё подробно рассказывал, показывал заготовленные фото материалы,а потом даже присылал дополнительную информацию и консультировал по разным мероприятиям. Большое ему спасибо. Очень советуем эту организацию.
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И
Ирина
От всей души благодарим гида Семена за потрясающую экскурсию по Волгограду! Отдельное спасибо что перенесли экскурсию на час раньше, для того чтобы мы могли увидеть смену караула на Мамаевом Кургане. читать дальшеуменьшить
Было невероятно интересно: гид не просто рассказывал факты, а буквально оживлял историю — особенно впечатлили эпизоды про Сталинградскую битву, пробрало до слез. Семен доступно и увлекательно рассказывал об истории города, дополнял рассказ архивными фото и малоизвестными деталями. Видно, что человек искренне любит своё дело и город. Время пролетело незаметно, а впечатления останутся надолго. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!
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Антонина
Экскурсия была замечательная! Наш экскурсовод Семен очень хороший рассказчик, знает и любит свое дело, увлеченно и интересно доводит всю информацию и отвечает на вопросы не только по теме, но и читать дальшеуменьшить
вне программы. Сама экскурсия продуманна хорошо (пешая плюс авто). Несмотря на то, что был сильный ветер, мы все равно остались довольны, но совет: одевайтесь теплее, если это не лето. За три часа мы освежили в памяти школьную программу и узнали много нового. Кроме того, Семен нам посоветовал что еще можно посетить и где хорошо можно покушать. Благодарим за отлично проведенное время!
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