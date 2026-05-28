Именно здесь начинался Волгоград. На экскурсии вы представите, как выглядел старый Царицын.
Пройдёте по следам крепостных валов, увидите сохранившиеся дореволюционные здания и узнаете, что именно современный город унаследовал от первой крепости. То, что утрачено, помогут «реконструировать» старинные фотографии и истории о прошлом.
Описание экскурсии
На территории бывшей Царицынской крепости вы увидите:
- места, где находились стены, бастионы и ворота.
- сохранившиеся здания дореволюционного Царицына — гимназии, банки, земскую управу и жилой дом известной в городе купеческой семьи.
- восстановленную первую кирпичную церковь города.
Вы узнаете:
- как маленькая крепость превратилась в крупный торговый и промышленный город.
- почему он получил такое название.
- как в Царицыне появился первый в России уездный трамвай.
- кто был самым богатым человеком города и какая судьба его ждала.
- зачем Пётр I приезжал в Царицын.
в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Краснознаменской
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».
