Автопешеходная экскурсия в «Старую Сарепту» и на Волго-Донской канал
Увидеть триумфальную арку Волго-Донского канала и побывать в одной из старейших построек города
На комфортабельном автомобиле вы проедете по основным районам Волгограда. Увидите Сталинскую ГРЭС и памятник, который создал Церетели. Полюбуетесь аркой канала и узнаете историю создания сооружения. Зайдёте в этнографический музей и прикоснётесь к хроникам региона.
А если музей будет закрыт, я приглашу вас посетить древнейший храм города — Свято-Никитскую церковь.
Из окна машины вы увидите Волгоградский элеватор и памятник североморцам, университет, знаменитую Сталгрэс и Ергенинские высоты, а ещё — единственный в городе памятник работы Зураба Церетели.
Волго-Донской канал и огромный Ленин
В Красноармейском районе вы осмотрите первый шлюз Волго-Донского канала, украшенный 40-метровой триумфальной аркой. Я расскажу, какое значение имеет канал и когда он был построен. Также тут находится самый большой в мире памятник Владимиру Ленину.
Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Я проведу вас в историко-этнографический музей, где вы присоединитесь к групповой экскурсии. Изучите основную экспозицию и побродите по одной из самых древних каменных построек Волгограда.
Если музей будет закрыт, вы осмотрите здание только снаружи. А дополнительно мы посетим Свято-Никитскую церковь в Кировском районе — памятник архитектуры.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
За дополнительную плату могу провести экскурсию на английском языке
В стоимость включено: трансфер из точек в пределах Центрального и Красноармейского районов, поездка на автомобиле по городу, групповая экскурсия в музее (если он открыт и есть места)
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. За доплату можем поехать на Lexus RX350
Экскурсию можно провести и для четырёх человек, но только на более просторном автомобиле Lexus RX350 и при условии, что среди путешественников нет детей до 12 лет — 15 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1523 туристов
36 лет. Профессиональный гид, опыт работы 4 года. Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Волгограду (и прочим основным достопримечательностям). Предлагаю индивидуальные экскурсии на автомобиле по приемлемой цене без минимального количества туристов. Знаю некоторые малоизвестные факты о Сталинградской битве. Люблю эту работу. Хочу совершенствоваться в ней.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
В июне мы заказывали авто пешеходную экскурсию в "Старую Сарепту" и на Волго- Донской канал. Экскурсоводом у нас был Владимир. Проехав Центральный,Ворошиловский, Советский и Кировский районы, мы узнали много интересного читать дальшеуменьшить
о них. Побывали на Волго-Донском канале, увидели самый большой в мире памятник Ленину. Ранее здесь стоял Сталин.. Затем наш путь лежал в Старую Сарепту. Быт и нравы немцев Поволжья, дух старины впечатлил. Уникальные здания Кирхи, Аптеки. Именно здесь был первый завод производства горчичного масла, арбузного меда, кофе из арбузных семечек. Как же интересно погрузиться в историю. И за это огромное спасибо Владимиру.
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И
Ирина
Нам очень понравилось! Группа 3 человека: 1 взрослый и 2 подростка. Владимир нам рассказал много интересного и показал интересные места которые самостоятельно мы бы не увидели
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Евгения
Доброго дня! Благодарим Владимира за экскурсию. Организация и подача информации на высшем уровне, нам было очень интересно.
Волго-Донской канал впечатлил нас своими масштабами и красивыми пейзажами. А Старая Сарепта вообще удивительное место, нам понравилось) Рекомендую всем там побывать. На память остались теплые воспоминания и чудесные фотографии.
+2
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Алексей
Благодарен Владимиру за отлично огранизованную и проведённую «Авто-пешеходную экскурсию в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал». Ощутил под собой фигуру Церетели, а также увидел самый большой в мире памятник В. И. Ленину, возведённый на постаменте, ранее сделанном для памятника И. В. Сталину. Владимир обладает энциклопедическими знаниями, тактичен, внимателен, рекомендую Владимира как настоящего знатока Волгограда и талантливого организатора познавательных экскурсий
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Нана
Добрый день. Владимир провёл экскурсию для нас. Интересные места и исторические факты были великолепно представлены. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что очень удобно. 👍 Спасибо большое😊 🤗.
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Дмитрий
Интереснейшая экскурсия, увидел и Волго-Донской канал, шлюзы и новую часть Волгограда, в программе было посещение очень интересного музая в Старой Сарепте. Там не только музей, но и сувениры, пряники, минеральная вода. Рекомендую Владимира, как профессионального гида.
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