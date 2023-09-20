Увидеть триумфальную арку Волго-Донского канала и побывать в одной из старейших построек города
А если музей будет закрыт, я приглашу вас посетить древнейший храм города — Свято-Никитскую церковь.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Поездка по городу
Из окна машины вы увидите Волгоградский элеватор и памятник североморцам, университет, знаменитую Сталгрэс и Ергенинские высоты, а ещё — единственный в городе памятник работы Зураба Церетели.
Волго-Донской канал и огромный Ленин
В Красноармейском районе вы осмотрите первый шлюз Волго-Донского канала, украшенный 40-метровой триумфальной аркой. Я расскажу, какое значение имеет канал и когда он был построен. Также тут находится самый большой в мире памятник Владимиру Ленину.
Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Я проведу вас в историко-этнографический музей, где вы присоединитесь к групповой экскурсии. Изучите основную экспозицию и побродите по одной из самых древних каменных построек Волгограда.
Если музей будет закрыт, вы осмотрите здание только снаружи. А дополнительно мы посетим Свято-Никитскую церковь в Кировском районе — памятник архитектуры.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из точек в пределах Центрального и Красноармейского районов, поездка на автомобиле по городу, групповая экскурсия в музее (если он открыт и есть места)
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Павших Борцов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.