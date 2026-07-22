На комфортабельном автомобиле вы проедете по основным районам Волгограда. Увидите Сталинскую ГРЭС и памятник, который создал Церетели. Полюбуетесь аркой канала и узнаете историю создания сооружения. Зайдёте в этнографический музей и прикоснётесь к хроникам региона. А если музей будет закрыт, я приглашу вас посетить древнейший храм города — Свято-Никитскую церковь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поездка по городу

Из окна машины вы увидите Волгоградский элеватор и памятник североморцам, университет, знаменитую Сталгрэс и Ергенинские высоты, а ещё — единственный в городе памятник работы Зураба Церетели.

Волго-Донской канал и огромный Ленин

В Красноармейском районе вы осмотрите первый шлюз Волго-Донского канала, украшенный 40-метровой триумфальной аркой. Я расскажу, какое значение имеет канал и когда он был построен. Также тут находится самый большой в мире памятник Владимиру Ленину.

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

Я проведу вас в историко-этнографический музей, где вы присоединитесь к групповой экскурсии. Изучите основную экспозицию и побродите по одной из самых древних каменных построек Волгограда.

Если музей будет закрыт, вы осмотрите здание только снаружи. А дополнительно мы посетим Свято-Никитскую церковь в Кировском районе — памятник архитектуры.

Организационные детали