Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей

Увидеть триумфальную арку Волго-Донского канала и побывать в одной из старейших построек города

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
На комфортабельном автомобиле вы проедете по основным районам Волгограда. Увидите Сталинскую ГРЭС и памятник, который создал Церетели. Полюбуетесь аркой канала и узнаете историю создания сооружения. Зайдёте в этнографический музей и прикоснётесь к хроникам региона.

А если музей будет закрыт, я приглашу вас посетить древнейший храм города — Свято-Никитскую церковь.
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
Экскурсия по городу на машине и пешком + исторический музей
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Описание

Что вас ожидает

Поездка по городу

Из окна машины вы увидите Волгоградский элеватор и памятник североморцам, университет, знаменитую Сталгрэс и Ергенинские высоты, а ещё — единственный в городе памятник работы Зураба Церетели.

Волго-Донской канал и огромный Ленин

В Красноармейском районе вы осмотрите первый шлюз Волго-Донского канала, украшенный 40-метровой триумфальной аркой. Я расскажу, какое значение имеет канал и когда он был построен. Также тут находится самый большой в мире памятник Владимиру Ленину.

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

Я проведу вас в историко-этнографический музей, где вы присоединитесь к групповой экскурсии. Изучите основную экспозицию и побродите по одной из самых древних каменных построек Волгограда.

Если музей будет закрыт, вы осмотрите здание только снаружи. А дополнительно мы посетим Свято-Никитскую церковь в Кировском районе — памятник архитектуры.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из точек в пределах Центрального и Красноармейского районов, поездка на автомобиле по городу, групповая экскурсия в музее (если он открыт и есть места)
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
20 сен 2023
Спасибо большое Владимиру за интересную экскурсию!

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