Мы отправимся в путешествие по Волгоградскому водохранилищу, которое по размерам напоминает море. Вы увидите, как работают паруса, посетите птичий базар и услышите хохочущих чаек.
Узнаете, как настраивают магнитные компасы и почему корабли лавировали-лавировали, но не вылавировали.
Описание экскурсии
- Вы увидите маяки Волжского аванпорта. Мы поговорим о шлюзовании — а если повезёт, то увидим его своими глазами.
- Оцените размеры и простор Волгоградского моря.
- Искупаетесь на открытой воде или у берега. Если успеем, высадимся на песчаный пляж или дойдём до галечного пляжа с настоящим прибоем.
Организационные детали
- Путешествуем на парусном катамаране с устойчивой горизонтальной палубой. Есть возможность позагорать на сетке и разместиться за столом, если захочется перекусить.
- Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные средства, в том числе жилеты для детей (все размеры).
- Поездка подходит взрослым и детям от 5 лет.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе-спутнике Волжском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 199 туристов
Много лет живу на берегах Волги и очаровываюсь её величием и простором! Хочу вам показать её такой, какой не знают даже многие местные жители.
